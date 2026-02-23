Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Figyelem! Életveszélyes, gennyes kór terjed hazánkban

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 16:50
Egy hét alatt három esetet regisztráltak. Terjed a gennyes agyhártyagyulladás hazánkban.

Gennyes agyhártyagyulladással fertőzött beteget jelentettek Borsodban – közölte a boon. Ijesztő számok: egy hét alatt három esetet is regisztráltak Magyarországon, amely közül az egyik Borsodban történt. A fertőzés kifejezetten veszélyes, mivel gyors lefolyású és hamar súlyos állapotromlást okozhat.

Forrás: Pexels (illusztráció!)

A járványügyi adatok szerint február 9. és 15. között összesen három meningitis purulenta, közismertebb nevén gennyes agyhártyagyulladásos esetet vettek nyilvántartásba az országban. Egyet Borsodban, egyet Fejérben, egyet Pest vármegyében. A fertőzés cseppfertőzéssel terjed és hirtelen okozhat állapotromlást.

Tünetei közt szerepel a hirtelen magas láz, erős fejfájás, tarkókötöttség és a gyors állapotromlás.

A fertőzés baktérium okozta gyulladás, amely az agyat és a gerincvelőt borító hártyákat támadja meg, és kórházi ellátás nélkül életveszélyes lehet. Sürgősségi állapot, azonnali kórházi ellátást és nagy dózisú, vénás antibiotikumos kezelést igényel. Bizonyos baktériumtípusok ellen védőoltás is elérhető.

Borsodban ugyanakkor a hétben nem csak az agyhártyagyulladás került kimutatásba. Nyolc rotavírusos gyomor-bélhurutot, hét hepatitis A megbetegedést, három skarlátos és huszonegy bárányhimlős beteget is regisztráltak, valamint egy szerózus agyhártyagyulladást.

A fertőző betegségek megelőzésében a legegyszerűbb szabályok számítanak. Azoknál a kórokozóknál, amelyek ellen van védőoltás, érdemes élni vele az ajánlások szerint. Fontos a gyakori kézmosás, zárt közösségben a beteg gyerek vagy felnőtt otthon tartása. Magas láz, erős fejfájás, hányás vagy kiütés esetén nem célszerű kivárni, orvosi vizsgálat szükséges.

 

 

