Instant halál a nasipolcon: ennyi csokoládétól leáll a szíved

Veled is előfordult már, hogy hirtelen édességre vágytál, aztán nem tudtad abbahagyni az evést? Komoly veszélynek teszed ki magad, ha te is imádod habzsolni a csokoládét. Akinek halmokban áll a fiókjában a nassolnivaló, és folyamatosan falatozik is belőle, az nemcsak a testsúlyával játszik – egy kutatás szerint az élete is lehet a tét! Legalábbis ha bizonyos mennyiségeket egyszerre eszik meg a különféle csokoládés termékekből, akkor garantáltan jegyet válthat a túlvilágra. Ha tudni akarod, mekkora mennyiségeknél csúcsosodnak ki a csokoládéfogyasztás veszélyei, olvass tovább, a tudósok ugyanis pontosan kiszámolták, mennyi csoki elfogyasztása okoz halált.
Eddig azt hittük, hogy csak a házi kedvenceink nem ehetnek édességet, mert túlzottan megugorhat a vércukorszintjük, ami súlyos esetben a halálukhoz is vezethet. Egy új kutatásban ugyanakkor szélesítették a veszélyeztetettek listáját: már mi, emberek sem majszolhatunk csokoládét büntetlenül. Az édesszájúak szomorúan szeghetik most le a fejüket, mert mint kiderült:
nagy mennyiségben a csokoládé halálos.
Az emberre a veszélyt a kakaóban lévő természetes vegyületek jelentik. A halál oka csokievéskor a teobromin és a koffein. Előbbi rendkívül erős stimuláns, amely közvetlenül a központi idegrendszert és a szívet támadja meg. Ha túl sokat juttatsz belőle egyszerre a szervezetedbe, akkor nemcsak a gyomrodat teszed tönkre, hanem az életeddel játszol, mert a szervezeted képtelen lesz feldolgozni. Ezen a ponton csokoládémérgezés következik be, amelynek az első tünetei a hányinger és a szédülés. Ha még tovább növeled a csokidózist, akkor
következik be. A csokoládéfogyasztás mértéke tehát nagyon fontos, hiszen óriási dózisban szó szerint halálra adagolhatod magad.
A mérték életmentő! A kutatók pontosan kiszámolták, hogy mennyi csokoládét kell enni ahhoz, hogy „legalább” 50 százalék esélyed legyen a túlélésre. Eszerint egy átlagos, 80 kilogrammos felnőttnek 84 gramm tiszta teobromin a kritikus határ, amit csokihegyekkel a szervezetbe juttatva a test nehezen, de még elvisel. Ha ezt a mennyiséget átléped, akkor abba már nagyobb eséllyel belehalhatsz.
A sütésre használt étcsokoládé a legveszélyesebb, mert ebben van a legtöbb kakaóanyag. A kutatás szerint 6,5 kiló étcsoki befalása már végzetes lehet. Ez körülbelül 39 csésze csokidarabkának felel meg.
Tejcsokoládéból jóval többet kellene enned, mivel hígabb a kakaótartalma. Nagyjából 50 darab óriási táblakocsi után állna meg biztosan a szíved. Ezenkívül a csokidrazsék is veszélyesek: ha 8300 darabot falsz be belőlük, akkor komolyan aggódhatsz az életedért.
Noha ezek a számok magasak, már-már elképzelhetetlen mennyiséget takarnak, elméletben nem lehetetlen, hogy valaki ennyi csokoládét tömjön magába. A gyakorlatban azonban a szervezetünknek van egy szuper biztos védelmi rendszere: a csokoládé túladagolásakor hányni kezdünk, és ha akkor abbahagyjuk az édesség fogyasztását, nem lehet komolyabb bajunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.