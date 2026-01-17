Orvos figyelmeztet: nők tömegei hagyják figyelmen kívül a rák legegyértelműbb jelét – erre kell nagyon figyelni

Egy háziorvos sürgős figyelmeztetést adott ki egy olyan, gyakran félreértelmezett tünetről, amely komoly betegségre, akár rákra is utalhat. A szakember szerint ezt a jelet nem szabad félvállról venni, és azonnali kivizsgálást igényel.
A január 19-én kezdődő Méhnyakrák-megelőzési Hét előtt Dr. Rupa Parmar több fontos tünetre hívta fel a figyelmet. A háziorvos és egészségügyi igazgató szerint minden harmadik nő kihagyja a rendszeres méhnyakrákszűrést, miközben a betegség leggyakoribb jeleit gyakran figyelmen kívül hagyják.
Az egyik legszembetűnőbb, mégis gyakran félremagyarázott tünet az indokolatlan fogyás. Sokan ezt a karácsonyi túlevés utáni diétának vagy életmódváltásnak tulajdonítják, pedig komolyabb probléma is állhat a háttérben. Dr. Parmar elmagyarázta: a rákos sejtek megakadályozhatják a szervezetet abban, hogy megfelelően felszívja a zsírokat, fehérjéket és szénhidrátokat, emiatt a kalóriák gyorsabban égnek el, ami jelentős súlyvesztéshez vezet.
Az ok nélküli fogyás általában a rák egyik legfeltűnőbb jele, amelyet azonnal ellenőriztetni kell
– hangsúlyozta a doktornő.
Fontos azonban tudni, hogy ez nemcsak a méhnyakrákra jellemző, hanem több daganatos megbetegedés általános tünete is lehet. A Cancer Research UK szerint sokan éppen a fogyás miatt fordulnak először orvoshoz, különösen tüdő- és felső emésztőrendszeri rákok esetén.
Dr. Parmar további figyelmeztető jeleket is felsorolt. Ilyen lehet a szex közbeni fájdalom, különösen akkor, ha korábban nem volt jellemző. A daganat növekedése ugyanis nyomhatja a környező szöveteket. Szintén intő jel lehet az ismétlődő húgyúti fertőzés: ha valakinél egy éven belül háromnál több jelentkezik, az akár előrehaladott méhnyakrákra is utalhat.
A tartós kismedencei vagy deréktáji fájdalom, különösen más tünetekkel együtt, szintén figyelmeztető jel lehet. A fájdalom a betegség előrehaladtával fokozódhat, és erősödhet szex, vizelés vagy székletürítés közben is. A szokatlan hüvelyi vérzés – például együttlét közben, menstruációk között vagy menopauza után – mindig kivizsgálást igényel. Ugyanez igaz a hüvelyi folyás megváltozására is: a szín, a szag, a mennyiség vagy a véres váladék megjelenése arra utalhat, hogy a méhnyak környező szövetei is érintettek, írja a Mirror.
