KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Péter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megdöbbentő mi okozott péniszrákot a fiatal férfinél – Erre figyelj, hogy te ne járj így

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 19:15
A 32 éves Patrick Meehan zuhanyzás közben furcsa kiütéseket vett észre magán. Eleinte azt hitte, hogy a tusfürdője okozta, de kiderült, hogy egy sokkal rosszabb dolog áll a háttérben: a péniszrák. Ráadásul az orvosok szerint egyre gyakoribb, melynek hátterében megdöbbentő okok állnak.
Szekáry Zsuzsanna
A szerző cikkei

Az angol férfi eleinte egy kiütést vett észre a péniszén, ami egy égési sérüléshez hasonlított. „Nem volt fájdalmas, de ránézésre nem nézett ki jól” – eleveníti fel Patrick. Felkereste a háziorvosát, aki szteroidos krémet írt fel számára. A kiütés hamarosan elmúlt és csupán egy borsónyi méretű pukli maradt utána a fityma alatt. A családapa nem tulajdonított nagy jelentőséget a dolognak, továbbra is használta a felírt krémet. Mint később kiderült, péniszrákja volt, de vajon mi okozta?

  • A 32 éves Patrick Meehan kiütést vett észre a péniszén zuhanyzás közben, melynek kezelésére szteroidos kenőcsöt írtak fel.
  • 9 hónap múlva felkeresett egy urológus szakorvost, aki péniszrákot állapított meg nála. 
  • 20 százalékkal nőtt az utóbbi években a péniszrákkal diagnosztizált esetek száma.
  • Elsősorban a HPV vírus okozza a péniszrákot, de léteznek egyéb kockázati tényezők is.
  • Így kapható el a HPV és ezek a tünetei. 
  • Patrick Meehan felépülése a péniszműtét után. 
A péniszrák egyre több férfit érint, ezért bármilyen elváltozást komolyan kell venni. Fotó: NMK-Studio /  Shutterstock 

Ezért szenved egyre több férfi péniszráktól

Mivel a pukli továbbra sem tűnt el, a családapa 9 hónap múlva felkeresett egy urológus szakorvost, aki biopsziával mintát vett tőle. 6 héttel később kézhez kapta a megdöbbentő eredményt: péniszrákja van. „Sokkot kaptam, fogalmam sem volt róla, hogy létezik egyáltalán péniszrák. Teljesen magam alatt voltam!” – emlékszik vissza a borzasztó eseményre Patrick. 

A péniszrákkal diagnosztizált esetek száma jelentősen, 20 százalékkal nőtt az elmúlt években”

 – mutat rá Asif Muneer, urológiai sebészprofesszor. „Valószínűleg a HPV vírus okozza, ami eddig leginkább a nőket fenyegette, ugyanis ennek tudható be a legtöbb méhnyakrákos megbetegedés. De az emelkedő péniszrák esetszám is rávilágít, hogy mindenki, aki védekezés nélkül nemi életet él, veszélyeztetett” – hívja fel a figyelmet a professzor. 

Hogyan kapható el a HPV?

A HPV vírus vaginális, orális és anális szex útján terjed. „A legtöbb páciens nincs tisztában a betegségével, mert nem okoz tüneteket. A legtöbb esetben ugyanis a szervezet megbirkózik vele. Viszont némely variánsok kétség kívül felelősek bizonyos ráktípusokért, a méhnyakrákért és a péniszrákért is” – mondja Asif Muneer professzor. 

Mik a HPV tünetei férfiaknál?

  • a korai jelek közé tartoznak a péniszen található apró elváltozások, fájdalommentes csomó, seb, fekély vagy szemölcsszerű kinövés
  • később nagy, karfiolszerű kinövések keletkeznek a fityma alatt
  • a pénisz feje körül tapasztalható folyás, vér, kellemetlen szagok

Ezeket a tüneteket sokan vagy elbagatellizálják vagy gombás fertőzésnek hiszik, pedig a fentebb leírt tünetek rákot is jelezhetnek. 

Asif Muneer professzor szerint a péniszrák további kockázati tényezői közé tartozik:

  • a dohányzás
  • a legyengült immunrendszer
  • a lichen clerosus (egy krónikus gyulladásos bőrbetegség, amely fehér, viszkető foltokat okoz)
  • és a kezeletlen, súlyos fitymaszűkület

Ha valaki bármilyen elváltozást vesz észre a péniszén, ami a kezelés hatására sem gyógyul meg 4 héten belül, kérjen további orvosi vizsgálatokat. Nem szabad halogatni, mert az életével játszik”

 – figyelmeztet Asif Muneer professzor. 

Péniszműtét és túlélés

Patrick Meehan-t mielőbb meg kellett operálni, mert ugyan a péniszrák túlélési esélyei 90 százalékosak, de ha áttétet képez, halálos lehet. A műtét során eltávolították a csomót tartalmazó felső szövetréteget, amit a combjából vett 5 centiméteres bőrátültetéssel pótoltak, így építve újjá a péniszfejet. Hogy biztosra menjenek, a sebészek eltávolítottak pár ágyéki nyirokcsomót is. 

Pár héttel később végleg levették a kötéseket, és a fiatal férfi a műtét után először szembesült az eredménnyel. „Először nem mertem lenézni, az orvosom fogta a kezem és együtt néztük meg. Nem nézett ki valami jól, véraláfutásos volt és duzzadt, de megkönnyebbültem” – emlékszik vissza Patrick. A családapa 3 hónappal később élt először nemi életet, ami zökkenőmentesen ment. A 2022-ben történ eset óta is tünetmentes, évente részt vesz rákszűrésen – írja a DailyMail

Patrick esete rávilágít, hogy a HPV nemcsak a nőket veszélyezteti és az időben elvégzett orvosi vizsgálat életet ment. 

Az alábbi videóbólég többet tudhatsz meg a daganatok keletkezéséről:

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
