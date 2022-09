Teltházas show keretében mutatkoztak be a magyar tervezők a milánói divathéten

Szeptember 20-26. között ismét megrendezésre került a négy legnagyobb divathét egyike, a Milano Fashion Week, ahol az MDDÜ és a CNMI közös mentorprogramjában öt magyar tervező - ABODI, CUKOVY, KATA SZEGEDI, ZSIGMOND és a THEFOUR - vonultathatta fel legújabb kollekcióját a kifutón egy kollektív divatbemutató keretében. A MFW Fashion Hubjában pedig egy héten keresztül hat hazai márka - ABODI, CUKOVY, KATA SZEGEDI, NINI, UNREALINDUSTRY és a PINETIME – darabjait tekinthették meg az érdeklődők. A magyar divatmárkák immár nyolcadik alkalommal, az MDDÜ által létrehozott Budapest Select ernyőmárka alatt mutatkoztak be. Ennek célja, hogy a tehetséges hazai tervezők egyéni márkajegyeiket megtartva, de a piac felé egységes kommunikációval nagyobb figyelemben részesüljenek a nemzetközi megjelenések során. A magyar tervezőknek így lehetősége nyílt megismerkedni a nemzetközi, többek között az amerikai és kínai szaksajtóval, valamint az MDDÜ és a CNMI meghívását elfogadó buyerekkel.

Fotó: Alessandro Levati/SGP

A Budapest Select kiállítás az ADI Design Museum dizájntörténeti részében kapott helyet olyan márkákkal körülvéve, mint az Alessi, a Ferrari vagy a Kartell. A hazai tervezők kiállítását a legnevesebb szakemberek közül is sokan megtekintették, mint a divatipar területén már-már legendává vált Suzy Menkes, az International Herald Tribune korábbi divatszerkesztője, a VOGUE International korábbi szerkesztője. A kiállításon innovatív megoldás fogadta a résztvevőket, ugyanis az UNREALINDUSRTY állványainál VR szemüvegen keresztül a márka virtuális üzletét is „bejárhatták”. A márkák egyhetes prezentációjának eladásösztönző célzata is volt, hogy az érdeklődők fizikai közelségbe kerüljenek a darabokkal, a buyerek így elsőkézből szemlélhették meg a termékeket, amelyekből rendelhettek a következő szezonra.

Fotó: Alessandro Zeno

Hatalmas érdeklődés övezte a szeptember 23-án megrendezett Budapest Select kollektív divatbemutatót, amelyen a márkák egymás után mutatták be új modelljeiket, egy holisztikus képet kialakítva a nézőkben a magyar kreatíviparról. Olyannyira népszerű volt a milánói divathétnek ez a programja, hogy az ülőhelyek elfogytával is hatalmas volt az érdeklődés, hogy megtekintsék a divatbemutatót, amelyen a felvonuló szettek egy izgalmas, művészileg sokszínű képet festettek a hazai kínálatról - köszönhetően a stábnak, Paolo Turina stylist, a sminkesek és a fodrászok munkájának.

„Ez a divatbemutató a Magyar Divat & Design Ügynökség és a Camera Nazionale della Moda Italiana partnerségének sikerét is bizonyítja, a két ügynökség közösen mentorált tervezőire egyre többen kíváncsiak. Stratégiai célunk, hogy a magyar tehetségeket tovább támogassuk a nemzetközi siker és elismertség útján, ezzel Magyarországnak a régióban betöltött központi szerepét, illetve nemzetközi szinten az országimázst is erősítve”

– összegezte Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója a Milánóban elért eredmények jelentőségét.

A Budapest Select ernyőmárka alatt felvonuló tervezők mellett a PELSO fürdőruhamárka is lehetőséget kapott alkotásainak bemutatására. A Balaton ihlette kollekció virág-, daru- és szendermintákkal borított ruháit egy, a milánói dómtér melletti tetőteraszon tekinthették meg az érdeklődők. A nyári hangulat megteremtését segítette a Balaton jellegzetes árnyalatát megidéző türkiz kifutó, amelyen felvonultak a modellek.

A magyar divattervezők divatbemutatója és az eseményről készült összefoglaló videó a linkre kattintva az Ügynökség hivatalos YouTube-csatornáján nézhető vissza.

Fotó: Alessandro Zeno

A Magyar Divat & Design Ügynökségről

A Magyar Divat & Design Ügynökség a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalataként alakult meg 2018-ban. Az ügynökség fő célja az ország hírnevének erősítése a magyar divat és design nemzetközi megismertetése révén. Az egyik fő küldetésének az export növelését tekinti, miközben a hazai gyártást és a hagyományos kreatívipart is erősíti. Integratív szervezetként az MDDÜ célja az együttműködés és tudásmegosztás előmozdítása a divat- és a designipar szereplői között Magyarországon és a régióban a hosszútávú siker érdekében.

Fotó: Salvatore Dragone

Milano Fashion Week

A Magyar Divat & Design Ügynökség koordinációs központként működik az információ- és tudásmegosztás, valamint az együttműködési lehetőségek feltérképezése és megvalósítása terén az iparág különböző szereplői között. Iparági feladatai közül fontos a divatdiplomácia, amelynek célja a professzionális kapcsolatok és stratégiai partnerségek kialakítása más országok divatközpontjaival. Az Ügynökség 2018-ban megállapodást kötött a Camera Nazionale della Moda Italianával, amely lehetővé teszi, hogy az Olasz Divatkamara stratégiai partnerként működjön, támogatva a magyar divatot a fejlődésben és a nemzetközi piacra lépésben. A 2021-ben meghosszabbított partnerség jegyében a felek közös Nemzetközi Mentorprogramjának keretében számos márka mutatkozik be minden szezonban a Milano Fashion Weeken az Ügynökség által létrehozott Budapest Select ernyőmárka alatt, lehetővé téve a tervezők számára, hogy egységes kommunikáció által, de saját márkajegyeiket megtartva nagyobb figyelmet kapjanak külföldi szerepléseik alkalmával.