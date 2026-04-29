„Ez a hely fantasztikus” - Kiefer Sutherlandet teljesen elvarázsolta Budapest

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Kiefer Sutherland a napokban Magyarországra érkezett, ugyanis április 28-án este az A38 hajón lépett fel. A brit–kanadai színész európai turnéjának egyik állomásaként látogatott el hazánkba is.

Kiefer Sutherland Fotó: Dennis Van Tine / Northfoto

Kiefer Sutherlandet teljesen elvarázsolta Budapest, imádja a magyar fővárost

Kiefer Sutherland a Love Will Bring You Home című koncertturnén Budapestre is ellátogatott. Az idén hatvanadik születésnapját ünneplő színész néhány éve Szolnokon már színpadra lépett. Kiefer Sutherland elvarázsolta a magyar főváros, sorra osztja meg a különböző videókat a közösségi oldalán. A színész itt tartózkodása alatt járt a rakparton, de Szent István Bazilikánál is.