Fokföldi ibolya gondozása: apró trükkök, hogy télen is virágba boruljon

A fokföldi ibolya kedvelt növény a háztartásokban, hiszen ha jól bánnak vele, egész évben virágzik. Bársonyosan puha, szőrős felületükkel a levelei is különlegesek, így akkor is dekoratív, ha nincs rajta virág. Mégis, akkor a leggyönyörűbb, ha különböző színekben, lilában, rózsaszínben, hófehérben pompázik, de dupla szirmú változat is létezik. Az ápolása ugyan nehéznek tűnik, de ha néhány alapvető gondozási tippet megfogadsz, hihetetlenül hálás lesz érte. A titok a következetes, de nem túlzásba vitt gondoskodás.

A fokföldi ibolya rengeteg színváltozatban kapható.

Fotó: 123RF

Honnan ered a fokföldi ibolya?

Hogyan kell gondozni azt?

Milyen hőmérsékletet szeret?

Hogyan kell öntözni?

Mikor virágzik a legszebben?

A fokföldi ibolya eredete

A fokföldi ibolya neve megtévesztő, hiszen nem a délnyugat-afrikai Fokföldön, hanem a kelet-afrikai Uzambara-hegységben, Tanzániában őshonos; és bár megjelenésében valóban emlékeztet az ibolyára, rendszertanilag távol áll az ibolyaféléktől. Több néven is elterjedt: afrikai ibolya vagy pármai ibolya néven is ismerik, a latin neve Saintpaulia ionantha. Számos fajtája Magyarországon is kedvelt szobanövény.

A fokföldi ibolya gondozása a megfelelő hely kiválasztásával kezdődik

A fokföldi ibolya akkor a legboldogabb, ha világos helyre teszik, de nem éri tűző nap. A keleti vagy északi ablakpárkány általában tökéletes. A nagy meleg és a hirtelen hőingadozás könnyen tönkreteszi. A legideálisabb számára:

18–22 °C közötti állandó hőmérséklet;

huzatmentes, párás környezet.

Utóbbihoz tegyél nedves kavicságyat a cserép alá, vagy egy kisebb párásítót a növény közelébe.

Milyen föld kell neki?

Könnyű, laza, enyhén savas ültetőközeg a legjobb. Ha túl tömör a föld, a gyökerek nem kapnak levegőt, és a növény gyorsan rothadni kezd. A fokföldi ibolya akkor virágzik a legszebben, ha szűkebb cserépbe ülteted, illetve ősszel és télen kímélő, virágzást serkentő tápoldatot adsz neki.

Hogyan kell öntözni a fokföldi ibolyát?

Ennél a növénynél érdemes ragaszkodni a klasszikus módszerhez, vagyis alulról öntözd a virágot.

Önts kevés vizet az alátétbe. Várd meg, amíg a növény felszívja a folyadékot. A felesleget pár perc után öntsd ki.

A virág leveleit ne érje víz, mert az apró kis szőrökön megtapadó vízcseppek nem tudnak gyorsan felszáradni, így könnyen bepenészednek.

Ezek a növénygondozási cikkek is érdekelhetnek: