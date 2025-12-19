Karácsonyi depresszió és más ünnepi betegségek – Így előzd meg

A karácsony az ünneplés ideje, ám a téli hideg, a legyengült immunrendszer, a hatalmas mértékű habzsolás, valamint a nem kevés mennyiségű alkohol fogyasztása pillanatok alatt romba döntheti a terveidet. Cikkünkben ezért feltárjuk a karácsonyi depresszió és más ünnepi betegségek okait, – amik sok esetben akár kórházba is juttathatnak téged – valamint eláruljuk, hogyan előzheted meg őket, hogy ünnepléssel és ne betegséggel töltsd a karácsonyt.

Karácsonyi depresszió, influenza és mérgezések: ne lábadozásról szóljanak az ünnepek!

Fotó: voronaman / Shutterstock

A hideg időben nő a légzőszervi megbetegedések száma.

Karácsonykor és szilveszterkor a mértéktelen alkoholfogyasztás jelenti az egyik legnagyobb kockázatot.

A nagy ünnepi lakomák komolyabb gyomorártalmakkal végződhetnek.

A hasnyálmirigy-gyulladásos esetek gyakoriságát ebben az időszakban a nehéz, zsíros ételek és a túl sok alkoholfogyasztás váltja ki.

A szeretet ünnepe sokaknak komoly mentális terhet jelenthet.

Így előzheted meg a karácsonyi depressziót és a szezon többi betegségét

1. Megfázás és influenza

A téli időszakban megnő a légzőszervi megbetegedések kockázata, ilyen a megfázás és az influenza is. Bár ezek a kellemetlen állapotok nem tartanak sokáig, – körülbelül egy hét alatt lezajlanak – ám rettenetesen el tudják rontani az ünnepeket.

A megfázás és az influenza ellen:

Megfelelő mennyiségű alvás: az alváshiány ugyanis nagymértékben ront a közérzeten, hosszútávon pedig gyengíti az immunrendszert, ami növeli fertőző betegség kockázatát.

Védőoltások: a vakcinákkal vagy teljes mértékben kiküszöbölheted a fertőzést, vagy elkerülheted, hogy a betegség súlyosabbra forduljon.

Kézmosás, higiénia: rendszeres kézmosással el tudod távolítani a kezeden lévő baktériumokat, ezzel pedig szintén megelőzhető a baj.

Rendszeres mozgás: a testmozgás nagyon pozitív hatással van az egészségünkre, ami egy 2021-es tanulmány szerint a fertőző betegségek kisebb kockázatával is összefüggésbe hozható.

2. Alkoholmérgezés

Ünnepekkor nemcsak a túlevés jelenthet nagy gondot, hanem a mértéktelen mennyiségű ivás is. Köztudott, hogy a magyarok többsége nem veti meg az alkoholt, az ünnepi italozás ugyanis szerves része a családi összejöveteleknek. Szilveszterkor pedig szintén sokan öntenek fel a garatra, ami alkoholmérgezéshez vezethet.