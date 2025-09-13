Biztosan jól csinálod? A fogorvos szerint ez az 5 legnagyobb hiba, amit fogmosáskor elkövethetsz

A legtöbb embernek a fogmosás hozzátartozik a reggeli és az esti rutinjához, azonban közel sem elég csak arra figyelned, hogy naponta megtisztítsd a fogaidat. Vannak ugyanis olyan jelentéktelennek tűnő apróságok, amik nagyban befolyásolják fogaid egészségét. Nézzük, mint mond az orvos!

Figyelj te is a helyes fogmosásra!

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Ezért fontos a rendszeres fogmosás – csúnya következménye lehet, ha kihagyod

Az étkezések után a fogakon lepedékréteg keletkezik, ami olyan káros baktériumokat is tartalmaz, melyek idővel a zománc károsodásához és fogszuvasodáshoz vezethetnek.

Ha valaki elhanyagolja a fogmosást, ez a lepedékréteg megszilárdul és fogkő keletkezik

–magyarázta lapunknak Dr. Nagy Roland fogorvos, illetve hozzátette, amennyiben a rendszeres és alapos fogápolás elmarad, először ínygyulladást, később fogágybetegséget idézhet elő.

5 jelentéktelennek tűnő fogmosási hiba, amit a legtöbben elkövetnek

Mint említettük, fogmosás közben számtalan hibát véthetsz, például, ha túl rövid ideig tart a rutin vagy nagyon sokáig. Lássuk tehát a legnagyobb hibákat!

Rossz fogkefét választasz: a megfelelő fogkefe kisméretű fejjel rendelkezik és közepes keménységgel, ugyanis a túl kemény már sérti az ínyt. Nem megfelelő ideig mosod a fogaidat: a fogak alapos megtisztításához elegendő idő szükséges, de nem túl sok. Naponta legalább kétszer, minimum 2, maximum 4 percet kellene rá szánnod. Túl erősen mosod a fogaidat: lehet, hogy tökéletesen tiszta fogakra vágysz, a túl erős dörzsölés azonban csak árt neki. Az orvos szerint inkább „lágyan, körkörös, illetve sepregető mozdulatokkal tisztítsuk meg a fogakat, valamint a fogak és az íny találkozási pontjait”. Kihagyod a nyelvet: mivel a nyelvedre is rakódhat le lepedék, ami elősegíti a száj baktériumflórájának romlását, érdemes ezt is rendszeresen tisztítanod. Rossz szögben tartod a fogkefét: a legjobb, ha a fogkefe 45 fokos szöget zár be a fogakkal.

Nagyon sok mindenen múlik a helyes fogmosás.

Fotó: Tatsiana Volkava / GettyImages

Ez az eredményes fogápolás titka az orvos szerint

A helyes fogápolás nemcsak a fogkefét foglalja magába, hanem az egyéb szájhigiéniai termékeket, a fogselymet és a szájvizet is.

A fogak közé kerülő ételmaradék és az ott kialakuló lepedék az egyik leggyakoribb oka a fogszuvasodásnak, fogínygyulladásnak, fogágybetegségnek

– hangsúlyozta Dr. Nagy Roland és kiemelte a fogselyem hatékonyságát. Emellett a szájvíz használatára is kitért, ami minden fogmosás után ajánlott, mivel „friss leheletet biztosít, és visszaállítja a száj pH értékét is”.