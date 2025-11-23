Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Kelemen névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fokföldi ibolya télen

Fokföldi ibolya gondozása: apró trükkök, hogy télen is virágba boruljon

növénygondozás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 14:45
virágzásibolyafokfölditipp
A fokföldi ibolya bár mutatós növény, komoly kihívás elé állíthat minket, ha télen is szeretnénk virágba borítani. A gondozása azonban kifejezetten egyszerű, ha tisztában vagyunk vele, mit szeret és mit nem bír.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei

A fokföldi ibolya kedvelt növény a háztartásokban, hiszen ha jól bánnak vele, egész évben virágzik. Bársonyosan puha, szőrős felületükkel a levelei is különlegesek, így akkor is dekoratív, ha nincs rajta virág. Mégis, akkor a leggyönyörűbb, ha különböző színekben, lilában, rózsaszínben, hófehérben pompázik, de dupla szirmú változat is létezik. Az ápolása ugyan nehéznek tűnik, de ha néhány alapvető gondozási tippet megfogadsz, hihetetlenül hálás lesz érte. A titok a következetes, de nem túlzásba vitt gondoskodás.

Fokföldi ibolya több színben egy ablakpárkányon
A fokföldi ibolya rengeteg színváltozatban kapható.
Fotó: 123RF
  • Honnan ered a fokföldi ibolya?
  • Hogyan kell gondozni azt?
  • Milyen hőmérsékletet szeret?
  • Hogyan kell öntözni?
  • Mikor virágzik a legszebben?

A fokföldi ibolya eredete

A fokföldi ibolya neve megtévesztő, hiszen nem a délnyugat-afrikai Fokföldön, hanem a kelet-afrikai Uzambara-hegységben, Tanzániában őshonos; és bár megjelenésében valóban emlékeztet az ibolyára, rendszertanilag távol áll az ibolyaféléktől. Több néven is elterjedt: afrikai ibolya vagy pármai ibolya néven is ismerik, a latin neve Saintpaulia ionantha. Számos fajtája Magyarországon is kedvelt szobanövény.

A fokföldi ibolya gondozása a megfelelő hely kiválasztásával kezdődik

A fokföldi ibolya akkor a legboldogabb, ha világos helyre teszik, de nem éri tűző nap. A keleti vagy északi ablakpárkány általában tökéletes. A nagy meleg és a hirtelen hőingadozás könnyen tönkreteszi. A legideálisabb számára:

  • 18–22 °C közötti állandó hőmérséklet;
  • huzatmentes, párás környezet.

Utóbbihoz tegyél nedves kavicságyat a cserép alá, vagy egy kisebb párásítót a növény közelébe.

Milyen föld kell neki?

Könnyű, laza, enyhén savas ültetőközeg a legjobb. Ha túl tömör a föld, a gyökerek nem kapnak levegőt, és a növény gyorsan rothadni kezd. A fokföldi ibolya akkor virágzik a legszebben, ha szűkebb cserépbe ülteted, illetve ősszel és télen kímélő, virágzást serkentő tápoldatot adsz neki.

Hogyan kell öntözni a fokföldi ibolyát?

Ennél a növénynél érdemes ragaszkodni a klasszikus módszerhez, vagyis alulról öntözd a virágot.

  1. Önts kevés vizet az alátétbe.
  2. Várd meg, amíg a növény felszívja a folyadékot.
  3. A felesleget pár perc után öntsd ki.

A virág leveleit ne érje víz, mert az apró kis szőrökön megtapadó vízcseppek nem tudnak gyorsan felszáradni, így könnyen bepenészednek.

Ezek a növénygondozási cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu