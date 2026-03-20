Fél nap alatt elvitte az agyhártyagyulladás a tinilányt: "Egy családnak sem kellene átélnie ekkora tragédiát"

Mint, ahogy arról korábban beszámoltunk, országos vészhelyzetet hirdettek, miután egy szórakozóhelyen kitört agyhártyagyulladás-járvány már több fiatal életét is követelte az elmúlt napokban Kentben. Az egyik ilyen áldozat a 18 éves, 13. évfolyamos tanuló Juliette volt, akinek édesapja, Michael Kenny kiemelte, a tragédia előtti nap tinilányának nem volt semmi tünete. Az arca kipirosodott majd hányni kezdett. Ezt követően fordult rosszra minden.

Napok alatt elvitte az agyhártyagyulladás a 18 éves tinit.

Illusztráció: chaythawin / shutterstock

Juliette tele volt pozitív energiával. Ez egy olyan fájdalom, amit egy családnak sem kellene átélnie. Ez teljes mértékben elkerülhető lett volna

- közölte a gyászoló apa azok után, hogy kiderült, a járvány miatt közel száz diák nem kaphatott agyhártyagyulladás elleni oltást Kentben, miután az elfogyott.

Ő egy olyan erő volt a világban, aki csak pozitivitást árasztott magából. Szeretet és boldogság vette őt körül. Ez a betegség túl gyorsan elvette őt tőlünk. Ő és az energiája azokban él tovább, akik szerették őt.

Fájdalmasan gyorsan elvitte az agyhártyagyulladás a 18 éves tinit

Juliette március 13-án reggel produkált először tüneteket, amire csupán antibiotikumot kapott az orvosoktól. Habár órákon át küzdött az életéért az agyhártyagyulladás fél nap alatt elvitte őt.

Mind vele voltunk az utolsó óráiban. Mondtuk neki, mennyire szeretjük és imádjuk őt. Az utolsó hang, amit hallott az a szerettei hangja volt. Senkinek nem kellene ekkora tragédiát átélnie

- idézte Michaelt a DailyStar.