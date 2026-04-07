Felejtsd el Bécset – Itt a legmenőbb osztrák város, ahol egy barátságos űrlény fészkelte be magát a barokk házak közé

Stájerország székhelye egészen sajátos karakterrel bír, ahol a modern művészeti törekvések és a klasszikus Graz látnivalói természetes egyensúlyban léteznek egymás mellett. Itt az utazót a császári múlt eleganciája és a kortárs művészet természetes egyensúlya fogadja.
A Mura-folyó két partján elterülő település látképét a Schlossberg, azaz a várhegy uralja, amelynek tetején a város jelképe, az óratorony magasodik: a Napóleon által lerombolt egykori erődítményrendszer megmaradt bástyái és kertjei között ma parkosított sétányok futnak, ahonnan páratlan kilátás nyílik a barokk háztetőkre és a templomtornyokra. A hegyről való lejutás egyik legizgalmasabb módja a 175 méter hosszú csúszda, amelyen 25 kilométeres óránkénti sebességgel érhetünk vissza a belvárosba.
A folyó túlpartján azonban egy teljesen más világ fogadja a látogatót. Itt található a Kunsthaus, a kortárs művészeti múzeum, amelyet biomorf alakja miatt a helyiek csak barátságos űrlényként emlegetnek. Ez az épület jól jelképezi Graz UNESCO-dizájnvárosi rangját. A folyó közepén horgonyoz a Murinsel, egy mesterséges, acélból és üvegből készült lebegő sziget, amely kávéháznak és rendezvényhelyszínnek ad otthont, éjszaka pedig neonfényekben úszik.
Graz tavasszal és nyáron mutatja a legszebb arcát, amikor a Stadtpark és a botanikus kert virágba borul. Utóbbi különlegessége a futurisztikus üvegház-rendszer, amelyben négy különböző klímazóna növényvilágát ismerhetjük meg. A kerékpárosok számára a Mura-part kínál kiváló útvonalakat, a bátrabbak pedig kajakkal is vízre szállhatnak.
A belvárostól kissé nyugatabbra fekszik a Schloss Eggenberg, a barokk építészet egyik remekműve. A hatalmas vadaskerttel és pávákkal teli parkkal körülvett kastély az UNESCO világörökség része, amelynek kertjében sétálva a látogató úgy érezheti, megállt az idő.
A stájer város nem véletlenül viseli Ausztria kulináris fővárosának címét. A XIX. században élt szakácskönyvíró, Katharina Prato alapjaiban reformálta meg a helyi konyhát, könnyebbé és ízesebbé téve a hagyományos recepteket. Ez a szemléletmód ma is él a város éttermeiben, ahol a stájer rántott csirke vagy az erdei gombás pisztráng éppúgy megtalálható, mint a Michelin-csillagos fine dining fogások.
A gasztronómiai élmények alapját a környékbeli hegyek és farmok friss alapanyagai adják. A város számos piacán, például a Lendplatzon, szinte minden nap beszerezhetők a régió büszkeségei: a sötétzöld tökmagolaj, a helyi sajtok, a csípős stájer torma és a különleges füstölt sonkák. Érdemes megkóstolni a helyi kézműves kenyereket és a stájer borokat is, a kulináris felfedezést pedig egy adag tökmagolajos fagylalttal koronázhatjuk meg, amely a város egyik legmeglepőbb és legnépszerűbb desszertje.
Graz egyik legnagyobb előnye, hogy minden fontos helyszín könnyen elérhető gyalogosan: a divatos dizájnüzletek, a hangulatos kávézók és a történelmi emlékművek egyetlen kényelmes sétával bejárhatók. Legyen szó egy művészeti inspirációt kereső hétvégéről vagy egy gasztronómiai kalandozásról, ez a város minden igényt kielégít.
