Középkorú nő, aki odafigyel a helyes fogmosásra

Biztosan jól csinálod? A fogorvos szerint ez az 5 legnagyobb hiba, amit fogmosáskor elkövethetsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 19:45
Sokan úgy gondolják, hogy a fogak egészségének megőrzése pofonegyszerű, pedig ez közel sincs így. A fogmosás során ugyanis rengeteg hibát elkövethetsz, köztük olyat, amire még álmaidban sem gondoltál volna! Cikkünkben ezért felfedjük, mikre figyelj oda a fogorvos szerint!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A legtöbb embernek a fogmosás hozzátartozik a reggeli és az esti rutinjához, azonban közel sem elég csak arra figyelned, hogy naponta megtisztítsd a fogaidat. Vannak ugyanis olyan jelentéktelennek tűnő apróságok, amik nagyban befolyásolják fogaid egészségét. Nézzük, mint mond az orvos!

Nő, aki odafigyel a helyes fogmosásra
Figyelj te is a helyes fogmosásra!
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

Ezért fontos a rendszeres fogmosás – csúnya következménye lehet, ha kihagyod

Az étkezések után a fogakon lepedékréteg keletkezik, ami olyan káros baktériumokat is tartalmaz, melyek idővel a zománc károsodásához és fogszuvasodáshoz vezethetnek.

Ha valaki elhanyagolja a fogmosást, ez a lepedékréteg megszilárdul és fogkő keletkezik

 –magyarázta lapunknak Dr. Nagy Roland fogorvos, illetve hozzátette, amennyiben a rendszeres és alapos fogápolás elmarad, először ínygyulladást, később fogágybetegséget idézhet elő.

5 jelentéktelennek tűnő fogmosási hiba, amit a legtöbben elkövetnek

Mint említettük, fogmosás közben számtalan hibát véthetsz, például, ha túl rövid ideig tart a rutin vagy nagyon sokáig. Lássuk tehát a legnagyobb hibákat!

  1. Rossz fogkefét választasz: a megfelelő fogkefe kisméretű fejjel rendelkezik és közepes keménységgel, ugyanis a túl kemény már sérti az ínyt.
  2. Nem megfelelő ideig mosod a fogaidat: a fogak alapos megtisztításához elegendő idő szükséges, de nem túl sok. Naponta legalább kétszer, minimum 2, maximum 4 percet kellene rá szánnod.
  3. Túl erősen mosod a fogaidat: lehet, hogy tökéletesen tiszta fogakra vágysz, a túl erős dörzsölés azonban csak árt neki. Az orvos szerint inkább „lágyan, körkörös, illetve sepregető mozdulatokkal tisztítsuk meg a fogakat, valamint a fogak és az íny találkozási pontjait”.
  4. Kihagyod a nyelvet: mivel a nyelvedre is rakódhat le lepedék, ami elősegíti a száj baktériumflórájának romlását, érdemes ezt is rendszeresen tisztítanod.
  5. Rossz szögben tartod a fogkefét: a legjobb, ha a fogkefe 45 fokos szöget zár be a fogakkal. 
Lány, aki odafigyel az alapos fogmosásra
Nagyon sok mindenen múlik a helyes fogmosás.
Fotó: Tatsiana Volkava /  GettyImages

Ez az eredményes fogápolás titka az orvos szerint

A helyes fogápolás nemcsak a fogkefét foglalja magába, hanem az egyéb szájhigiéniai termékeket, a fogselymet és a szájvizet is.

A fogak közé kerülő ételmaradék és az ott kialakuló lepedék az egyik leggyakoribb oka a fogszuvasodásnak, fogínygyulladásnak, fogágybetegségnek

 – hangsúlyozta Dr. Nagy Roland és kiemelte a fogselyem hatékonyságát. Emellett a szájvíz használatára is kitért, ami minden fogmosás után ajánlott, mivel „friss leheletet biztosít, és visszaállítja a száj pH értékét is”.

Az alábbi videóból megtudhatod, mi történik, ha abbahagyod a fogmosást:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

