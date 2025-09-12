Így derítheted ki otthon, hogy cukorbeteg vagy – vércukormérő sem kell hozzá

A cukorbetegség sokszor észrevétlenül lopakodik be az ember életébe. Kezdetben alig okoz panaszt, ezért sokan csak akkor szereznek róla tudomást, amikor már szövődményeket idéz elő. Éppen ezért fontos, hogy időnként ellenőrizzük magunkat, különösen, ha a családban már előfordult cukorbetegség, vagy ha túlsúllyal, magas vérnyomással élünk. Az alább részletezett teszt egy apró, de árulkodó jelenségre hívja fel a figyelmet: az idegek érzékenységének csökkenésére, amely gyakran a cukorbetegség első jele lehet.
Ehhez a teszthez szükséged lesz egy segítőre és egy ceruzára, amelynek a végén radír található.
Ha pontosan meg tudod különböztetni, mikor melyik ceruzavég ért hozzád, akkor nagy valószínűséggel jól működnek a perifériás idegeid. Ez jó hír, hiszen a cukorbetegség egyik elsőként érintett területe a perifériás idegrendszer, amelynek változása főként a lábakban és a kezekben észlelhető.
Ha bizonytalan vagy, ha összekevered az érintéseket, vagy néha egyáltalán nem érzed azokat, az azt jelezheti, hogy az idegvégződéseid nem működnek megfelelően. Ezt a jelenséget perifériás neuropátiának hívják, és ez a diabétesz egyik gyakori szövődménye. Ilyenkor a magas vércukorszint károsítja az idegeket, ami érzéketlenséghez, zsibbadáshoz, bizsergéshez, vagy akár fájdalomhoz vezethet a végtagokban.
A cukorbetegség – különösen a 2-es típusú diabétesz – kialakulásának kockázatát több tényező növelheti. Ezek közül vannak olyanok, amelyeken nem tudunk változtatni, és vannak, amelyeket életmóddal befolyásolhatunk.
Természetesen ez az otthoni teszt nem helyettesíti az orvosi diagnózist, de ha a fenti próbán nem megy minden rendben, mindenképp érdemes felkeresni a háziorvost vagy egy diabetológust. Egy egyszerű vércukorméréssel vagy laborvizsgálattal kideríthető, fennáll-e a cukorbetegség gyanúja.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
