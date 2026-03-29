Döbbenetes: naponta fogyasztod, holott veszélyesebb, mint a dohányzás

Bár az utóbbi években egyre többen próbálnak leszokni a dohányzásról vagy csökkenteni az alkoholfogyasztást, a szakértők szerint van egy sokkal alattomosabb veszély az egészségünkre nézve: az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek (UPF-ek).
Ezek az élelmiszerek ipari úton előállított termékek, melyek legtöbbször tartósítószereket, emulgeálószereket, színezések és ízfokozókat is tartalmaznak. Sokan nem tudják, de megtalálhatók még a csokoládéban, csirkehúsban (pl. nuggets, panírozott gyorsfagyasztott termékek, virslik, felvágottak) vagy az egészségesnek vélt teljes kiőrlésű kenyérben is.
Az iparilag előállított élelmiszerek káros hatásairól tanulmányok is kimutatják, hogy súlyos betegségekhez vezethetnek. Chris van Tulleken orvos régóta kampányol az egészségesebb étkezésért, kivált, mivel a vastagbélrákos megbetegedések számának feltűnő növekedése összefüggésbe hozható az UPF-ek fogyasztásával.
Az orvos szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerekben gazdag egészségtelen étrend világszerte megelőzte a dohányzást azokon a listákon, amik a korai halálozás okait vizsgálják.
Van Tulleken állításait számos tanulmány támasztja alá, amelyek az UPF-eket egészségügyi problémákkal, többek között az elhízással, a 2-es típusú cukorbetegséggel, a szívbetegséggel és a bélrákkal hozzák összefüggésbe– írja a LADbible.
