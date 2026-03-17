Stresszelsz? Lehet, hogy ezért erősebbek az IBS tüneteid, de van rá megoldás

Az irritábilis bél szindróma világszerte emberek millióinak mindennapjait nehezíti meg. Becslések szerint a felnőtt lakosság 10–20 százalékát érinti, de a valódi szám ennél jóval magasabb lehet, mert sokan nem mernek beszélni róla. Részben a tünetek kellemetlen természete, részben a szégyenérzet miatt az IBS sokszor rejtve marad, pedig az életminőségre gyakorolt hatása jelentős.
Az emésztőrendszer és az idegrendszer folyamatos párbeszédben áll egymással. A bélfalban található ideghálózat, amit gyakran második agyként is emlegetnek, érzékenyen reagál a lelkiállapotunkra. Stressz, szorongás vagy tartós feszültség hatására megváltozhat a bélmozgás, fokozódhat a fájdalomérzet és erősödhetnek az IBS tünetei. Sokan tapasztalják, hogy egy stresszesebb, nehezebb időszakban gyakrabban jelentkezik hasi görcs, puffadás, hasmenés vagy székrekedés. Ilyenkor az agy és a bél közötti kommunikáció kibillen az egyensúlyából és a szervezet túlérzékenyen reagál olyan ingerekre is, amelyek máskor panaszmentesek lennének.
Az irritábilis bél szindróma egyik legnagyobb csapdája, hogy a stressz és a tünetek egymást erősítik. A feszültség fokozza a panaszokat, az ettől való félelem pedig tovább növeli a stresszt. Sok érintett állandó készenléti állapotban él, előre megtervezi az étkezéseket, folyamatosan figyeli, hol van mosdó, és igyekszik elkerülni a kiszámíthatatlan helyzeteket. Olyan is előfordul, hogy az IBS miatt valaki lemond egy utazást, társas programot vagy akár munkanapot is kihagy, mert fél egy kellemetlen helyzettől. A szégyenérzet, a kontroll elvesztésétől való félelem és a társas szorongás mind hozzájárulhat ahhoz, hogy az irritábilis bél szindróma hosszú távon beszűkítse az életet.
Az IBS-nek nincs egyetlen, jól körülírható oka, inkább egyfajta bélérzékenységről van szó, amelyet több tényező együttesen hoz felszínre. A stressz mellett szerepet játszhat az étrend, a rendszertelen életmód, a kevés alvás és a lelki terhelés is. Bizonyos élelmiszerek felerősíthetik a panaszokat. Kiváltó okok lehetnek például a hagymafélék, a fokhagyma vagy a zsíros ételek.
Mivel a tünetek szorosan összefüggenek a lelkiállapottal, az életmódbeli változtatások sokszor fontos szerepet kapnak. A stresszkezelés, a rendszeres pihenés és a napi ritmus rendezése sokaknál már érezhető javulást hoz. Hasznos lehet még a relaxációs technikák rendszeres gyakorlása, mindfulness-gyakorlatok bevezetése vagy akár szakember segítségével a kognitív viselkedésterápia.
Az étkezési napló vezetése szintén praktikus megoldás. Ha valaki néhány hétig feljegyzi, mit evett és milyen panaszai voltak, idővel kirajzolódhatnak az egyéni érzékenységek. Egyeseknél a probiotikumok is enyhíthetik a tüneteket, részben azért, mert a bélflóra állapotára is hatással vannak.
IBS-szerű tünetek esetén mindig fontos az orvosi kivizsgálás. Több komolyabb betegség is okozhat hasonló panaszokat, ezért a pontos diagnózis elengedhetetlen. Ha az irritábilis bél szindróma beigazolódik, az orvos segíthet személyre szabott életmódbeli tanácsokkal és szükség esetén gyógyszeres megoldásokkal is.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
