Folyton megbetegszel? Egy új kutatás szerint akár a zombis játékok is erősíthetik az immunrendszered

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 06:45
A legújabb kutatások szerint a VR-szemüveg a játék mellett arra is jó, hogy felkészítsük a szervezetünket a betegségek elleni harcra. Svájci tudósok kutatásai szerint már a beteg karakterek látványa is harckészültségbe helyezi az immunrendszert. A jövőben lehet, hogy nemcsak antibiotikumot, hanem egy VR-szemüveget is felírhat majd az orvos.
Pópity Balázs
A Genfi Egyetem legfrissebb felfedezése alapjaiban írja át mindazt, amit a megelőzésről eddig gondoltunk. A kutatás szerint mivel az agy nem tudja megkülönböztetni a virtuális valóságot az igazitól, nagyon megérheti zombicsépelős VR játékokkal játszani. Kiderült ugyanis, hogy már a beteg karakterek látványa is arra ösztönzi az immunrendszert, hogy felkészüljön a lehetséges kórokozókra. Szóval jövőben előfordulhat, hogy VR-szemüveget írnak fel receptre. 

248 ember fejére tettek VR-szemüveget és mérték meg a szervezetük reakcióját. Fotó:  123RF
  • A virtuális térben látott beteg emberek aktiválják az agy veszélyérzékelő hálózatát.
  • A vérvizsgálatok szerint már alig néhány óra játék elég, hogy a fehérvérsejtek száma megemelkedjen.
  • A VR-technológia a jövőben hatékonyabbá teheti a védőoltások működését is.
  • A vizuális ingerek hatására a szervezet hamarabb készül fel a valódi kórokozókra.

Az immunrendszer nem várja meg, amíg a valódi vírusok kopogtatnak a kapun. Már egy jól felépített vizuális fenyegetés is elég ahhoz, hogy a fehérvérsejtek csatarendbe álljanak. Ráadásul még a mozgásunk javítását is segíti a virtuális környezet.

A VR-szemüveg hatásairól svájci kutatók rántották le a leplet

Dr. Camilla Jandus immunológus és csapata a Nature Neuroscience folyóiratban, 2025-ben közzétett kísérlet során 248 egészséges fiatalt agyi aktivitást mérő gépekre kötött, majd virtuális valóság headseteket adtak rájuk. A résztvevők egy olyan digitális világba csöppentek, ahol különböző avatarokkal találkoztak: egyesek makkegészségesnek tűntek, mások viszont láthatóan betegek voltak, köhögtek vagy kiütések borították az arcukat. Az eredmények pedig még a sokat látott tudósokat is megdöbbentették, hiszen a szervezet reakciója azonnali és látványos volt.

Az agy aktiválta a veszélyérzékelő hálózatot

Amikor a beteg játékos avatarok (karaterek) a résztvevők közelébe értek, az alanyok agyában bekapcsolt az úgynevezett „veszély érzékelő hálózat”, ami a környezetünkben lévő fenyegetések azonosításáért felelős. Amikor a kutatók vért vettek az alanyoktól, a minták kimutatták, hogy a virtuális betegség látványa hatással volt a veleszületett lymphoid sejtek aktivitására. Ezek a sejtek a test „gyorsreagálású hadtestei”, amelyek feladata, hogy még azelőtt felvegyék a harcot a kórokozókkal, hogy azok komolyabb kárt okoznának.

Ez a felfedezés bebizonyította, hogy az agyunk képes megelőző jelleggel riasztani az immunrendszert. Olyan ez, mintha a sejteket egy virtuális edzőtáborba küldenénk, ahol megtanulják felismerni a veszélyt anélkül, hogy ténylegesen el kellene hárítaniuk a betegséget. A kutatók szerint ezáltal a jövő járványaira is fel lehet őket készíteni.

A VR-környezet az izmokat is védi

A VR más csodákra is képes. Egy másik kutatásból kiderült, hogy egy VR-séta sokat segíthet a mobilitás és az egyensúly fejlesztésében, mivel egy VR-tréning alatt az idegrendszer intenzívebb parancsokat küld az izomrostoknak. Az orvosok ezt a jelenséget mozgásrehabilitációban tudják hasznosítani, hogy a betegek mihamarabb szabadabban tudjanak mozogni.

Az alábbi videóban szót ejtenek a VR egyéb egészségre gyakorolt hatásairól is:

Ezek a cikkek is tetszhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
