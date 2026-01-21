Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Belobbant az ekcémád a hidegben? Így tehetsz ellene

Belobbant az ekcémád a hidegben? Így tehetsz ellene

bőrbetegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 09:45
bőrgyulladásekcémabetegség
Az ekcéma krónikus, gyulladásos bőrbetegség, amely visszatérő fellángolásokkal és jelentős életminőség-romlással járhat. Az ekcéma kialakulása összetett folyamat, amelyben genetikai hajlam, bőrbarrier-zavar és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • Az ekcéma nem fertőző bőrbetegség.
  • Gyulladással és bőrbarrier-károsodással jár.
  • Hajlamos a kiújulásra.
  • Több klinikai formában jelentkezhet.
  • Kezelése hosszú távú szemléletet igényel.
  • A kiváltó tényezők felismerése kulcsfontosságú.

Az egyik legyakoribb, télen fellángoló gyulladásos bőrbetegség az ekcéma, amellyel nemcsak gyerekek, hanem számos felnőtt is küzd. A betegség ellen számos kezelési módszer alkalmazható, ám a terápiák egyénre szabottak, így a hatákonyság érdekében fontos, hogy minden ekcémás beteg szakorvoshoz forduljon.

Ekcéma egy nő bal kezén
Az ekcéma az egyik legyakoribb, télen fellángoló gyulladásos bőrbetegség.
Fotó: Ladanifer /  Shutterstock 

Az ekcéma kialakulásának mechanizmusa

Az ekcéma hátterében a bőr védőrétegének működési zavara áll. Az egészséges bőr megakadályozza a kórokozók és irritáló anyagok bejutását, ekcéma esetén azonban ez a védelem sérül. A fokozott vízvesztés következtében a bőr kiszárad, érzékennyé válik, és könnyen begyullad. A genetikai tényezők meghatározó szerepet játszanak, különösen atópiás hajlam esetén.

A környezeti hatások, például a hideg levegő, az alacsony páratartalom, a vegyi anyagok vagy a gyakori kézmosás tovább rontják a bőr állapotát. 

A szakértők szerint az immunrendszer túlzott reakciója szintén hozzájárul a gyulladás fenntartásához, míg a hormonális változások és a pszichés stressz súlyosbító tényezőként jelenik meg.

Az ekcéma klinikai megjelenési formái

Az ekcéma leggyakoribb formája az atópiás dermatitis, amely csecsemőkorban, gyerekkorban és felnőttként is kialakulhat. Jellemző rá a kifejezett bőrszárazság, viszketés és visszatérő gyulladásos fellángolás.

Kontakt ekcéma esetében külső anyag váltja ki a gyulladást. Ez lehet irritatív vagy allergiás eredetű, és rendszerint az érintkezési területen jelentkezik. A seborrhoeás dermatitis elsősorban faggyúmirigyekben gazdag régiókban alakul ki, és hámlással, enyhébb gyulladással jár.

Előfordulhat nummuláris forma is, amely éles szélű, kerek bőrelváltozásokkal jelentkezik, különösen idősebb életkorban. A klinikai forma pontos meghatározása alapvető a megfelelő kezelés kiválasztásához.

Az ekcéma kezelése szakmai megközelítésben

Az ekcéma kezelése több pilléren nyugszik. Az alapkezelés része a rendszeres, bőrtípushoz igazított hidratálás, ami segít helyreállítani a bőr védőrétegét és csökkenti a gyulladásra való hajlamot.

Akut fellángolás során gyulladáscsökkentő helyi készítmények alkalmazása válhat szükségessé. Ezek használata mindig orvosi irányítás mellett történik, a megfelelő hatáserősség és időtartam betartásával. Tartós vagy súlyos esetekben immunmoduláló terápiák is szóba jöhetnek.

A hosszú távú siker kulcsa az életmódbeli tényezők rendezése. A bőrirritáló anyagok kerülése, a stressz csökkentése, a bőrkímélő tisztálkodás és a megfelelő táplálkozás mind hozzájárulhatnak a tünetek enyhítéséhez. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az ekcéma nem „meggyógyítható”, de jól kontrollálható állapot.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu