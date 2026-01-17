Sárgás elszíneződést látsz a körmeiden? A tested meghúzta a vészharangot, ne vedd félvállról

A köröm színe, formája és növekedése is szorosan összefügg az általános egészségi állapottal, ugyanis a körömlemez érzékenyen reagál szervezetünk belső egyensúlyának felborulására. A sárga körmök sokszor csak fokozatosan színeződnek, nem könnyű azonnal kiszúrni az elváltozást. Gyakran az öregedés természetes velejárójaként jelennek meg, de bizonyos esetekben ennél többről lehet szó.

Sárga körmök: ezek az okok állhatnak az elváltozás háttérben

A köröm elszíneződése gyakran banális okból indul, de nem mindig ártalmatlan.

A sárgás árnyalat mögött hiányállapot, fertőzés vagy krónikus betegség is állhat.

Vannak helyzetek, amikor nem érdemes halogatni az orvosi szakvélemény kérését.

A sárga körmök okai: mit jelez a köröm elszíneződése?

Vitaminhiány

A sárga körmök egyik gyakori oka a vitamin- és ásványianyag-hiány. Alacsony kalcium- vagy E-vitamin-szint mellett a köröm fakóbbá, törékenyebbé válhat, majd elszíneződhet.

Körömfertőzés

A sárga körmök hátterében gombás fertőzés is állhat. Ebben az esetben a köröm megvastagodik, deformálódik, alatta törmelékszerű lerakódás jelenik meg, a színe pedig egyre erőteljesebben sárgulni kezd.

Onycholysis

Az onycholysis nevű jelenség során a körömlemez elemelkedik a körömágyról, ami így kiváló táptalajt nyújt a különböző fertőzéseknek. A háttérben állhat sérülés, vegyi anyagokkal történő gyakori érintkezés, vashiány, bőrbetegség, de akár egy gyógyszer mellékhatása is. A folyamat egyik mellékjele gyakran a sárgás elszíneződés.

Sárga köröm szindróma

Kevésbé ismert, de létező állapot a sárga köröm szindróma, amely során a körmök feltűnően megvastagodnak és elszíneződnek. Ez a ritka betegség nem egy önálló probléma: általában a nyirokrendszer működési zavarára utal, és más tünetekkel – például végtagduzzanattal vagy légzési panaszokkal – együtt jelentkezik.

Cukorbetegség

A cukorbetegség okozta bőrszárazság a körmökre is átterjedhet

Cukorbetegség esetén gyakori tünet a bőr és a köröm kiszáradása. A körmök ilyenkor sérülékenyebbé válnak, könnyebben fertőződnek, besárgulnak. A körmök elszíneződése cukorbetegség esetén egy összetettebb tünetegyüttes részeként jelenik meg.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni? Ha a sárgás elszíneződés tartós, romlik, fájdalommal, a köröm megvastagodásával vagy leválásával jár, vagy az említett betegségek más tüneteit is tapasztalod, a házi praktikákkal való kísérletezés helyett érdemes inkább orvoshoz fordulnod!

