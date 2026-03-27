Angliában már járvány van: ezek az agyhártyagyulladás figyelmeztető jelei

Az agyhártyagyulladás, más néven meningitis, az agyat és a gerincvelőt borító hártyák gyulladása. A kórkép hátterében leggyakrabban fertőzés áll, amely baktériumok, vírusok, vagy ritkábban egyéb kórokozók miatt alakul ki.

Mi okozza az agyhártyagyulladást?

Az agyhártyagyulladás leggyakoribb okai a fertőzések. A bakteriális eredetű meningitis a legsúlyosabb forma, amelyet meningococcus, pneumococcus vagy Haemophilus influenzae baktériumok okozhatnak. A vírusos agyhártyagyulladás általában enyhébb lefolyású, és gyakran magától gyógyul. Ezt különböző vírusok, például enterovírusok válthatják ki. Ritkább esetben gombás fertőzések vagy egyéb betegségek, például autoimmun folyamatok is állhatnak a háttérben.

Melyek lehetnek az agyhártyagyulladás tünetei?

Az agyhártyagyulladás tünetei gyorsan jelentkeznek és súlyosak lehetnek. A magas láz, erős fejfájás és a tarkókötöttség a legjellemzőbb jelek közé tartozik. Gyakori a hányinger, hányás, fényérzékenység és zavartság is. Súlyosabb esetben tudatzavar, görcsrohamok, sőt eszméletvesztés is kialakulhat. Csecsemőknél és időseknél a tünetek eltérők lehetnek, ezért minden gyanús esetben azonnali orvosi vizsgálat szükséges.

Hogyan kezelhető az agyhártyagyulladás?

Az agyhártyagyulladás kezelése minden esetben sürgős orvosi ellátást igényel, mivel a betegség gyors lefolyású és életveszélyes szövődményekhez vezethet. A terápia első lépése általában már a gyanú felmerülésekor megkezdődik, még a pontos kórokozó azonosítása előtt. Bakteriális eredet esetén azonnali, széles spektrumú antibiotikumos kezelés szükséges, amelyet kórházi körülmények között, gyakran intravénásan alkalmaznak. Ezt a kezelést később a kórokozó pontos ismeretében célzott antibiotikumra módosíthatják.

A súlyos gyulladás csökkentésére sok esetben szteroidkezelés is indokolt lehet, amely segíthet mérsékelni az agyi duzzanatot és csökkentheti a maradandó idegrendszeri károsodás kialakulásának kockázatát. Emellett kiemelten fontos a támogató kezelés, amely magában foglalja a folyadék- és elektrolitpótlást, a lázcsillapítást, valamint szükség esetén a légzés és a keringés támogatását is intenzív osztályon.

Vírusos agyhártyagyulladás esetén a kezelés általában enyhébb, és főként tüneti terápiára épül. Ilyenkor a szervezet immunrendszere küzdi le a fertőzést, miközben a beteg pihenésre, megfelelő folyadékbevitelre és fájdalomcsillapításra szorul. Bizonyos vírusok, például herpeszvírus okozta fertőzés esetén célzott antivirális kezelés is szükséges lehet.