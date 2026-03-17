Stresszelsz? Lehet, hogy ezért erősebbek az IBS tüneteid, de van rá megoldás

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 06:45
Ma már egyértelműen tudjuk, hogy a stressz és a testi tünetek között nagyon is valós, biológiai kapcsolat van. Kevés állapot mutatja ezt olyan tisztán, mint az irritábilis bél szindróma, vagyis az IBS. Mutatjuk, mit tehetsz azért, hogy csökkentsd a tüneteit.
Porosz Viktória
  • Az agy és az emésztőrendszer között szoros kapcsolat van.
  • Irritábilis bél szindróma esetén a lelki terhelés felerősítheti a testi tüneteket.
  • A megfelelő életmód és a stresszkezelés sokaknál enyhítheti a panaszokat.

Az irritábilis bél szindróma világszerte emberek millióinak mindennapjait nehezíti meg. Becslések szerint a felnőtt lakosság 10–20 százalékát érinti, de a valódi szám ennél jóval magasabb lehet, mert sokan nem mernek beszélni róla. Részben a tünetek kellemetlen természete, részben a szégyenérzet miatt az IBS sokszor rejtve marad, pedig az életminőségre gyakorolt hatása jelentős.

A stressz hatására az irritábilis bél szindróma tünetei gyakran felerősödnek. Fotó: BongkarnGraphic /  Shutterstock 

Mit jelent az agy–bél kapcsolat?

Az emésztőrendszer és az idegrendszer folyamatos párbeszédben áll egymással. A bélfalban található ideghálózat, amit gyakran második agyként is emlegetnek, érzékenyen reagál a lelkiállapotunkra. Stressz, szorongás vagy tartós feszültség hatására megváltozhat a bélmozgás, fokozódhat a fájdalomérzet és erősödhetnek az IBS tünetei. Sokan tapasztalják, hogy egy stresszesebb, nehezebb időszakban gyakrabban jelentkezik hasi görcs, puffadás, hasmenés vagy székrekedés. Ilyenkor az agy és a bél közötti kommunikáció kibillen az egyensúlyából és a szervezet túlérzékenyen reagál olyan ingerekre is, amelyek máskor panaszmentesek lennének.

Ördögi kör, amiből nehéz kilépni

Az irritábilis bél szindróma egyik legnagyobb csapdája, hogy a stressz és a tünetek egymást erősítik. A feszültség fokozza a panaszokat, az ettől való félelem pedig tovább növeli a stresszt. Sok érintett állandó készenléti állapotban él, előre megtervezi az étkezéseket, folyamatosan figyeli, hol van mosdó, és igyekszik elkerülni a kiszámíthatatlan helyzeteket. Olyan is előfordul, hogy az IBS miatt valaki lemond egy utazást, társas programot vagy akár munkanapot is kihagy, mert fél egy kellemetlen helyzettől. A szégyenérzet, a kontroll elvesztésétől való félelem és a társas szorongás mind hozzájárulhat ahhoz, hogy az irritábilis bél szindróma hosszú távon beszűkítse az életet.

Mi válthatja ki az irritábilis bél szindróma tüneteit?

Az IBS-nek nincs egyetlen, jól körülírható oka, inkább egyfajta bélérzékenységről van szó, amelyet több tényező együttesen hoz felszínre. A stressz mellett szerepet játszhat az étrend, a rendszertelen életmód, a kevés alvás és a lelki terhelés is. Bizonyos élelmiszerek felerősíthetik a panaszokat. Kiváltó okok lehetnek például a hagymafélék, a fokhagyma vagy a zsíros ételek. 

Hogyan lehet enyhíteni a panaszokat?

Mivel a tünetek szorosan összefüggenek a lelkiállapottal, az életmódbeli változtatások sokszor fontos szerepet kapnak. A stresszkezelés, a rendszeres pihenés és a napi ritmus rendezése sokaknál már érezhető javulást hoz. Hasznos lehet még a relaxációs technikák rendszeres gyakorlása, mindfulness-gyakorlatok bevezetése vagy akár szakember segítségével a kognitív viselkedésterápia. 
Az étkezési napló vezetése szintén praktikus megoldás. Ha valaki néhány hétig feljegyzi, mit evett és milyen panaszai voltak, idővel kirajzolódhatnak az egyéni érzékenységek. Egyeseknél a probiotikumok is enyhíthetik a tüneteket, részben azért, mert a bélflóra állapotára is hatással vannak.

A mindfulness, a meditáció és a légzőgyakorlatok csökkentik a szorongást, ezáltal a kellemetlen tüneteket is. Fotó: brizmaker /  Shutterstock 

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

IBS-szerű tünetek esetén mindig fontos az orvosi kivizsgálás. Több komolyabb betegség is okozhat hasonló panaszokat, ezért a pontos diagnózis elengedhetetlen. Ha az irritábilis bél szindróma beigazolódik, az orvos segíthet személyre szabott életmódbeli tanácsokkal és szükség esetén gyógyszeres megoldásokkal is.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Hallgasd meg ezt a szorongás és stresszoldó meditációt:

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

