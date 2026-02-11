A Betegek világnapjának idén különleges üzenete van

A Betegek világnapját II. János Pál pápa rendelte el.

Az idei világnap témáját XIV. Leó pápa jelölte ki.

A Betegek világnapja a gondoskodó családtagokra is ráirányítja a figyelmet.

Február 11-e a Betegek világnapja, amit hivatalosan II. János Pál pápa rendelt el 1992-ben. Saját betegségei és az ellene elkövetett merénylet tapasztalatai különösen érzékennyé tették a szenvedők iránt. Üzeneteiben hangsúlyosan jelent meg az emberi élet tisztelete, a méltóság védelme és az együttérzés felelőssége.

Betegek világnapja azokról is szól, akik mindennap helytállnak a nehéz helyzetekben.

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Betegek világnapja 2026 – a szamaritánus irgalmáról szól

A 2026-os világnap központi témáját XIV. Leó pápa jelölte ki: A szamaritánus irgalma – szeressünk mások fájdalmának hordozásával.

Az irgalmas szamaritánus Jézus egyik legismertebb példázata (Lukács 10:25–37), amely a felebaráti szeretetet és az önzetlen segítséget tanítja. A történet szerint egy rablók által megsebesített zsidó férfinak egy lenézett szamaritánus segít. Többen is elmennek mellette, köztük egy pap és egy levita, de egyikük sem áll meg segíteni. Végül egy szamaritánus lép oda hozzá: bekötözi a sebeit, gondoskodik róla, szállást keres neki, és vállalja a további ellátás költségeit is. A történet arról szól, hogy a valódi felebaráti szeretet nem szavakban, hanem tettekben mutatkozik meg, akkor is, ha ez időt, figyelmet és áldozatot igényel. A Betegek világnapjának üzenete a jó szamaritánus evangéliumi alakját állítja középpontba, aki nem fordítja el a fejét, nem siet tovább, hanem megáll, odalép, és vállalja a másik szenvedését. A pápa szerint a szeretet valójában jelenlét, idő, figyelem és gondoskodás.

Mit jelent a beteggondozás a mindennapokban?

A világnap üzenete ott válik kézzelfoghatóvá, ahol a betegség a mindennapok része, például egy idős vagy beteg családtag otthoni ellátásában. A gondozás legtöbbször a családtagokra hárul, és a mindennapokban jelentős fizikai, érzelmi és lelki megterhelést jelent számukra. A beteggondozás, házigondozás vagy szociális gondozás elsősorban a mindennapi életvitel támogatását jelenti. Ide tartozik a mosdatás, fürdetés, pelenkázás, etetés, betegmozgatás, gyógyszerek adagolása, vérnyomás- és vércukorszint mérése, valamint sok esetben a háztartási teendők ellátása is.