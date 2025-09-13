Biztosan jól csinálod? A fogorvos szerint ez az 5 legnagyobb hiba, amit fogmosáskor elkövethetsz

A legtöbb embernek a fogmosás hozzátartozik a reggeli és az esti rutinjához, azonban közel sem elég csak arra figyelned, hogy naponta megtisztítsd a fogaidat. Vannak ugyanis olyan jelentéktelennek tűnő apróságok, amik nagyban befolyásolják fogaid egészségét. Nézzük, mint mond az orvos!
Az étkezések után a fogakon lepedékréteg keletkezik, ami olyan káros baktériumokat is tartalmaz, melyek idővel a zománc károsodásához és fogszuvasodáshoz vezethetnek.
Ha valaki elhanyagolja a fogmosást, ez a lepedékréteg megszilárdul és fogkő keletkezik
–magyarázta lapunknak Dr. Nagy Roland fogorvos, illetve hozzátette, amennyiben a rendszeres és alapos fogápolás elmarad, először ínygyulladást, később fogágybetegséget idézhet elő.
Mint említettük, fogmosás közben számtalan hibát véthetsz, például, ha túl rövid ideig tart a rutin vagy nagyon sokáig. Lássuk tehát a legnagyobb hibákat!
A helyes fogápolás nemcsak a fogkefét foglalja magába, hanem az egyéb szájhigiéniai termékeket, a fogselymet és a szájvizet is.
A fogak közé kerülő ételmaradék és az ott kialakuló lepedék az egyik leggyakoribb oka a fogszuvasodásnak, fogínygyulladásnak, fogágybetegségnek
– hangsúlyozta Dr. Nagy Roland és kiemelte a fogselyem hatékonyságát. Emellett a szájvíz használatára is kitért, ami minden fogmosás után ajánlott, mivel „friss leheletet biztosít, és visszaállítja a száj pH értékét is”.
Az alábbi videóból megtudhatod, mi történik, ha abbahagyod a fogmosást:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.