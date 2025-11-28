Évekig használta a nagymama a babahintőport, majd jött a sokkoló diagnózis

Egy nagymama sokkoló vádakkal állt elő a Johnson & Johnson ellen, miután halálos kimenetelű petefészekrákot állapítottak meg nála, miután évekig használta a babhintőporukat. A diagnózis teljesen lesújtotta a nőt, és most attól tart napjai már meg vannak számlálva.

Az édesanya szerint az ártatlannak hitt hintőpor állhat diagnózisa mögött.

Ártatlanak hitt termék miatt lett beteg több ezer ember

A 63 éves Siobhan Ryan egyike annak a 3000 embernek az Egyesült Királyságban, akik azt állítják, hogy ők vagy családtagjaik petefészekrákot vagy mezoteliómát kaptak a fürdőszobai alapdarabként használt terméktől.

A somerseti nő most kártérítést követel az amerikai gyógyszeripari óriástól, miután egy nagy cisztát fedeztek fel nála, amelyről meg van győződve, hogy a babahintőpor tartós használata miatt alakult ki, anélkül, hogy tisztában lett volna annak halálos következményeivel. Hozzátette, hogy a Johnson & Johnsont felelősségre kell vonni, amiért profitált a termékből, miközben tudta, hogy az potenciálisan rákkeltő anyagokat tartalmaz. A jelentések szerint a cég csak 2020-ban hívta vissza a termékeket, miután azbeszt nyomait mutatták ki bennük, majd a szennyezett talkumot kukoricakeményítőre cserélte az összetevők listáján.

Azonban már túl késő volt Siobhannak, mivel rákdiagnózisa legyengítette, hajlamosabb lett a fertőzésekre, és attól tartott szülei túl fogják őt élni.

Gyerekként találkozott először a szennyezett hintőporral

A kétgyermekes anya először kiskorában találkozott a talkummal, mint sok más embernek, neki sem volt olyan emléke, amelyben ne lett volna jelen egy Johnsonos flakon a fürdőszobai szekrényben.

Anyám babakoromban használta rajtam. Ő is használta magán, én pedig egész gyermekkoromban. Egyszerűen csak egy olyan dolog volt, ami mindig ott volt

- mesélte Siobhan.

A hintőpor a tinédzserkoráig megmaradt szépségápolási rutinjának részeként, még úszós táskájának is alapdarabja volt, hiszen gyorsan megszárította egy-egy edzés után.

Miután Siobhan maga is anya lett, arról is gondoskodott, hogy sose fogyjon ki a talkumalapú termékből, mondván, soha semmi oka nem volt kételkedni az illatos porban.

Csak egy jó termék volt, amit szívesen használtam, és semmi okom nem volt megkérdőjelezni. A gyerekeimen is használtam, amikor kicsik voltak.

Az édesanya bevallotta, hogy mindig is bőségesen használt a hintőporból gyermekein, így utólag aggasztja a gondolta, hogy akár árthatott is nekik ezzel.

Ami történt, megtörtént, és nem élhetünk állandó rettegésben. Az embernek folytatnia kell az életét, és kezébe venni a dolgokat, de mégis aggódom miattuk

- tette hozzá.