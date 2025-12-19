Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Karácsonyi depresszió és más ünnepi betegségek – Így előzd meg

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 19:15
A karácsonyi időszaknak a családról, a hatalmas lakomákról és a pihenésről kellene szólnia, ilyenkor azonban sokan dőlnek ágynak, ami nagyon lelombozó tud lenni. Az év végét ugyanis a karácsonyi depresszió mellett, számos más ünnepi betegség jellemzi, amelyek évről évre felbukkannak. De nézzük, mik is ezek és, hogy mit tehetsz a megelőzésük érdekében.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A karácsony az ünneplés ideje, ám a téli hideg, a legyengült immunrendszer, a hatalmas mértékű habzsolás, valamint a nem kevés mennyiségű alkohol fogyasztása pillanatok alatt romba döntheti a terveidet. Cikkünkben ezért feltárjuk a karácsonyi depresszió és más ünnepi betegségek okait, – amik sok esetben akár kórházba is juttathatnak téged – valamint eláruljuk, hogyan előzheted meg őket, hogy ünnepléssel és ne betegséggel töltsd a karácsonyt.

Karácsonyi depresszió influenza és más ünnepi betegségek
Karácsonyi depresszió, influenza és mérgezések: ne lábadozásról szóljanak az ünnepek!
  • A hideg időben nő a légzőszervi megbetegedések száma.
  • Karácsonykor és szilveszterkor a mértéktelen alkoholfogyasztás jelenti az egyik legnagyobb kockázatot.
  • A nagy ünnepi lakomák komolyabb gyomorártalmakkal végződhetnek.
  • A hasnyálmirigy-gyulladásos esetek gyakoriságát ebben az időszakban a nehéz, zsíros ételek és a túl sok alkoholfogyasztás váltja ki.
  • A szeretet ünnepe sokaknak komoly mentális terhet jelenthet.

Így előzheted meg a karácsonyi depressziót és a szezon többi betegségét

1. Megfázás és influenza

A téli időszakban megnő a légzőszervi megbetegedések kockázata, ilyen a megfázás és az influenza is. Bár ezek a kellemetlen állapotok nem tartanak sokáig, – körülbelül egy hét alatt lezajlanak – ám rettenetesen el tudják rontani az ünnepeket.

A megfázás és az influenza ellen:

  • Megfelelő mennyiségű alvás: az alváshiány ugyanis nagymértékben ront a közérzeten, hosszútávon pedig gyengíti az immunrendszert, ami növeli fertőző betegség kockázatát.
  • Védőoltások: a vakcinákkal vagy teljes mértékben kiküszöbölheted a fertőzést, vagy elkerülheted, hogy a betegség súlyosabbra forduljon.
  • Kézmosás, higiénia: rendszeres kézmosással el tudod távolítani a kezeden lévő baktériumokat, ezzel pedig szintén megelőzhető a baj.
  • Rendszeres mozgás: a testmozgás nagyon pozitív hatással van az egészségünkre, ami egy 2021-es tanulmány szerint a fertőző betegségek kisebb kockázatával is összefüggésbe hozható.

2. Alkoholmérgezés

Ünnepekkor nemcsak a túlevés jelenthet nagy gondot, hanem a mértéktelen mennyiségű ivás is. Köztudott, hogy a magyarok többsége nem veti meg az alkoholt, az ünnepi italozás ugyanis szerves része a családi összejöveteleknek. Szilveszterkor pedig szintén sokan öntenek fel a garatra, ami alkoholmérgezéshez vezethet.

Az alkoholmérgezés megelőzése:

  • Ismerd a határaidat: elengedhetetlen, hogy ismerd a saját testedet, hiszen mindenki másképp reagál az alkoholra.
  • Igyál közben vizet: váltogasd az alkoholt vízzel, hogy hidratált maradj és lelassítsd a fogyasztás ütemét.
  • Ne éhgyomorra igyál: a teli gyomor lassítja az alkohol felszívódását.
  • Ne igyál gyógyszerre: bizonyos gyógyszerek még egy lapáttal rátehetnek az alkohol hatására.

3. Ételmérgezés

Az étel- és italmérgezés a karácsonyi depresszió mellett az egyik leggyakoribb ünnepi betegség
A karácsonyi lakomák növelik az ételmérgezés kockázatát
Karácsonykor számos húsétel kerülhet az asztalra, ami, ha nincs átsütve, könnyen szalmonellát okozhat. Emellett ételmérgezést okozhatnak a sokáig elöl hagyott ennivalók is.

Az ételmérgezés megelőzése:

  • Süsd át jól az ételeket
  • Tárold az elkészült ételeket a hűtőben

4. Hasnyálmirigy-gyulladás

Kórházi adatok alapján az ünnepi időszakban többen kerülnek hasnyálmirigy-gyulladással kórházba, mint máskor, ami a nehéz, zsíros ételek és az alkohol mértéktelen mennyiségű fogyasztásának tudható be.

A hasnyálmirigy-gyulladás megelőzése:

  • Tarts mértéket: a betegséget a legegyszerűbben úgy kerülheted el, ha mértéket tartasz az evés és ivás területén

5. Depresszió

A borongós, téli időszak, a napfény hiánya sokakat depresszióssá tesz, sőt ez a szeretetteljes ünnep a magányosan élők számára még nehezebb lehet.

A depresszió megelőzése:

  • Menj ki a szabadba: sétálj egyet, szívd magadba a friss levegőt, különösen, ha éppen süt a nap, amivel így még a D-vitamint is pótolni tudod.
  • Keress társaságot: a társaság feldobhatja a kedved és elterelheti a figyelmed a nehéz időszakról.

Így maradhatsz egészséges az ünnepi időszakban:

