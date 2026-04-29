„Egy hónapon keresztül nem volt hangom” – Megrázó vallomást tett a Megasztár versenyzője

Körülbelül öt hónap telt el azóta, hogy a TV2 Megasztár legutóbbi évada véget ért. Herceg Erika egykori tanítványa, Németh Bea az élő show-k alatt pillanatok alatt az ország kedvencévé vált. A finálé után azonban az énekesnő váratlanul eltűnt a reflektorfényből. Bár a rajongók folyamatosan keresték, Bea a háttérbe vonult, hogy a családja körében dolgozza fel az elmúlt időszak érzelmi és fizikai megpróbáltatásait.

A Megasztár versenyzője szó szerint elnémult a műsor után

Az énekesnő most elérkezettnek látta az időt, hogy őszintén beszéljen arról a hullámvölgyről a Borsnak, amelybe a verseny után került. Bár a karácsonyi időszakban a szeretteire fókuszált, a műsor utáni hirtelen jött csend és a szakmai várakozások beteljesületlensége mély nyomokat hagyott benne.

Nagyon hiányzott a Megasztár, a közeg és az a fény, ami ott körülvett minket. Amikor lecsendesedtek a dolgok, hirtelen nem tudtam mit kezdeni ezzel a csenddel. Ürességet éreztem...

– mesélte Bea, aki azt is elárulta, hogy a lelki állapota az egészségére is komolyan kihatott.

A családja mindvégig ott állt mellette

A bizonytalanság és a várt felkérések elmaradása miatt az énekesnő szervezete feladta a harcot: egy hónapon keresztül egyetlen hang sem jött ki a torkán. Ez egy énekes számára a legfélelmetesebb diagnózis, különösen akkor, ha a közönsége várja az életjelet: „Egy hónapon keresztül nem volt hangom, nem tudtam énekelni, ami soha azelőtt nem fordult elő velem, tehát videókat se tudtam kirakni a Tiktokra”– árulta el. A kilátástalanságból végül a családja és a saját alkotóereje rántotta ki. Bea rájött, hogy a fájdalmat és az ürességet dalokba tudja önteni, így a legnehezebb pillanatokból született meg az ihlet. Ebben a munkában legnagyobb támasza a fia volt, aki sok éve zongorázik, és zenei tudásával segített édesanyjának formába önteni az érzéseit. A közös munka gyümölcseként saját dal is született, amelyet Bea hamarosan a közönség elé tár.

Úgy érzi, túl van már a nehezén

Most próbálok erőre kapni és nekivágni a dolgoknak. Három dal már elkészült, és bár van bennem némi félelem, hogy hogyan fogadják majd, mindenképpen folytatni szeretném. A fiam rengeteget segített, ő ért ezekhez a zenei folyamatokhoz

– tette hozzá bizakodva. A jövőre nézve Bea már tervezgeti a visszatérést, sőt, egy korábbi megasztáros versenytársával való együttműködését is szeretné feleleveníteni, amelyet betegsége miatt korábban el kellett halasztania. Bár lánya, Vanda jelenleg kevésbé fókuszál az éneklésre és ő is keresi az útját, Bea elszántabb, mint valaha. Megtanulta, hogy minden mélypont egy új magasság kezdete lehet, és bízik benne, hogy a rajongók szeretete ugyanott várja majd, ahol öt hónappal ezelőtt abbahagyta.