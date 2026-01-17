Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sárga körmök egy kézen

Sárgás elszíneződést látsz a körmeiden? A tested meghúzta a vészharangot, ne vedd félvállról

tünetek
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 07:45
körmökkörömbetegség
Testünk minden apró változása jelzésértékű lehet. A sárga körmök például nem csupán esztétikai problémát jelentenek, hanem akár komolyabb egészségügyi gondokra is felhívhatják a figyelmet. Mutatjuk, milyen egészségügyi problémák állhatnak a háttérben, és mikor érdemes orvoshoz fordulni!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A köröm színe, formája és növekedése is szorosan összefügg az általános egészségi állapottal, ugyanis a körömlemez érzékenyen reagál szervezetünk belső egyensúlyának felborulására. A sárga körmök sokszor csak fokozatosan színeződnek, nem könnyű azonnal kiszúrni az elváltozást. Gyakran az öregedés természetes velejárójaként jelennek meg, de bizonyos esetekben ennél többről lehet szó.

Sárga körmök egy nő kezén.
Sárga körmök: ezek az okok állhatnak az elváltozás háttérben
Fotó: Doucefleur /  Shutterstock 
  • A köröm elszíneződése gyakran banális okból indul, de nem mindig ártalmatlan.
  • A sárgás árnyalat mögött hiányállapot, fertőzés vagy krónikus betegség is állhat.
  • Vannak helyzetek, amikor nem érdemes halogatni az orvosi szakvélemény kérését.

A sárga körmök okai: mit jelez a köröm elszíneződése?

Vitaminhiány

A sárga körmök egyik gyakori oka a vitamin- és ásványianyag-hiány. Alacsony kalcium- vagy E-vitamin-szint mellett a köröm fakóbbá, törékenyebbé válhat, majd elszíneződhet.

Körömfertőzés

A sárga körmök hátterében gombás fertőzés is állhat. Ebben az esetben a köröm megvastagodik, deformálódik, alatta törmelékszerű lerakódás jelenik meg, a színe pedig egyre erőteljesebben sárgulni kezd.

Onycholysis

Az onycholysis nevű jelenség során a körömlemez elemelkedik a körömágyról, ami így kiváló táptalajt nyújt a különböző fertőzéseknek. A háttérben állhat sérülés, vegyi anyagokkal történő gyakori érintkezés, vashiány, bőrbetegség, de akár egy gyógyszer mellékhatása is. A folyamat egyik mellékjele gyakran a sárgás elszíneződés.

Sárga köröm szindróma

Kevésbé ismert, de létező állapot a sárga köröm szindróma, amely során a körmök feltűnően megvastagodnak és elszíneződnek. Ez a ritka betegség nem egy önálló probléma: általában a nyirokrendszer működési zavarára utal, és más tünetekkel – például végtagduzzanattal vagy légzési panaszokkal – együtt jelentkezik.

Cukorbetegség

Sárga körmök cukorbetegség és magas vércukorszint hatására
A cukorbetegség okozta bőrszárazság a körmökre is átterjedhet
Fotó: Proxima Studio /  Shutterstock 

Cukorbetegség esetén gyakori tünet a bőr és a köröm kiszáradása. A körmök ilyenkor sérülékenyebbé válnak, könnyebben fertőződnek, besárgulnak. A körmök elszíneződése cukorbetegség esetén egy összetettebb tünetegyüttes részeként jelenik meg.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Ha a sárgás elszíneződés tartós, romlik, fájdalommal, a köröm megvastagodásával vagy leválásával jár, vagy az említett betegségek más tüneteit is tapasztalod, a házi praktikákkal való kísérletezés helyett érdemes inkább orvoshoz fordulnod!

 

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

A következő videóban tájékozódhatsz a cukorbetegség korai tüneteiről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu