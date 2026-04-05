„Adjatok egy fél decit, mosolygok majd én is” – könnyen allkoholmérgezést kaphatnak a locsolók

Férfiak hada indul útnak holnap a falvak és a kisebb városok utcáin, hogy kölnivel, szódásszifonnal vagy egy vödör kútvízzel a kezükben meglátogassák a település lányait. Húsvét hétfő hagyományosan a locsolkodás napja, ám nap végére gyakran nem is a hölgyek, hanem a hozzájuk érkező urak áznak el, akiket helyről helyre szesszel kínálnak. A nagy mennyiségű alkoholfogyasztás már önmagában is veszélyes, a kockázat azonban még nagyobb, ha különböző típusú italokat kevernek. A változó alkoholtartalmú termékeket nehezebben dolgozza fel a szervezet, különösen akkor, ha túl gyorsan fogyasztják el azokat egymás után. Ha emellett a locsolók alig esznek, illetve nem hidratálnak megfelelően, az alkohol felhalmozódik a vérben, a hatása fokozódik, és könnyen alkoholmérgezés alakulhat ki.
Az alkoholmérgezés tünetei fokozatosan súlyosbodhatnak. Kezdetben zavartság, beszédzavar és koordinációs problémák jelentkeznek. Súlyosabb esetben hányás, erős álmosság, lassú vagy szabálytalan légzés alakulhat ki. Az érintett személy az eszméletét is elveszítheti, ami különösen veszélyes állapot. A bőr hűvössé válhat, a pulzus lelassulhat, és a reakcióképesség jelentősen csökkenhet. Ezek a jelek azonnali beavatkozást igényelnek.
A húsvéti időszak, különösen a húsvéthétfő sajátossága, hogy rövid idő alatt több helyen kínálják alkohollal a vendégeket. A locsolkodás során sokszor kisebb adagoknak tűnő italokat fogyasztanak, de ezek összeadódva jelentős mennyiséget képviselhetnek, nem beszélve arról, hogy sok háznál sokféle ital kerülhet terítékre, a változó alkoholtartalmú termékeket pedig nehezebben dolgozza fel a szervezet. Ez a központi idegrendszer működésének súlyos zavarához vezethet, ami életveszélyes állapotot is eredményezhet.
Ha felmerül az alkoholmérgezés gyanúja, azonnal orvosi segítséget kell kérni. Fontos, hogy az érintett személy ne maradjon egyedül, és folyamatos megfigyelés alatt álljon. Eszméletlen állapotban stabil oldalfekvés javasolt, hogy megelőzhető legyen a hányadék belégzése. Nem szabad hagyni, hogy az érintett „kialudja” az állapotot, mert a légzés lelassulása életveszélyes lehet. Sem hideg zuhany, sem kávé nem képes ellensúlyozni az alkohol hatását, ezért ezek alkalmazása nem jelent valódi megoldást.
Számos tanács és praktika van az alkoholmérgezés megelőzésére, de a legfontosabb a mértékletesség. Érdemes előre meghatározni az elfogyasztani kívánt mennyiséget, és figyelni a szervezet jelzéseire. Az alkohol fogyasztása mellett fontos a megfelelő étkezés és a vízfogyasztás is. A lassabb ivás segíti a szervezetet az alkohol feldolgozásában. Különösen fontos a tudatosság azoknál, akik gyógyszert szednek, vagy valamilyen krónikus betegséggel élnek, mivel náluk az alkohol hatása kiszámíthatatlanabb lehet.
Az alkoholmérgezés kockázata nem mindenkinél azonos. Különösen veszélyeztetettek a fiatalok, akiknek még nincs tapasztalatuk az alkoholfogyasztás hatásaival kapcsolatban, valamint az idősebbek, akiknél a szervezet lassabban bontja le az alkoholt. A kisebb testtömegű személyeknél ugyanakkora mennyiség is gyorsabban vezethet magas véralkoholszinthez. Kockázatot jelent az is, ha valaki gyógyszert szed, mivel egyes készítmények felerősíthetik az alkohol hatását. Az ilyen helyzetekben különösen fontos a tudatosság és a környezet figyelme, mert a korai felismerés és a gyors reakció életet menthet.
