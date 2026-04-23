"Én tudtam, hogy nagy a baj, de az orvosok nem hittek nekem: rákos voltam"

A 26 éves Sumbul Ali tudta, rendkívül súlyos betegséggel küzd, hiába állították az orvosok folyamatosan azt, hogy csak száraz a bőre, ezért viszket állandóan. Azt mondták neki, hidratáljon, Sumbul azonban végig érezte, ennél komolyabb dolog áll a háttérben. Végül kiderült, hogy limfómával küzd, az okozta súlyos tüneteit, melyeken még az antihisztamin sem segített, sőt a helyzet odáig fajult hogy rákbeteg már éles tárgyakkal vakargatta magát.

Habár az orvosok nem hittek neki, ő tudta, nagy a baj: rákos volt. / Fotó: PeopleImages

Nap mint nap elviselhetetlen viszketést tapasztaltam, ami éjszaka még rosszabb lett. Órákon át ébren tartott. Hét hónapon keresztül egyetlen éjszakát sem aludtam végig. Éles tárgyakkal vakartam magam, és semmilyen gyógyszer, krém vagy antihisztamin nem segített. Az orvosok száraz bőrre, rühességre vagy ekcémára fogták, pedig mellette éjszakai izzadással, krónikus fáradtsággal és étvágytalansággal is küzdöttem

- emlékezett vissza Sumbul, aki azután esett kétségbe igazán, hogy csomót tapintott ki a nyakán.

Beigazolódott a rákdiagnózis

Azonnal tudtam, hogy rákos vagyok. Felkerestem az orvosom és könyörögtem egy ultrahangvizsgálatért. Végül kaptam pár héttel későbbre egy időpontot és a félelmem beigazolódott: egy megnagyobbodott nyirokcsomó volt a nyakamban, ami miatt azonnal kórházba küldtek, majd biopsziát végeztek és PET CT következett. Pár nappal később jött a hivatalos diagnózis is.

Sumbul a március végi kórmegállapítás óta már egy kemoterápiás kezelésen át is esett és még öt vár rá, írja a TheSun.

Végre jó úton haladok egy viszketésmentes nap és egy nyugodt éjszaka felé.