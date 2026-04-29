Most jött a bejelentés Liverpoolból, eldőlt Mohamed Szalah sorsa

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 20:22
Napok óta erre vártak a szurkolók. A búcsú miatt is fontos, mennyire súlyos Mohamed Szalah sérülése.

Napok után tisztul a kép Mohamed Szalah sérülése kapcsán. A Liverpool játékosát szombaton, a Crystal Palace ellen kellett lecserélni. Akkor elköszönt a drukkerektől, s félő volt, hogy a szezon végén távozó csatár soha többé nem szerepelhet a Vörösök mezében.

Mohamed Szalah sérülése ellenére még elbúcsúzhat a tervek szerint Fotó: Alex Pantling - UEFA

A fenti teóriát támasztotta alá az egyiptomi válogatott orvosa, aki már vasárnap kijelentette, a csatárnak három-négy hetet ki kell hagynia, de a világbajnokságon ott lesz. A Pool szezonjából még négy bajnoki volt hátra, emiatt nem volt garancia Szalah angliai játékára.

Mohamed Szalah sérülése: kimondta a végső szót a Liverpool

A klub szerda este adott ki közleményt, a drukkerek megkönnyebbülhettek.

"Megerősíthetjük, hogy Mohamed Szalah játszhat még a fociszezonban. Könnyebb izomsérülést szenvedett, de nincs veszélyben a visszatérése"

- írta a Liverpool FC.

A gárda idegenben még a Manchester United és az Aston Villan ellen játszik, hazai pályán pedig a Chelsea-t és a Brentfordot fogadja Arne Slot csapata. A Liverpool közleménye arra utal, hogy valamelyik hazai meccsen, nagy eséllyel a Brentford ellen búcsúztatják a klubikont.

 

 

