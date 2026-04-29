„Egy hónapon keresztül nem volt hangom” – Megrázó vallomást tett a Megasztár versenyzője

Körülbelül öt hónap telt el azóta, hogy a TV2 Megasztár legutóbbi évada véget ért. Herceg Erika egykori tanítványa, Németh Bea az élő show-k alatt pillanatok alatt az ország kedvencévé vált. A finálé után azonban az énekesnő váratlanul eltűnt a reflektorfényből. Bár a rajongók folyamatosan keresték, Bea a háttérbe vonult, hogy a családja körében dolgozza fel az elmúlt időszak érzelmi és fizikai megpróbáltatásait.
Az énekesnő most elérkezettnek látta az időt, hogy őszintén beszéljen arról a hullámvölgyről a Borsnak, amelybe a verseny után került. Bár a karácsonyi időszakban a szeretteire fókuszált, a műsor utáni hirtelen jött csend és a szakmai várakozások beteljesületlensége mély nyomokat hagyott benne.
Nagyon hiányzott a Megasztár, a közeg és az a fény, ami ott körülvett minket. Amikor lecsendesedtek a dolgok, hirtelen nem tudtam mit kezdeni ezzel a csenddel. Ürességet éreztem...
– mesélte Bea, aki azt is elárulta, hogy a lelki állapota az egészségére is komolyan kihatott.
A bizonytalanság és a várt felkérések elmaradása miatt az énekesnő szervezete feladta a harcot: egy hónapon keresztül egyetlen hang sem jött ki a torkán. Ez egy énekes számára a legfélelmetesebb diagnózis, különösen akkor, ha a közönsége várja az életjelet: „Egy hónapon keresztül nem volt hangom, nem tudtam énekelni, ami soha azelőtt nem fordult elő velem, tehát videókat se tudtam kirakni a Tiktokra”– árulta el. A kilátástalanságból végül a családja és a saját alkotóereje rántotta ki. Bea rájött, hogy a fájdalmat és az ürességet dalokba tudja önteni, így a legnehezebb pillanatokból született meg az ihlet. Ebben a munkában legnagyobb támasza a fia volt, aki sok éve zongorázik, és zenei tudásával segített édesanyjának formába önteni az érzéseit. A közös munka gyümölcseként saját dal is született, amelyet Bea hamarosan a közönség elé tár.
Most próbálok erőre kapni és nekivágni a dolgoknak. Három dal már elkészült, és bár van bennem némi félelem, hogy hogyan fogadják majd, mindenképpen folytatni szeretném. A fiam rengeteget segített, ő ért ezekhez a zenei folyamatokhoz
– tette hozzá bizakodva. A jövőre nézve Bea már tervezgeti a visszatérést, sőt, egy korábbi megasztáros versenytársával való együttműködését is szeretné feleleveníteni, amelyet betegsége miatt korábban el kellett halasztania. Bár lánya, Vanda jelenleg kevésbé fókuszál az éneklésre és ő is keresi az útját, Bea elszántabb, mint valaha. Megtanulta, hogy minden mélypont egy új magasság kezdete lehet, és bízik benne, hogy a rajongók szeretete ugyanott várja majd, ahol öt hónappal ezelőtt abbahagyta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.