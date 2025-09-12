Így derítheted ki otthon, hogy cukorbeteg vagy – vércukormérő sem kell hozzá

A cukorbetegség sokszor észrevétlenül lopakodik be az ember életébe. Kezdetben alig okoz panaszt, ezért sokan csak akkor szereznek róla tudomást, amikor már szövődményeket idéz elő. Éppen ezért fontos, hogy időnként ellenőrizzük magunkat, különösen, ha a családban már előfordult cukorbetegség, vagy ha túlsúllyal, magas vérnyomással élünk. Az alább részletezett teszt egy apró, de árulkodó jelenségre hívja fel a figyelmet: az idegek érzékenységének csökkenésére, amely gyakran a cukorbetegség első jele lehet.

Egy egyszerű otthoni teszttel fény derülhet a cukorbetegségre.

Fotó: Svitlana Hulko / Shutterstock

Otthoni ceruzateszt

Ehhez a teszthez szükséged lesz egy segítőre és egy ceruzára, amelynek a végén radír található.

Így csináld:

Ülj le kényelmesen, és csukd be a szemed. Kérd meg a segítődet, hogy váltakozva érintse meg a talpad, illetve a lábujjaid belső felét a ceruza hegyes, illetve a radíros végével. Minden egyes érintés után mondd meg, szerinted melyik végével ért hozzád: a hegyessel vagy a radírral.

Mit jelent az eredmény?

Ha pontosan meg tudod különböztetni, mikor melyik ceruzavég ért hozzád, akkor nagy valószínűséggel jól működnek a perifériás idegeid. Ez jó hír, hiszen a cukorbetegség egyik elsőként érintett területe a perifériás idegrendszer, amelynek változása főként a lábakban és a kezekben észlelhető.

Ha bizonytalan vagy, ha összekevered az érintéseket, vagy néha egyáltalán nem érzed azokat, az azt jelezheti, hogy az idegvégződéseid nem működnek megfelelően. Ezt a jelenséget perifériás neuropátiának hívják, és ez a diabétesz egyik gyakori szövődménye. Ilyenkor a magas vércukorszint károsítja az idegeket, ami érzéketlenséghez, zsibbadáshoz, bizsergéshez, vagy akár fájdalomhoz vezethet a végtagokban.

Mi növeli a cukorbetegség kockázatát?

A cukorbetegség – különösen a 2-es típusú diabétesz – kialakulásának kockázatát több tényező növelheti. Ezek közül vannak olyanok, amelyeken nem tudunk változtatni, és vannak, amelyeket életmóddal befolyásolhatunk.

Életkor: 45 év felett a kockázat fokozatosan nő.

45 év felett a kockázat fokozatosan nő. Családi halmozódás: ha közeli hozzátartozónál előfordult cukorbetegség.

ha közeli hozzátartozónál előfordult cukorbetegség. Túlsúly , különösen hasi elhízás : a zsigeri zsír fokozza az inzulinrezisztenciát.

: a zsigeri zsír fokozza az inzulinrezisztenciát. Mozgásszegény életmód : a kevés testmozgás rontja az inzulin hatékonyságát.

: a kevés testmozgás rontja az inzulin hatékonyságát. Egészségtelen étrend : sok cukor, finomított szénhidrát, telített zsírok fogyasztása.

: sok cukor, finomított szénhidrát, telített zsírok fogyasztása. Magas vérnyomás és magas koleszterin-szint : gyakran együtt jár a cukorbetegséggel.

: gyakran együtt jár a cukorbetegséggel. Dohányzás: az ereket és a cukorháztartást is roncsolja.

az ereket és a cukorháztartást is roncsolja. Korábbi terhességi cukorbetegség: a későbbi években kockázatot jelent.

Orvosi vizsgálatok a cukorbetegség felismerésére

Természetesen ez az otthoni teszt nem helyettesíti az orvosi diagnózist, de ha a fenti próbán nem megy minden rendben, mindenképp érdemes felkeresni a háziorvost vagy egy diabetológust. Egy egyszerű vércukorméréssel vagy laborvizsgálattal kideríthető, fennáll-e a cukorbetegség gyanúja.