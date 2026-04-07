Felejtsd el Bécset – Itt a legmenőbb osztrák város, ahol egy barátságos űrlény fészkelte be magát a barokk házak közé

Stájerország székhelye egészen sajátos karakterrel bír, ahol a modern művészeti törekvések és a klasszikus Graz látnivalói természetes egyensúlyban léteznek egymás mellett. Itt az utazót a császári múlt eleganciája és a kortárs művészet természetes egyensúlya fogadja.

A híres Óratorony a Schlossberg tetején, amely Graz látnivalói közül az egyik leghíresebb. Az 1712-ben gyártott óraszerkezete ma is működik. Fotó: Spectral-Design

A Schlossberg tetejéről nyíló panoráma és a 175 méteres óriáscsúszda felejthetetlen élmény.

A „barátságos űrlényként” becézett Kunsthaus és a folyón lebegő sziget a modern dizájn csúcsa.

Stájerország kulináris fővárosában a tökmagolajos fagylalt és a helyi borok kötelező darabok.

Melyek Graz látnivalói, amelyeket feltétlenül érdemes megnézni?

A Mura-folyó két partján elterülő település látképét a Schlossberg, azaz a várhegy uralja, amelynek tetején a város jelképe, az óratorony magasodik: a Napóleon által lerombolt egykori erődítményrendszer megmaradt bástyái és kertjei között ma parkosított sétányok futnak, ahonnan páratlan kilátás nyílik a barokk háztetőkre és a templomtornyokra. A hegyről való lejutás egyik legizgalmasabb módja a 175 méter hosszú csúszda, amelyen 25 kilométeres óránkénti sebességgel érhetünk vissza a belvárosba.

Az űrlényhez hasonlított, 2003-ban épült Kunsthaus már a jövő dizájnját hirdeti. Fotó: Ajdin Kamber

A folyó túlpartján azonban egy teljesen más világ fogadja a látogatót. Itt található a Kunsthaus, a kortárs művészeti múzeum, amelyet biomorf alakja miatt a helyiek csak barátságos űrlényként emlegetnek. Ez az épület jól jelképezi Graz UNESCO-dizájnvárosi rangját. A folyó közepén horgonyoz a Murinsel, egy mesterséges, acélból és üvegből készült lebegő sziget, amely kávéháznak és rendezvényhelyszínnek ad otthont, éjszaka pedig neonfényekben úszik.

A Mura-folyóra épült Murinsel, amelyet Vito Acconci, New York-i művész tervezett abból az alkalomból, hogy Graz 2003-ban Európa Kulturális Fővárosa lett. Fotó: Simlinger

Zöld szigetek és barokk pompák a városfalakon túl

Graz tavasszal és nyáron mutatja a legszebb arcát, amikor a Stadtpark és a botanikus kert virágba borul. Utóbbi különlegessége a futurisztikus üvegház-rendszer, amelyben négy különböző klímazóna növényvilágát ismerhetjük meg. A kerékpárosok számára a Mura-part kínál kiváló útvonalakat, a bátrabbak pedig kajakkal is vízre szállhatnak.

A belvárostól kissé nyugatabbra fekszik a Schloss Eggenberg, a barokk építészet egyik remekműve. A hatalmas vadaskerttel és pávákkal teli parkkal körülvett kastély az UNESCO világörökség része, amelynek kertjében sétálva a látogató úgy érezheti, megállt az idő.