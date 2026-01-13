Viszlát, striák – 6 tuti módszer, amit te is kipróbálhatsz otthon

A stria, más néven terhességi csík, valójában a bőr kötőszövetének repedése. Akkor alakul ki, amikor a bőr gyors ütemben nyúlik meg – például hirtelen hízás, fogyás, pubertás, testépítés vagy várandósság idején. A bőr ilyenkor nem tud lépést tartani a változással, és az alsóbb rétegek megsérülnek, ennek nyoma a bőrfelszínen jelenik meg hosszanti, színes csíkok formájában. Eleinte pirosas, lilás árnyalatúak lehetnek, majd idővel kicsit halványodnak ugyan, de teljesen nem tűnnek el maguktól. Most megmutatjuk a 6 leghatékonyabb természetes, otthon is biztonságosan bevethető módszert, amivel a striákat halványíthatod!

Fotó: Fantiki photo / Shutterstock

1. Aloe vera

Az aloe vera zseléje nyugtat, hidratál és segíti a bőr regenerációját. Több kutatás is alátámasztja, hogy képes javítani a sebgyógyulást, így striák esetén is hasznos lehet, különösen, ha rendszeresen használjuk.

Bors-tipp: használj friss levélből nyert zselét vagy 100%-os aloe gélt, naponta egyszer, közvetlenül zuhanyzás után. Ne öblítsd le!

2. Kókuszolaj

A szűz kókuszolaj gazdag zsírsavakban és antioxidánsokban, melyek támogatják a bőr természetes védelmét és gyógyulását. Egyes vizsgálatok szerint még a kollagéntermelést is serkentheti, ez pedig fontos a feszesebb bőrhöz.

Így használd: masszírozd be naponta lefekvés előtt, és hagyd hatni egész éjjel.

3. Cukros testradír

A házi cukros bőrradírral megszabadulhatsz az elhalt hámsejtektől. A dörzsölés fokozza a vérkeringést, és ezzel segíti a bőrmegújulást.

Így készítsd el:

• 1 csésze kristálycukor

• 1 evőkanál olíva- vagy kókuszolaj

• 1 teáskanál frissen facsart citromlé

Keverd össze, és zuhanyzás közben heti 2-3 alkalommal dörzsöld át vele a problémás területeket.

Fotó: CalypsoArt / Shutterstock

4. Citromlé

A citromban lévő gyümölcssavak segíthetnek csökkenteni a bőr elszíneződését, világosítani a striákat és egységesíteni a bőrtónust.

Így használd: facsard ki egy citrom levét, vattakoronggal vidd fel az érintett bőrfelületre, hagyd hatni 10-15 percig, majd öblítsd le. Napozás előtt ne használd!