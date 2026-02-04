Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Rákellenes Világnap: nem is hinnéd, hogy ezek a hétköznapi szokások növelhetik a rák kockázatát

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 07:45
2026. február 4-én világszerte ismét a rák elleni összefogásra irányul a figyelem. A Rákellenes Világnap idén is felhívja a figyelmet a daganatos betegségekre, azok megelőzésére és a korai felismerésére.
  • A Rákellenes Világnap arra figyelmeztet, hogy a mindennapi szokásaink is növelhetik a rák kockázatát.
  • A megelőzés és a korai felismerés sok esetben életet menthet.
  • Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni a hétköznapokban.

A rák hosszú, de akár gyors lefolyású betegség is lehet, amely túlmutat a testi tüneteken. Hatással van a lelkiállapotra, a családi és társas kapcsolatokra, sőt az anyagi biztonságra is. Minden diagnózis mögött egyéni sors áll: veszteségek, félelmek, alkalmazkodás, újrakezdés. Éppen ezért egyre nagyobb hangsúlyt kap az emberközpontú ellátás, amely nemcsak a betegséget, hanem az embert egészében veszi figyelembe. A Rákellenes Világnap erre is felhívja a figyelmet.

Rákellenes Világnap emlőszűrésen vesz részt fiatal nő
A Rákellenes Világnap világszerte a megelőzés és a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet.
Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

Személyes történetek a Rákellenes Világnapon

A 2026-os Rákellenes Világnap alkalmából a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) az Upside Down Challenge elnevezésű nemzetközi kezdeményezéssel hívja párbeszédre a közösségeket. A kampány arra bátorítja az embereket és szervezeteket, hogy osszák meg saját nézőpontjukat arról, miként formálja át a rák az életüket. Minden diagnózis mögött egy egyedi emberi történet áll: a gyász, a fájdalom, a gyógyulás, a rugalmasság és a szeretet.

A betegségről

A daganat a sejtek kontrollálatlan szaporodásának következménye, amely lehet jóindulatú vagy rosszindulatú. Utóbbiak esetében a betegség lefolyását rontja, hogy a kóros sejtek más szövetekre és szervekre is átterjedhetnek, valamint nagyobb az esély a kezelés utáni kiújulásra.
A gyógyulási lehetőségeket több tényező határozza meg, például a daganat elhelyezkedése, típusa, kiterjedése, növekedési üteme, valamint az, hogy az adott betegségre milyen kezelések állnak rendelkezésre. A daganatos megbetegedések gyakoriságuk és összetettségük miatt komoly terhet rónak az érintettekre, családjukra, valamint az egészségügyi ellátórendszerre is.

Megelőzhető a rák?

Számos daganattípus kialakulásában az életmódbeli tényezők nagyobb szerepet játszanak, mint az öröklött hajlam. Ebben nyújt iránymutatást az Európai Rákellenes Kódex, amelyet a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) és az Európai Bizottság dolgozott ki. Az ajánlások azokra a kockázatokra hívják fel a figyelmet, amelyek tudatos döntésekkel csökkenthetők, és hangsúlyozzák a szűrővizsgálatok és a védőoltások szerepét is.

Hogyan csökkenthető a daganatos betegségek kockázata?

A megelőzés alapjai sokszor a mindennapi szokásokban rejlenek, helyes életmóddal rengeteget tehetünk magunkért:

  • Füstmentes életmód: a dohányzás és a passzív dohányfüst is komoly kockázatot jelent, a leszokás az egyik leghatékonyabb lépés.
  • Testsúly megőrzése: a túlsúly több daganattípussal hozható összefüggésbe, a tartós változáshoz kiegyensúlyozott étrend és rendszeres mozgás szükséges.
  • Tudatos táplálkozás: a feldolgozott élelmiszerek, a túlzott cukor- és zsírfogyasztás visszaszorítása, valamint a rostban gazdag étrend előnyben részesítése csökkentheti a kockázatot.
  • Rendszeres mozgás: a mindennapos fizikai aktivitás javítja az anyagcserét és több daganattípus esetében is védő hatású.
  • Alkohol mérséklése: az alkohol lebontása során keletkező anyagok növelhetik egyes daganatok esélyét.
  • Fényvédelem: az UV-sugárzás elleni védekezés, a mértékletes napozás és a szolárium kerülése alapvető.
  • Egészséges környezet: a levegőszennyezés és bizonyos vegyi anyagok kerülése, a megfelelő szellőzés sokat számít.
  • Sugárterhelés csökkentése: lakókörnyezetben a megelőző ellenőrzések, az orvosi vizsgálatoknál az indokoltság elve a fontos.
  • Szoptatás: a hosszabb ideig tartó szoptatás csökkentheti az emlődaganat kialakulásának esélyét.
  • Gyógyszerek felelős használata: egyes kezelések csak orvosi mérlegelés mellett alkalmazhatók hosszabb távon.
  • Védőoltások: bizonyos fertőzésekhez köthető daganatok kockázata oltásokkal jelentősen csökkenthető.

A szűrővizsgálatok szerepe

A szűrés célja, hogy panaszmentes állapotban is időben felismerhető legyen egy esetleges elváltozás. Magyarországon a 45–65 éves nők 2 évenkénti mammográfiás emlőszűrése szervezett formában működik, valamint a 25–65 éves nők 3 évenkénti méhnyakszűrése és az 50–70 év közötti nők és férfiak vastagbélszűrése ajánlott. Ezek mellett ajánlott az évenkénti fogászati és bőrgyógyászati ellenőrzés, valamint az 50 év feletti férfiak számára a prosztata rendszeres vizsgálata

Fogadjuk el a meghívást és vegyünk részt a szűrővizsgálatokon, mert az életünket is megmentheti.

Az egészség hosszú távú befektetés, a Rákellenes Világnap pedig jó alkalom arra, hogy újra átgondoljuk, mit tehetünk érte nap mint nap.

Tudd meg, mi okozza a rák megfékezhetetlen növekedését:

