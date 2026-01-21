Belobbant az ekcémád a hidegben? Így tehetsz ellene

Az ekcéma nem fertőző bőrbetegség.

Gyulladással és bőrbarrier-károsodással jár.

Hajlamos a kiújulásra.

Több klinikai formában jelentkezhet.

Kezelése hosszú távú szemléletet igényel.

A kiváltó tényezők felismerése kulcsfontosságú.

Az egyik legyakoribb, télen fellángoló gyulladásos bőrbetegség az ekcéma, amellyel nemcsak gyerekek, hanem számos felnőtt is küzd. A betegség ellen számos kezelési módszer alkalmazható, ám a terápiák egyénre szabottak, így a hatákonyság érdekében fontos, hogy minden ekcémás beteg szakorvoshoz forduljon.

Fotó: Ladanifer / Shutterstock

Az ekcéma kialakulásának mechanizmusa

Az ekcéma hátterében a bőr védőrétegének működési zavara áll. Az egészséges bőr megakadályozza a kórokozók és irritáló anyagok bejutását, ekcéma esetén azonban ez a védelem sérül. A fokozott vízvesztés következtében a bőr kiszárad, érzékennyé válik, és könnyen begyullad. A genetikai tényezők meghatározó szerepet játszanak, különösen atópiás hajlam esetén.

A környezeti hatások, például a hideg levegő, az alacsony páratartalom, a vegyi anyagok vagy a gyakori kézmosás tovább rontják a bőr állapotát.

A szakértők szerint az immunrendszer túlzott reakciója szintén hozzájárul a gyulladás fenntartásához, míg a hormonális változások és a pszichés stressz súlyosbító tényezőként jelenik meg.

Az ekcéma klinikai megjelenési formái

Az ekcéma leggyakoribb formája az atópiás dermatitis, amely csecsemőkorban, gyerekkorban és felnőttként is kialakulhat. Jellemző rá a kifejezett bőrszárazság, viszketés és visszatérő gyulladásos fellángolás.

Kontakt ekcéma esetében külső anyag váltja ki a gyulladást. Ez lehet irritatív vagy allergiás eredetű, és rendszerint az érintkezési területen jelentkezik. A seborrhoeás dermatitis elsősorban faggyúmirigyekben gazdag régiókban alakul ki, és hámlással, enyhébb gyulladással jár.

Előfordulhat nummuláris forma is, amely éles szélű, kerek bőrelváltozásokkal jelentkezik, különösen idősebb életkorban. A klinikai forma pontos meghatározása alapvető a megfelelő kezelés kiválasztásához.

Az ekcéma kezelése szakmai megközelítésben

Az ekcéma kezelése több pilléren nyugszik. Az alapkezelés része a rendszeres, bőrtípushoz igazított hidratálás, ami segít helyreállítani a bőr védőrétegét és csökkenti a gyulladásra való hajlamot.