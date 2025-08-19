UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Újabb trend növelheti a bőrrák kockázatát

rák
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 12:02
trendbőrrák
Szakemberek figyelmeztetik az internetezőket a veszélyekre.

Egy új, aggasztó TikTok-trend kezdett terjedni a fiatalok körében, melynek során szándékosan leégetik a bőrüket, hogy mintákat, úgynevezett napégés-tetoválásokat, hozzanak létre. A bőrgyógyászok azonban komoly egészségügyi kockázatokra hívják fel a figyelmet, ugyanis a napégés nemcsak fájdalmas, de jelentősen növeli a bőrrák, köztük a melanoma kialakulásának esélyét.

Fotó: picture alliance / GettyImages (Illusztráció)
Fotó: picture alliance / GettyImages (Illusztráció)

Függetlenül attól, hogy mennyire kreatívnak vagy ártalmatlannak tűnik, minden leégés bőrsérülés

- mondta Dr. Anthony Rossi, New York-i bőrsebész.

Rossi szerint a napégés-tetoválás lényege, hogy szándékosan UV-sugárzásnak teszik ki a bőrt, hogy egy adott területen világosabb vagy sötétebb minták jelenjenek meg. Ez azonban nem játék, az UV-károsodás idővel súlyos következményekhez vezethet, a bőr korai öregedésétől egészen a rákos elváltozásokig.

Sok páciens, akiket ma kezelek, a fiatalkorukban gyakran napoztak, akár a szabadban, akár barnítófülkében. Harmincas-negyvenes éveikre már rákmegelőző állapotokat vagy valódi bőrrákot diagnosztizálunk náluk

- tette hozzá Rossi.

Dr. Sara Moghaddam, delaware-i bőrgyógyász szerint is aggasztó a jelenség:

A leégés során az UV-sugárzás károsítja a bőrsejtek DNS-ét, ami mutációkat okozhat, és ezek kontrollálatlan sejtosztódáshoz, végül bőrrákhoz vezethetnek.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a trend különösen a serdülőkorúakat veszélyezteti, akik gyakran nincsenek tisztában a leégés hosszú távú hatásaival. Alternatívaként a barnító spray-ket ajánlják, melyek használata biztonságosabb módja lehet a hasonló esztétikai hatás elérésének anélkül, hogy UV-sugárzásnak tennénk ki a bőrt - írja a FoxNews.

Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia (AAD) javaslatai szerint a napvédelem kulcsfontosságú:

  • Keressünk árnyékot, különösen 10 és 14 óra között.
  • Ha az árnyékunk rövidebb, mint mi magunk, akkor a nap a legerősebb, ezt kerüljük.
  • Mindig használjunk fényvédőt, viseljünk kalapot és napszemüveget.

 

