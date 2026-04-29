Megdöbbentő mi okozott péniszrákot a fiatal férfinél – Erre figyelj, hogy te ne járj így

Az angol férfi eleinte egy kiütést vett észre a péniszén, ami egy égési sérüléshez hasonlított. „Nem volt fájdalmas, de ránézésre nem nézett ki jól” – eleveníti fel Patrick. Felkereste a háziorvosát, aki szteroidos krémet írt fel számára. A kiütés hamarosan elmúlt és csupán egy borsónyi méretű pukli maradt utána a fityma alatt. A családapa nem tulajdonított nagy jelentőséget a dolognak, továbbra is használta a felírt krémet. Mint később kiderült, péniszrákja volt, de vajon mi okozta?

A 32 éves Patrick Meehan kiütést vett észre a péniszén zuhanyzás közben, melynek kezelésére szteroidos kenőcsöt írtak fel.

9 hónap múlva felkeresett egy urológus szakorvost, aki péniszrákot állapított meg nála.

20 százalékkal nőtt az utóbbi években a péniszrákkal diagnosztizált esetek száma.

Elsősorban a HPV vírus okozza a péniszrákot, de léteznek egyéb kockázati tényezők is.

A péniszrák egyre több férfit érint, ezért bármilyen elváltozást komolyan kell venni. Fotó: NMK-Studio / Shutterstock

Ezért szenved egyre több férfi péniszráktól

Mivel a pukli továbbra sem tűnt el, a családapa 9 hónap múlva felkeresett egy urológus szakorvost, aki biopsziával mintát vett tőle. 6 héttel később kézhez kapta a megdöbbentő eredményt: péniszrákja van. „Sokkot kaptam, fogalmam sem volt róla, hogy létezik egyáltalán péniszrák. Teljesen magam alatt voltam!” – emlékszik vissza a borzasztó eseményre Patrick.

– mutat rá Asif Muneer, urológiai sebészprofesszor.

– mutat rá Asif Muneer, urológiai sebészprofesszor. „Valószínűleg a HPV vírus okozza, ami eddig leginkább a nőket fenyegette, ugyanis ennek tudható be a legtöbb méhnyakrákos megbetegedés. De az emelkedő péniszrák esetszám is rávilágít, hogy mindenki, aki védekezés nélkül nemi életet él, veszélyeztetett” – hívja fel a figyelmet a professzor.

Hogyan kapható el a HPV?

A HPV vírus vaginális, orális és anális szex útján terjed. „A legtöbb páciens nincs tisztában a betegségével, mert nem okoz tüneteket. A legtöbb esetben ugyanis a szervezet megbirkózik vele. Viszont némely variánsok kétség kívül felelősek bizonyos ráktípusokért, a méhnyakrákért és a péniszrákért is” – mondja Asif Muneer professzor.