Stresszelsz? Lehet, hogy ezért erősebbek az IBS tüneteid, de van rá megoldás

Az agy és az emésztőrendszer között szoros kapcsolat van.

Irritábilis bél szindróma esetén a lelki terhelés felerősítheti a testi tüneteket.

A megfelelő életmód és a stresszkezelés sokaknál enyhítheti a panaszokat.

Az irritábilis bél szindróma világszerte emberek millióinak mindennapjait nehezíti meg. Becslések szerint a felnőtt lakosság 10–20 százalékát érinti, de a valódi szám ennél jóval magasabb lehet, mert sokan nem mernek beszélni róla. Részben a tünetek kellemetlen természete, részben a szégyenérzet miatt az IBS sokszor rejtve marad, pedig az életminőségre gyakorolt hatása jelentős.

A stressz hatására az irritábilis bél szindróma tünetei gyakran felerősödnek. Fotó: BongkarnGraphic / Shutterstock

Mit jelent az agy–bél kapcsolat?

Az emésztőrendszer és az idegrendszer folyamatos párbeszédben áll egymással. A bélfalban található ideghálózat, amit gyakran második agyként is emlegetnek, érzékenyen reagál a lelkiállapotunkra. Stressz, szorongás vagy tartós feszültség hatására megváltozhat a bélmozgás, fokozódhat a fájdalomérzet és erősödhetnek az IBS tünetei. Sokan tapasztalják, hogy egy stresszesebb, nehezebb időszakban gyakrabban jelentkezik hasi görcs, puffadás, hasmenés vagy székrekedés. Ilyenkor az agy és a bél közötti kommunikáció kibillen az egyensúlyából és a szervezet túlérzékenyen reagál olyan ingerekre is, amelyek máskor panaszmentesek lennének.

Ördögi kör, amiből nehéz kilépni

Az irritábilis bél szindróma egyik legnagyobb csapdája, hogy a stressz és a tünetek egymást erősítik. A feszültség fokozza a panaszokat, az ettől való félelem pedig tovább növeli a stresszt. Sok érintett állandó készenléti állapotban él, előre megtervezi az étkezéseket, folyamatosan figyeli, hol van mosdó, és igyekszik elkerülni a kiszámíthatatlan helyzeteket. Olyan is előfordul, hogy az IBS miatt valaki lemond egy utazást, társas programot vagy akár munkanapot is kihagy, mert fél egy kellemetlen helyzettől. A szégyenérzet, a kontroll elvesztésétől való félelem és a társas szorongás mind hozzájárulhat ahhoz, hogy az irritábilis bél szindróma hosszú távon beszűkítse az életet.

Mi válthatja ki az irritábilis bél szindróma tüneteit?

Az IBS-nek nincs egyetlen, jól körülírható oka, inkább egyfajta bélérzékenységről van szó, amelyet több tényező együttesen hoz felszínre. A stressz mellett szerepet játszhat az étrend, a rendszertelen életmód, a kevés alvás és a lelki terhelés is. Bizonyos élelmiszerek felerősíthetik a panaszokat. Kiváltó okok lehetnek például a hagymafélék, a fokhagyma vagy a zsíros ételek.