Most érkezett: halálos baleset történt Magyarországon

Árokba borult és kigyulladt egy személyautó a 8119-es úton Csákvár és Lovasberény között szerdán, a sofőr meghalt.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A sofőr a helyszínen életét vesztette Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tetejére borult gépkocsi teljes terjedelmében égett, amikor a csákvári önkéntes tűzoltók a helyszínre érkeztek. Az egységek eloltották a lángokat, amelyek a környező aljnövényzetre is átterjedtek. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók szintén kivonultak a balesethez, és feszítővágóval kinyitották, majd átvizsgálták a gépkocsit. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.