Halálos járvány ütötte fel a fejét: több mint 600 fertőzöttről tudnak eddig

Halálos járvány ütötte fel a fejét az Egyesült Államokban, Dél-Karolinában, ahol a fertőzöttek száma elérte a 646-ot. Az államban a halálos kanyaró járvány tombol, legalább 88 új esetet regisztráltak.

Halálos járvány tombol az Egyesült Államokban

Fotó: Fotó: Unsplash.com

Halálos járvány tombol Dél-Karolinában, a betegek száma egyre csak növekszik

Jelenleg 538 ember tartanak karantén alatt, 33 főt pedig elkülönítettek, minderről a Dél-Karolinai Közegészségügyi Minisztérium tájékoztatta a nyilvánosságot. A karantén február 23-án érhet véget. Iskolákat is be kellett zárni, többek között általános iskolákat és gimnáziumokat, illetve a hatóságok figyelmeztették a Clemson Egyetem és az Anderson Egyetem hallgatóit, mivel e két intézményből összesen 88 diák került karantén alá a kanyaró miatt.

Sokan fertőzőképes állapotban járkálnak nyilvános helyeken, amely csak felgyorsítja a járvány terjedését, különösen az oltatlanok számára okoz hatalmas veszélyt a vírus. Az egészségügyi szakemberek azt kérik az oltatlanoktól, hogy február elejéig figyeljék a megjelenő tüneteket.

A védőoltás életet menthet

A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) továbbra is hangsúlyozza a védőoltások fontosságát. Mint mondják, a kanyaró, a mumpsz és a rubeola elleni (MMR) vakcinából elegendő két adag, amely közel 97 százalékos védelmet nyújt a fertőzés ellen. Azonban hozzá tették, hogy az oltási arányok az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatnak: a tavalyi tanévben az óvodások közel 93 százaléka kapta meg az MMR oltást. A szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a folyamatos járványterjedés komoly következményeket vonhat maga után.

Abban az esetben, ha a kanyaró 12 hónapon át megszakítás nélkül terjed az Egyesült Államokban, elveszthetik a 2000-ben elért kanyaró-eliminációs státuszát, és ismételten endémiásnak minősíthetik az Egyesült Államokat - olvasható az Origo cikkében.

Kiugró halálozási ráta 2025-ben

A kanyaró ritkán olyan rendkívül súlyos szövődményekkel járhat, mint a tüdőgyulladás vagy agyvelőgyulladás, mely akár halálhoz is vezethet. Világszerte 1000 fertőzöttből 1-3 eset végződik halállal, alapvetően alacsony halálozási rátát jelent, ugyanakkor aggasztó szám, hogy a most érintett Egyesült Államokban 2025-ben hárman haltak bele a kórba – mely szám épp a háromszorosa az azt megelőző 25 év statisztikájának – emlékeztet cikkében a CNN.