„Adjatok egy fél decit, mosolygok majd én is” – könnyen allkoholmérgezést kaphatnak a locsolók

Húsvéthétfőn sok helyen alkohollal kínálják a locsolókat.

A mértéktelen és vegyes, túlzott alkoholfogyasztás alulhidratáltság és kevés étel fogyasztása esetén alkoholmérgezéshez vezethet.

A véralkoholszint ilyenkor veszélyes mértékben megemelkedik és a központi idegrendszer működése lelassul.

Eszméletvesztés is bekövetkezhet.

Az állapot sürgős orvosi ellátást igényel.

Tudatos alkoholfogyasztással az alkoholmérgezés megelőzhető.

Férfiak hada indul útnak holnap a falvak és a kisebb városok utcáin, hogy kölnivel, szódásszifonnal vagy egy vödör kútvízzel a kezükben meglátogassák a település lányait. Húsvét hétfő hagyományosan a locsolkodás napja, ám nap végére gyakran nem is a hölgyek, hanem a hozzájuk érkező urak áznak el, akiket helyről helyre szesszel kínálnak. A nagy mennyiségű alkoholfogyasztás már önmagában is veszélyes, a kockázat azonban még nagyobb, ha különböző típusú italokat kevernek. A változó alkoholtartalmú termékeket nehezebben dolgozza fel a szervezet, különösen akkor, ha túl gyorsan fogyasztják el azokat egymás után. Ha emellett a locsolók alig esznek, illetve nem hidratálnak megfelelően, az alkohol felhalmozódik a vérben, a hatása fokozódik, és könnyen alkoholmérgezés alakulhat ki.

Húsvéti locsoláskor kifejezetten nagy kockázata van az eszméletvesztéssel járó alkoholmérgezésnek.

Melyek az alkoholmérgezés tünetei?

Az alkoholmérgezés tünetei fokozatosan súlyosbodhatnak. Kezdetben zavartság, beszédzavar és koordinációs problémák jelentkeznek. Súlyosabb esetben hányás, erős álmosság, lassú vagy szabálytalan légzés alakulhat ki. Az érintett személy az eszméletét is elveszítheti, ami különösen veszélyes állapot. A bőr hűvössé válhat, a pulzus lelassulhat, és a reakcióképesség jelentősen csökkenhet. Ezek a jelek azonnali beavatkozást igényelnek.

Miért nagyobb a kockázat húsvétkor?

A húsvéti időszak, különösen a húsvéthétfő sajátossága, hogy rövid idő alatt több helyen kínálják alkohollal a vendégeket. A locsolkodás során sokszor kisebb adagoknak tűnő italokat fogyasztanak, de ezek összeadódva jelentős mennyiséget képviselhetnek, nem beszélve arról, hogy sok háznál sokféle ital kerülhet terítékre, a változó alkoholtartalmú termékeket pedig nehezebben dolgozza fel a szervezet. Ez a központi idegrendszer működésének súlyos zavarához vezethet, ami életveszélyes állapotot is eredményezhet.