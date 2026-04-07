Graz óvárosát a Schlossberg vigyázza.

Felejtsd el Bécset – Itt a legmenőbb osztrák város, ahol egy barátságos űrlény fészkelte be magát a barokk házak közé

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 07:45
külföldi utazásStájerországGraz
Bécs és Salzburg árnyékából kilépve Ausztria második legnagyobb városa végre elfoglalja méltó helyét az európai turisztikai térképen. Graz látnivalói minden utazót lenyűgöznek, aki a történelmi báj és a futurisztikus dizájn különleges találkozását keresi.
Stájerország székhelye egészen sajátos karakterrel bír, ahol a modern művészeti törekvések és a klasszikus Graz látnivalói természetes egyensúlyban léteznek egymás mellett. Itt az utazót a császári múlt eleganciája és a kortárs művészet természetes egyensúlya fogadja.

A híres Óratorony a Schlossberg tetején, amely Graz látnivalói közül az egyik leghíresebb. Az 1712-ben gyártott óraszerkezete ma is működik. Fotó: Spectral-Design
  • A Schlossberg tetejéről nyíló panoráma és a 175 méteres óriáscsúszda felejthetetlen élmény.
  • A „barátságos űrlényként” becézett Kunsthaus és a folyón lebegő sziget a modern dizájn csúcsa.
  • Stájerország kulináris fővárosában a tökmagolajos fagylalt és a helyi borok kötelező darabok.

Melyek Graz látnivalói, amelyeket feltétlenül érdemes megnézni?

A Mura-folyó két partján elterülő település látképét a Schlossberg, azaz a várhegy uralja, amelynek tetején a város jelképe, az óratorony magasodik: a Napóleon által lerombolt egykori erődítményrendszer megmaradt bástyái és kertjei között ma parkosított sétányok futnak, ahonnan páratlan kilátás nyílik a barokk háztetőkre és a templomtornyokra. A hegyről való lejutás egyik legizgalmasabb módja a 175 méter hosszú csúszda, amelyen 25 kilométeres óránkénti sebességgel érhetünk vissza a belvárosba.

Az űrlényhez hasonlított, 2003-ban épült Kunsthaus már a jövő dizájnját hirdeti. Fotó: Ajdin Kamber

A folyó túlpartján azonban egy teljesen más világ fogadja a látogatót. Itt található a Kunsthaus, a kortárs művészeti múzeum, amelyet biomorf alakja miatt a helyiek csak barátságos űrlényként emlegetnek. Ez az épület jól jelképezi Graz UNESCO-dizájnvárosi rangját. A folyó közepén horgonyoz a Murinsel, egy mesterséges, acélból és üvegből készült lebegő sziget, amely kávéháznak és rendezvényhelyszínnek ad otthont, éjszaka pedig neonfényekben úszik.

A Mura-folyóra épült Murinsel, amelyet Vito Acconci, New York-i művész tervezett abból az alkalomból, hogy Graz 2003-ban Európa Kulturális Fővárosa lett. Fotó: Simlinger

Zöld szigetek és barokk pompák a városfalakon túl

Graz tavasszal és nyáron mutatja a legszebb arcát, amikor a Stadtpark és a botanikus kert virágba borul. Utóbbi különlegessége a futurisztikus üvegház-rendszer, amelyben négy különböző klímazóna növényvilágát ismerhetjük meg. A kerékpárosok számára a Mura-part kínál kiváló útvonalakat, a bátrabbak pedig kajakkal is vízre szállhatnak.

A belvárostól kissé nyugatabbra fekszik a Schloss Eggenberg, a barokk építészet egyik remekműve. A hatalmas vadaskerttel és pávákkal teli parkkal körülvett kastély az UNESCO világörökség része, amelynek kertjében sétálva a látogató úgy érezheti, megállt az idő.

A Graz melletti Schloss Eggenberg, Stájerország legnagyobb barokk palotakomplexuma, amely 2010 óta UNESCO Világörökség. Fotó: posztos

Gasztronómiai forradalom Stájerország szívében

A stájer város nem véletlenül viseli Ausztria kulináris fővárosának címét. A XIX. században élt szakácskönyvíró, Katharina Prato alapjaiban reformálta meg a helyi konyhát, könnyebbé és ízesebbé téve a hagyományos recepteket. Ez a szemléletmód ma is él a város éttermeiben, ahol a stájer rántott csirke vagy az erdei gombás pisztráng éppúgy megtalálható, mint a Michelin-csillagos fine dining fogások.

A gasztronómiai élmények alapját a környékbeli hegyek és farmok friss alapanyagai adják. A város számos piacán, például a Lendplatzon, szinte minden nap beszerezhetők a régió büszkeségei: a sötétzöld tökmagolaj, a helyi sajtok, a csípős stájer torma és a különleges füstölt sonkák. Érdemes megkóstolni a helyi kézműves kenyereket és a stájer borokat is, a kulináris felfedezést pedig egy adag tökmagolajos fagylalttal koronázhatjuk meg, amely a város egyik legmeglepőbb és legnépszerűbb desszertje.

A grazi Landhaus reneszánsz épülete (1527-1531 között épült) a stájer rendek egykori székhelye volt. Fotó: Phantom1970

Graz egyik legnagyobb előnye, hogy minden fontos helyszín könnyen elérhető gyalogosan: a divatos dizájnüzletek, a hangulatos kávézók és a történelmi emlékművek egyetlen kényelmes sétával bejárhatók. Legyen szó egy művészeti inspirációt kereső hétvégéről vagy egy gasztronómiai kalandozásról, ez a város minden igényt kielégít.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
