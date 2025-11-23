Több energiára vágysz? 5 tudományos módszer, amivel könnyedén leküzdheted a fáradtságot

A szakértők szerint az egész világon megfigyelhető az úgynevezett “fáradtságjárvány”, ami azonban orvosolható. Annak érdekében, hogy energiával telve vághass neki a napnak, a tudományt hívtuk segítségül, és olyan módszereket gyűjtöttünk össze, amire a kutatók is esküsznek.

Manapság rengeteg ember küzd fáradtsággal.

Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

Ezek a technikák a fáradtság legjobb ellenszerei

Társadalmunkban, amelyet a teljesítménykényszer és a perfekcionizmus ural, nagyon nehéz folyamatosan energikusnak maradni. Ráadásul munka és magánélet közti egyensúly fenntartása talán még sosem volt ennyire nehéz, mint most, ami teljesen kimeríthet minket. Most azonban lássuk azokat a tudományosan alátámasztott módszereket, amelyekkel energiát nyerhetsz!

Éljen a napfény!

Függetlenül attól, hogy mikor kelsz fel, a szakértők azt tanácsolják, hogy az ezt követő egy órán belül érje a szemedet 2-5 percig napsütés. A retinák receptorainak köszönhetően ugyanis az agyad jeleket kap, miszerint ideje felébrednie. Amennyiben ezt egyszer megteszed, már másnap reggel is könnyebben fogsz kikelni az ágyból.

Bánj óvatosan a koffeinnel!

Amennyiben nem sikerül a pihentető alvás, adenozin halmozódik fel az agyadban, ami 60-90 perc után ürül ki teljesen, addig pedig bódulttá tesz. Bár a koffein pozitívan hat, ha álmosak vagyunk, ezzel szemben meggátolja az adenozin kiürülését. Ezért érdemes az első kávédat 1 órával az ébredés utánra időzítened.

A reggeli kávédat időzítsd egy órával felkelés utánra.

Fotó: juanma hache / Getty Images

Válassz tápanyagdús reggelit!

Bár sokaknak egy falat sem megy le a torkán az ébredés utáni pár órában, azonban, ha te a reggelizők táborát erősíted, mindenképpen olyan ételt válassz, aminek alacsony a szénhidráttartalma. A szénhidrát ugyanis természetes módon megemeli a vércukorszintet, később pedig almossághoz vezet.

Dönts egy intenzív edzés mellett!

Sokan a reggeli testmozgásra esküsznek, ami elegendő adrenalint ad ahhoz, hogy lendületesen induljon a napjuk. Egy kutatás pedig azt találta, hogy minél intenzívebb az edzés (akár pár perces), annál jobban felébreszt és energikusan tart.

Messziről kerüld el a finomított cukrot és az ultrafeldolgozott élelmiszereket!

Ha nagy mennyiségben eszel cukrot, akkor a szervezeted képes energiát előállítani anélkül, hogy mitokondriumoknak (energia előállításában és tároásában résztvevő sejtszervecske) különösebb szerepet kellene vállalniuk. Ez pedig negatívan befolyásolja energiaszintedet.