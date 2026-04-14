Instant halál a nasipolcon: ennyi csokoládétól leáll a szíved

Kutatások bizonyították, hogy a túlzott csokoládéfogyasztás halálos lehet.

A mértéktelen csokievés mérgezést okoz, az édességben lévő teobromin és koffein nagy mennyiségben végzetes a szervezet számára.

Étcsokiból 6,5 kiló, tejcsokiból 50 darab tábla, drazséból pedig 8300 darab elfogyasztása életveszélyes.

Veled is előfordult már, hogy hirtelen édességre vágytál, aztán nem tudtad abbahagyni az evést? Komoly veszélynek teszed ki magad, ha te is imádod habzsolni a csokoládét. Akinek halmokban áll a fiókjában a nassolnivaló, és folyamatosan falatozik is belőle, az nemcsak a testsúlyával játszik – egy kutatás szerint az élete is lehet a tét! Legalábbis ha bizonyos mennyiségeket egyszerre eszik meg a különféle csokoládés termékekből, akkor garantáltan jegyet válthat a túlvilágra. Ha tudni akarod, mekkora mennyiségeknél csúcsosodnak ki a csokoládéfogyasztás veszélyei, olvass tovább, a tudósok ugyanis pontosan kiszámolták, mennyi csoki elfogyasztása okoz halált.

A csokoládéfogyasztás veszélyeinek legsúlyosabbika, hogy mértéktelenség esetén halálos is lehet. Fotó: Zametalov/Shutterstock

A túlzott csokoládéfogyasztás veszélyei: halál

Eddig azt hittük, hogy csak a házi kedvenceink nem ehetnek édességet, mert túlzottan megugorhat a vércukorszintjük, ami súlyos esetben a halálukhoz is vezethet. Egy új kutatásban ugyanakkor szélesítették a veszélyeztetettek listáját: már mi, emberek sem majszolhatunk csokoládét büntetlenül. Az édesszájúak szomorúan szeghetik most le a fejüket, mert mint kiderült:

nagy mennyiségben a csokoládé halálos.

Az emberre a veszélyt a kakaóban lévő természetes vegyületek jelentik. A halál oka csokievéskor a teobromin és a koffein. Előbbi rendkívül erős stimuláns, amely közvetlenül a központi idegrendszert és a szívet támadja meg. Ha túl sokat juttatsz belőle egyszerre a szervezetedbe, akkor nemcsak a gyomrodat teszed tönkre, hanem az életeddel játszol, mert a szervezeted képtelen lesz feldolgozni. Ezen a ponton csokoládémérgezés következik be, amelynek az első tünetei a hányinger és a szédülés. Ha még tovább növeled a csokidózist, akkor

szívritmuszavar,

belső vérzés,

epilepsziás rohamok,

és végül szívelállás

következik be. A csokoládéfogyasztás mértéke tehát nagyon fontos, hiszen óriási dózisban szó szerint halálra adagolhatod magad.