Azt hitte, csak influenza: halálos kórral küzdött a 26 éves nő

Alana Matthews soha nem gondolta volna, hogy halálos vérrákkal küzd. Azt hitte, csupán influenzás és csak azért nem tud kilábalni belőle, mert újra meg újra elkapja a fertőzést. Ezt a hitét erősítette meg háziorvosa is, aki szintén csupán mellkasi fertőzésre gyanakodott. Amikor azonban Alana már levegőt is alig kapott, sajnos kiderült a sokkoló igazság: a 26 éves nő akut mieloid leukémiával küzdött, ami a vérrák olyan agresszív formája, ami a legnehezebben kezelhető. Alana az első tünetek megjelenése után mindössze másfél évvel elhunyt.

Alana legjobb barátnője, Katie Powell így emlékezett meg a történtekről:

2023 végén úgy tűnt, csak egy nagyon erős influenzája van. Az ráadásul pont egy olyan időszak volt, amikor mindenféle vírus terjedt. De egyszerűen nem tudott kilábalni belőle. 2024 februárja volt az, amikor azt vettem észre sétálás közben, hogy húsz méterrel mögöttem volt. Annyira kifulladt, hogy nem tudta tartani a tempót. Egymásra néztünk, és azt gondoltuk: ez nincs rendben

- emlékezett vissza a londoni fiatal, hozzátéve, barátnője másnap kórházba is került, ahol szinte rögtön kimutatták a vérrákot, ami miatt életének következő hat hónapját kórházban is kellett töltenie.

Habár legyőzte a rákot, sajnos visszaesett

Alana az intenzív kemoterápiának köszönhetően ugyan 2024 nyarán remisszióba került, de a leukémia sajnos pár hét alatt visszatért. Habár ezt követően újabb kezelések, gyógyszerek és klinikai vizsgálatok következtek, sajnos eljött az a pont, amikor közölték vele és családjával, hogy nincs több lehetőség. Amikor pedig ezt Alana és a párja megtudta, úgy döntöttek, összeházasodnak. Mindössze öt nap alatt szerveztek egy esküvőt.

Megható és gyönyörű nap volt. Végigcsinálta. Szerintem ez volt számára a tökéletes esküvő. Soha nem panaszkodott, mindig azt mondta, nincs más választása, mint végigvinni az egészet. Számomra ő egy hős volt

- közölte Katie, hozzátéve, barátnője végül 2025 októberében hunyt el szerettei körében, írja a Mirror.