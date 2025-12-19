Karácsonyi depresszió és más ünnepi betegségek – Így előzd meg

A karácsony az ünneplés ideje, ám a téli hideg, a legyengült immunrendszer, a hatalmas mértékű habzsolás, valamint a nem kevés mennyiségű alkohol fogyasztása pillanatok alatt romba döntheti a terveidet. Cikkünkben ezért feltárjuk a karácsonyi depresszió és más ünnepi betegségek okait, – amik sok esetben akár kórházba is juttathatnak téged – valamint eláruljuk, hogyan előzheted meg őket, hogy ünnepléssel és ne betegséggel töltsd a karácsonyt.
A téli időszakban megnő a légzőszervi megbetegedések kockázata, ilyen a megfázás és az influenza is. Bár ezek a kellemetlen állapotok nem tartanak sokáig, – körülbelül egy hét alatt lezajlanak – ám rettenetesen el tudják rontani az ünnepeket.
Ünnepekkor nemcsak a túlevés jelenthet nagy gondot, hanem a mértéktelen mennyiségű ivás is. Köztudott, hogy a magyarok többsége nem veti meg az alkoholt, az ünnepi italozás ugyanis szerves része a családi összejöveteleknek. Szilveszterkor pedig szintén sokan öntenek fel a garatra, ami alkoholmérgezéshez vezethet.
Karácsonykor számos húsétel kerülhet az asztalra, ami, ha nincs átsütve, könnyen szalmonellát okozhat. Emellett ételmérgezést okozhatnak a sokáig elöl hagyott ennivalók is.
Kórházi adatok alapján az ünnepi időszakban többen kerülnek hasnyálmirigy-gyulladással kórházba, mint máskor, ami a nehéz, zsíros ételek és az alkohol mértéktelen mennyiségű fogyasztásának tudható be.
A borongós, téli időszak, a napfény hiánya sokakat depresszióssá tesz, sőt ez a szeretetteljes ünnep a magányosan élők számára még nehezebb lehet.
Így maradhatsz egészséges az ünnepi időszakban:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.