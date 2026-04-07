Folyton megbetegszel? Egy új kutatás szerint akár a zombis játékok is erősíthetik az immunrendszered

A Genfi Egyetem legfrissebb felfedezése alapjaiban írja át mindazt, amit a megelőzésről eddig gondoltunk. A kutatás szerint mivel az agy nem tudja megkülönböztetni a virtuális valóságot az igazitól, nagyon megérheti zombicsépelős VR játékokkal játszani. Kiderült ugyanis, hogy már a beteg karakterek látványa is arra ösztönzi az immunrendszert, hogy felkészüljön a lehetséges kórokozókra. Szóval jövőben előfordulhat, hogy VR-szemüveget írnak fel receptre.

248 ember fejére tettek VR-szemüveget és mérték meg a szervezetük reakcióját. Fotó: 123RF

A virtuális térben látott beteg emberek aktiválják az agy veszélyérzékelő hálózatát.

A vérvizsgálatok szerint már alig néhány óra játék elég, hogy a fehérvérsejtek száma megemelkedjen.

A VR-technológia a jövőben hatékonyabbá teheti a védőoltások működését is.

A vizuális ingerek hatására a szervezet hamarabb készül fel a valódi kórokozókra.

Az immunrendszer nem várja meg, amíg a valódi vírusok kopogtatnak a kapun. Már egy jól felépített vizuális fenyegetés is elég ahhoz, hogy a fehérvérsejtek csatarendbe álljanak. Ráadásul még a mozgásunk javítását is segíti a virtuális környezet.

A VR-szemüveg hatásairól svájci kutatók rántották le a leplet

Dr. Camilla Jandus immunológus és csapata a Nature Neuroscience folyóiratban, 2025-ben közzétett kísérlet során 248 egészséges fiatalt agyi aktivitást mérő gépekre kötött, majd virtuális valóság headseteket adtak rájuk. A résztvevők egy olyan digitális világba csöppentek, ahol különböző avatarokkal találkoztak: egyesek makkegészségesnek tűntek, mások viszont láthatóan betegek voltak, köhögtek vagy kiütések borították az arcukat. Az eredmények pedig még a sokat látott tudósokat is megdöbbentették, hiszen a szervezet reakciója azonnali és látványos volt.

Az agy aktiválta a veszélyérzékelő hálózatot

Amikor a beteg játékos avatarok (karaterek) a résztvevők közelébe értek, az alanyok agyában bekapcsolt az úgynevezett „veszély érzékelő hálózat”, ami a környezetünkben lévő fenyegetések azonosításáért felelős. Amikor a kutatók vért vettek az alanyoktól, a minták kimutatták, hogy a virtuális betegség látványa hatással volt a veleszületett lymphoid sejtek aktivitására. Ezek a sejtek a test „gyorsreagálású hadtestei”, amelyek feladata, hogy még azelőtt felvegyék a harcot a kórokozókkal, hogy azok komolyabb kárt okoznának.