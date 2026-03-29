Döbbenetes: naponta fogyasztod, holott veszélyesebb, mint a dohányzás

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 12:30
Sokkoló figyelmeztetést adott ki egy orvos olyan ételekkel kapcsolatban, amik károsabbak lehetnek az egészségünkre, mint a dohányzás. Ezeket a korai halálozás egyik vezető okaként azonosították.

Bár az utóbbi években egyre többen próbálnak leszokni a dohányzásról vagy csökkenteni az alkoholfogyasztást, a szakértők szerint van egy sokkal alattomosabb veszély az egészségünkre nézve: az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek (UPF-ek).

Károsabb, mint a dohányzás? / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Mik azok az ultrafeldolgozott élelmiszerek?

Ezek az élelmiszerek ipari úton előállított termékek, melyek legtöbbször tartósítószereket, emulgeálószereket, színezések és ízfokozókat is tartalmaznak. Sokan nem tudják, de megtalálhatók még a csokoládéban, csirkehúsban (pl. nuggets, panírozott gyorsfagyasztott termékek, virslik, felvágottak) vagy az egészségesnek vélt teljes kiőrlésű kenyérben is.

Az iparilag előállított élelmiszerek ​​káros hatásairól tanulmányok is kimutatják, hogy súlyos betegségekhez vezethetnek. Chris van Tulleken orvos régóta kampányol az egészségesebb étkezésért, kivált, mivel a vastagbélrákos megbetegedések számának feltűnő növekedése összefüggésbe hozható az UPF-ek fogyasztásával.

Hogyan váltak az ultrafeldolgozott élelmiszerek a korai halálozás vezető okává?

Az orvos szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerekben gazdag egészségtelen étrend világszerte megelőzte a dohányzást azokon a listákon, amik a korai halálozás okait vizsgálják. 

Van Tulleken állításait számos tanulmány támasztja alá, amelyek az UPF-eket egészségügyi problémákkal, többek között az elhízással, a 2-es típusú cukorbetegséggel, a szívbetegséggel és a bélrákkal hozzák összefüggésbe– írja a LADbible.

 

 

