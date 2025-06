Nagy a baj: veszélyes parazita jelenlétét észlelték hazánkban

A gyümölcsök és a zöldségek fogyasztása komoly egészségügyi kockázatot rejthet magában, ha mosás nélkül fogyasztjuk el őket. Különösen akkor veszélyes, ha vadállatok is érintkezhetnek velük. A fertőzés sokáig észrevétlen maradhat, és akár súlyos májproblémákkal is járhat.

Veszélyes parazita jelenlétét észlelték hazánkban / Fotó: Pixabay (illusztráció)

A parazita szabad szemmel nem látható

Hazánkban is egyre sűrűbben fordul elő a szemünk elől rejtve maradó élősködő, az Echinococcus multilocularis nevű galandféreg. Ezt a parazitát főként rókák és aranysakálok terjesztik. Azonban nemcsak az állatokra jelent veszélyt, a fertőzés emberre is átterjedhet.

A galandféreg évek alatt, tünetek nélkül is elszaporodhat a szervezetben, így gyakran fordul elő, hogy már csak előrehaladott állapotban ismerik fel. Akár a saját kertből származó vagy a piacon vásárolt mosatlan termények is megfertőződhetnek a parazitával. A féreg a petéit az állatok ürülékével juttatja a talajba, onnan pedig könnyedén megtapadhatnak a zöldségeken és a gyümölcsökön. Ezek hosszú ideig életképesek maradnak, és ha mosatlanul fogyasztjuk el a terményeket, könnyedén bekerülhetnek a szervezetünkbe. A fertőzés különösen veszélyes, ugyanis a májban telepszik meg a parazita, a lárvák ott lassan növekednek és daganatszerű elváltozásokat hoznak létre. Ez a folyamat évekig is tünetmentes maradhat, mire pedig észrevesszük, gyakran már csak bonyolult kezeléssel vagy műtéttel lehet eltávolítani a szervezetünkből a veszélyes parazitát. A megelőzés tehát kulcsfontosságú.

Kiemelten veszélyes lehet mosatlanul elfogyasztani az alábbi terményeket:

Eper, málna, szeder – Alacsonyan növekednek, közvetlenül érintkezhetnek a talajjal, nehéz őket teljesen megtisztítani.

– Alacsonyan növekednek, közvetlenül érintkezhetnek a talajjal, nehéz őket teljesen megtisztítani. Saláta, spenót, sóska, petrezselyem – A leveles zöldségek mélyebb rétegeibe is bekerülhet a szennyeződés.

– A leveles zöldségek mélyebb rétegeibe is bekerülhet a szennyeződés. Sárgarépa, retek, cékla, újhagyma – Mivel a földből kerülnek ki, gyakran maradhatnak rajtuk szabad szemmel nem látható szennyeződések.

– Mivel a földből kerülnek ki, gyakran maradhatnak rajtuk szabad szemmel nem látható szennyeződések. Alma, körte, szilva, őszibarack – A lehullott gyümölcsök a földdel és vadállatokkal is kapcsolatba kerülhetnek - írja a VEOL.hu.