Megdöbbentő mi okozott péniszrákot a fiatal férfinél – Erre figyelj, hogy te ne járj így

Az angol férfi eleinte egy kiütést vett észre a péniszén, ami egy égési sérüléshez hasonlított. „Nem volt fájdalmas, de ránézésre nem nézett ki jól” – eleveníti fel Patrick. Felkereste a háziorvosát, aki szteroidos krémet írt fel számára. A kiütés hamarosan elmúlt és csupán egy borsónyi méretű pukli maradt utána a fityma alatt. A családapa nem tulajdonított nagy jelentőséget a dolognak, továbbra is használta a felírt krémet. Mint később kiderült, péniszrákja volt, de vajon mi okozta?
Mivel a pukli továbbra sem tűnt el, a családapa 9 hónap múlva felkeresett egy urológus szakorvost, aki biopsziával mintát vett tőle. 6 héttel később kézhez kapta a megdöbbentő eredményt: péniszrákja van. „Sokkot kaptam, fogalmam sem volt róla, hogy létezik egyáltalán péniszrák. Teljesen magam alatt voltam!” – emlékszik vissza a borzasztó eseményre Patrick.
A péniszrákkal diagnosztizált esetek száma jelentősen, 20 százalékkal nőtt az elmúlt években”
– mutat rá Asif Muneer, urológiai sebészprofesszor. „Valószínűleg a HPV vírus okozza, ami eddig leginkább a nőket fenyegette, ugyanis ennek tudható be a legtöbb méhnyakrákos megbetegedés. De az emelkedő péniszrák esetszám is rávilágít, hogy mindenki, aki védekezés nélkül nemi életet él, veszélyeztetett” – hívja fel a figyelmet a professzor.
A HPV vírus vaginális, orális és anális szex útján terjed. „A legtöbb páciens nincs tisztában a betegségével, mert nem okoz tüneteket. A legtöbb esetben ugyanis a szervezet megbirkózik vele. Viszont némely variánsok kétség kívül felelősek bizonyos ráktípusokért, a méhnyakrákért és a péniszrákért is” – mondja Asif Muneer professzor.
Ezeket a tüneteket sokan vagy elbagatellizálják vagy gombás fertőzésnek hiszik, pedig a fentebb leírt tünetek rákot is jelezhetnek.
Asif Muneer professzor szerint a péniszrák további kockázati tényezői közé tartozik:
Ha valaki bármilyen elváltozást vesz észre a péniszén, ami a kezelés hatására sem gyógyul meg 4 héten belül, kérjen további orvosi vizsgálatokat. Nem szabad halogatni, mert az életével játszik”
– figyelmeztet Asif Muneer professzor.
Patrick Meehan-t mielőbb meg kellett operálni, mert ugyan a péniszrák túlélési esélyei 90 százalékosak, de ha áttétet képez, halálos lehet. A műtét során eltávolították a csomót tartalmazó felső szövetréteget, amit a combjából vett 5 centiméteres bőrátültetéssel pótoltak, így építve újjá a péniszfejet. Hogy biztosra menjenek, a sebészek eltávolítottak pár ágyéki nyirokcsomót is.
Pár héttel később végleg levették a kötéseket, és a fiatal férfi a műtét után először szembesült az eredménnyel. „Először nem mertem lenézni, az orvosom fogta a kezem és együtt néztük meg. Nem nézett ki valami jól, véraláfutásos volt és duzzadt, de megkönnyebbültem” – emlékszik vissza Patrick. A családapa 3 hónappal később élt először nemi életet, ami zökkenőmentesen ment. A 2022-ben történ eset óta is tünetmentes, évente részt vesz rákszűrésen – írja a DailyMail.
Patrick esete rávilágít, hogy a HPV nemcsak a nőket veszélyezteti és az időben elvégzett orvosi vizsgálat életet ment.
Az alábbi videóbólég többet tudhatsz meg a daganatok keletkezéséről:
Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.