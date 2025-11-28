Évekig használta a nagymama a babahintőport, majd jött a sokkoló diagnózis

Egy nagymama sokkoló vádakkal állt elő a Johnson & Johnson ellen, miután halálos kimenetelű petefészekrákot állapítottak meg nála, miután évekig használta a babhintőporukat. A diagnózis teljesen lesújtotta a nőt, és most attól tart napjai már meg vannak számlálva.
A 63 éves Siobhan Ryan egyike annak a 3000 embernek az Egyesült Királyságban, akik azt állítják, hogy ők vagy családtagjaik petefészekrákot vagy mezoteliómát kaptak a fürdőszobai alapdarabként használt terméktől.
A somerseti nő most kártérítést követel az amerikai gyógyszeripari óriástól, miután egy nagy cisztát fedeztek fel nála, amelyről meg van győződve, hogy a babahintőpor tartós használata miatt alakult ki, anélkül, hogy tisztában lett volna annak halálos következményeivel. Hozzátette, hogy a Johnson & Johnsont felelősségre kell vonni, amiért profitált a termékből, miközben tudta, hogy az potenciálisan rákkeltő anyagokat tartalmaz. A jelentések szerint a cég csak 2020-ban hívta vissza a termékeket, miután azbeszt nyomait mutatták ki bennük, majd a szennyezett talkumot kukoricakeményítőre cserélte az összetevők listáján.
Azonban már túl késő volt Siobhannak, mivel rákdiagnózisa legyengítette, hajlamosabb lett a fertőzésekre, és attól tartott szülei túl fogják őt élni.
A kétgyermekes anya először kiskorában találkozott a talkummal, mint sok más embernek, neki sem volt olyan emléke, amelyben ne lett volna jelen egy Johnsonos flakon a fürdőszobai szekrényben.
Anyám babakoromban használta rajtam. Ő is használta magán, én pedig egész gyermekkoromban. Egyszerűen csak egy olyan dolog volt, ami mindig ott volt
- mesélte Siobhan.
A hintőpor a tinédzserkoráig megmaradt szépségápolási rutinjának részeként, még úszós táskájának is alapdarabja volt, hiszen gyorsan megszárította egy-egy edzés után.
Miután Siobhan maga is anya lett, arról is gondoskodott, hogy sose fogyjon ki a talkumalapú termékből, mondván, soha semmi oka nem volt kételkedni az illatos porban.
Csak egy jó termék volt, amit szívesen használtam, és semmi okom nem volt megkérdőjelezni. A gyerekeimen is használtam, amikor kicsik voltak.
Az édesanya bevallotta, hogy mindig is bőségesen használt a hintőporból gyermekein, így utólag aggasztja a gondolta, hogy akár árthatott is nekik ezzel.
Ami történt, megtörtént, és nem élhetünk állandó rettegésben. Az embernek folytatnia kell az életét, és kezébe venni a dolgokat, de mégis aggódom miattuk
- tette hozzá.
2024 januárjában aggasztó változásokat kezdett észrevenni a testében. Először Covidra vagy menopauzára gyanakodott, sosem találva időt arra, hogy orvoshoz menjen, inkább dolgozott és az unokái után rohangált. Ahogy azonban múlt az idő orvosi segítséget kellett kérnie.
Röntgenfelvételeket, ultrahangot és többféle tesztet végeztek rajta, majd három hónappal az első orvosi vizit után közölték vele a lesújtó hírt, miszerint 4b stádiumú petefészekrákja van.
Egy ultrahang felvétel során orvosa közölt vele, hogy lát egy nagy cisztát, ami akár 17 centiméter is lehet.
Csak ültem ott, teljesen zsibbadtan, és hallgattam... Tudtam, hogy beteg vagyok, de bennem volt az a gondolat: "Hogyan lettem ennyire beteg, hogy nem vettem észre? Nem vagyok ilyen súlyosan beteg", de ők azt mondták, 4-es stádiumú rákot találtak.
A kétgyermekes anyát sürgősségi hiszterektómiára vitték, és mindössze négy héttel később már kemoterápiát kapott. Azóta szepszissel is küzdött, látta kihullani a haját és még több műtéten esett át.
Mint több ezer más embernek Siobhannak az élete óriási mértékben megváltozott az ártatlannak hitt termék miatt. Már az alapvető napi feladatokat sem tudja elvégezni, és gyászol, mivel tudja, hogy nem fogja látni unokáit felnőni, és küzd a gondolattal, hogy a szülei talán tovább élnek majd nála - írta a Daily Mail.
