Folyton megbetegszel? Egy új kutatás szerint akár a zombis játékok is erősíthetik az immunrendszered

A Genfi Egyetem legfrissebb felfedezése alapjaiban írja át mindazt, amit a megelőzésről eddig gondoltunk. A kutatás szerint mivel az agy nem tudja megkülönböztetni a virtuális valóságot az igazitól, nagyon megérheti zombicsépelős VR játékokkal játszani. Kiderült ugyanis, hogy már a beteg karakterek látványa is arra ösztönzi az immunrendszert, hogy felkészüljön a lehetséges kórokozókra. Szóval jövőben előfordulhat, hogy VR-szemüveget írnak fel receptre.
Az immunrendszer nem várja meg, amíg a valódi vírusok kopogtatnak a kapun. Már egy jól felépített vizuális fenyegetés is elég ahhoz, hogy a fehérvérsejtek csatarendbe álljanak. Ráadásul még a mozgásunk javítását is segíti a virtuális környezet.
Dr. Camilla Jandus immunológus és csapata a Nature Neuroscience folyóiratban, 2025-ben közzétett kísérlet során 248 egészséges fiatalt agyi aktivitást mérő gépekre kötött, majd virtuális valóság headseteket adtak rájuk. A résztvevők egy olyan digitális világba csöppentek, ahol különböző avatarokkal találkoztak: egyesek makkegészségesnek tűntek, mások viszont láthatóan betegek voltak, köhögtek vagy kiütések borították az arcukat. Az eredmények pedig még a sokat látott tudósokat is megdöbbentették, hiszen a szervezet reakciója azonnali és látványos volt.
Amikor a beteg játékos avatarok (karaterek) a résztvevők közelébe értek, az alanyok agyában bekapcsolt az úgynevezett „veszély érzékelő hálózat”, ami a környezetünkben lévő fenyegetések azonosításáért felelős. Amikor a kutatók vért vettek az alanyoktól, a minták kimutatták, hogy a virtuális betegség látványa hatással volt a veleszületett lymphoid sejtek aktivitására. Ezek a sejtek a test „gyorsreagálású hadtestei”, amelyek feladata, hogy még azelőtt felvegyék a harcot a kórokozókkal, hogy azok komolyabb kárt okoznának.
Ez a felfedezés bebizonyította, hogy az agyunk képes megelőző jelleggel riasztani az immunrendszert. Olyan ez, mintha a sejteket egy virtuális edzőtáborba küldenénk, ahol megtanulják felismerni a veszélyt anélkül, hogy ténylegesen el kellene hárítaniuk a betegséget. A kutatók szerint ezáltal a jövő járványaira is fel lehet őket készíteni.
A VR más csodákra is képes. Egy másik kutatásból kiderült, hogy egy VR-séta sokat segíthet a mobilitás és az egyensúly fejlesztésében, mivel egy VR-tréning alatt az idegrendszer intenzívebb parancsokat küld az izomrostoknak. Az orvosok ezt a jelenséget mozgásrehabilitációban tudják hasznosítani, hogy a betegek mihamarabb szabadabban tudjanak mozogni.
Az alábbi videóban szót ejtenek a VR egyéb egészségre gyakorolt hatásairól is:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.