Orvos figyelmeztet: nők tömegei hagyják figyelmen kívül a rák legegyértelműbb jelét – erre kell nagyon figyelni

Egy háziorvos sürgős figyelmeztetést adott ki egy olyan, gyakran félreértelmezett tünetről, amely komoly betegségre, akár rákra is utalhat. A szakember szerint ezt a jelet nem szabad félvállról venni, és azonnali kivizsgálást igényel.

Az orvos szerint erre oda kell figyelnünk

Illusztráció: 123RF

Az orvos szerint erre kell figyelnie a nőknek

A január 19-én kezdődő Méhnyakrák-megelőzési Hét előtt Dr. Rupa Parmar több fontos tünetre hívta fel a figyelmet. A háziorvos és egészségügyi igazgató szerint minden harmadik nő kihagyja a rendszeres méhnyakrákszűrést, miközben a betegség leggyakoribb jeleit gyakran figyelmen kívül hagyják.

Az egyik legszembetűnőbb, mégis gyakran félremagyarázott tünet az indokolatlan fogyás. Sokan ezt a karácsonyi túlevés utáni diétának vagy életmódváltásnak tulajdonítják, pedig komolyabb probléma is állhat a háttérben. Dr. Parmar elmagyarázta: a rákos sejtek megakadályozhatják a szervezetet abban, hogy megfelelően felszívja a zsírokat, fehérjéket és szénhidrátokat, emiatt a kalóriák gyorsabban égnek el, ami jelentős súlyvesztéshez vezet.

Az ok nélküli fogyás általában a rák egyik legfeltűnőbb jele, amelyet azonnal ellenőriztetni kell

– hangsúlyozta a doktornő.

Fontos azonban tudni, hogy ez nemcsak a méhnyakrákra jellemző, hanem több daganatos megbetegedés általános tünete is lehet. A Cancer Research UK szerint sokan éppen a fogyás miatt fordulnak először orvoshoz, különösen tüdő- és felső emésztőrendszeri rákok esetén.

Dr. Parmar további figyelmeztető jeleket is felsorolt. Ilyen lehet a szex közbeni fájdalom, különösen akkor, ha korábban nem volt jellemző. A daganat növekedése ugyanis nyomhatja a környező szöveteket. Szintén intő jel lehet az ismétlődő húgyúti fertőzés: ha valakinél egy éven belül háromnál több jelentkezik, az akár előrehaladott méhnyakrákra is utalhat.