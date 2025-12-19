Ha ezt látod a körmödön, súlyos betegséged lehet

A körmön megjelenő ideiglenes elváltozások sok esetben teljesen ártalmatlanok, és a legtöbbször a házimunka vagy a körömápolási szokások a felelősek értük. Ha a körmeid feltűnően vékonyak vagy puhák, könnyen törnek, akkor a sok vegyszer, például a különféle tisztítószerek vagy a körömlakklemosó lehet a bűnös. Ugyanakkor szóba jöhet B-vitamin-, vas- vagy kalciumhiány is, illetve olyan tünetek is feltűnhetnek a körmökön, amelyek komolyabb kórságokat jelezhetnek. A köröm betegségei képekkel jól illusztrálhatók, így cikkünkben most ellenőrizheted, te tapasztalod-e bármelyik elváltozást magadon!
Alább megmutatjuk azokat a körömelváltozásokat, amelyekre különösen érdemes figyelned. Ezek a jelek segíthetnek felismerni, mikor van szó ártalmatlan eltérésről és mikor utalhat komolyabb betegségre a körmöd állapota.
Ha a körmeid középen beesettek és kanál formájúvá váltak, nem egyszerű esztétikai problémával van dolgod. Ez a jelenség utalhat vérszegénységre, pajzsmirigy-alulműködésre, de akár komoly májbetegségek jele is lehet. Ilyenkor mielőbb keresd fel az orvosod, hiszen ezek az állapotok súlyos következményekkel járhatnak, ha nem veszed komolyan azokat.
Az úgynevezett „dobverő ujjak” úgy alakulnak ki, hogy a köröm fokozatosan begörbül, az ujjbegyek pedig megvastagodnak. Ez a folyamat nemcsak genetikai eredetű lehet, hanem tüdőbetegségek, szívproblémák vagy krónikus májbetegségek kísérő tünete. Ezek a betegségek gyakran lassan fejlődnek ki, ezért fontos, hogy időben felismerd a jeleit. Ha ilyen változást tapasztalsz a körmödön, mielőbb fordulj szakemberhez.
Különösen ijesztők lehetnek a köröm alatti sötét csíkok vagy vonalak, amelyek ritka esetben melanomára, vagyis rosszindulatú bőrrákra utalhatnak. Ha ilyesmit tapasztalsz, azonnal keress fel bőrgyógyászt, hogy minél előbb kizárják vagy megerősítsék a súlyos betegséget, és utóbbi esetén időben megkezdhessék a szükséges kezelést.
A vízszintes hullámok vagy úgynevezett Beau-vonalak a körmödön magas lázról, vitaminhiányról, cukorbetegségről és perifériás érrendszeri betegségekről árulkodhatnak. Ezenkívül sérülés, valamint kemoterápia is okozhat ilyen vonalakat. Az ilyen tünetek mindig arra figyelmeztetnek, hogy a testedben valami nincs rendben, ezért érdemes mielőbb szakemberhez fordulni további vizsgálatok érdekében.
A sárga körmök gyakoriak és számos ok miatt kialakulhatnak, például a körömlakkod színe, dohányzás, vagy valamilyen fertőzés miatt. Gombás fertőzés esetén a körmök nemcsak sárgák lesznek, de meg is vastagodnak, sőt leválhatnak a körömágyról. Súlyosabb esetben reumás ízületi gyulladást, légúti vagy pajzsmirigy betegséget, illetve cukorbetegséget is jelezhet az elszíneződés.
A kékes színű köröm oxigénhiányra hívja fel a figyelmet, ami szív- vagy tüdőbetegség jele lehet. Az ilyen színváltozások mielőbbi orvosi kivizsgálást igényelnek.
Az egészséges körmök általában rózsaszínek. A nagyon sápadt körmök jelezhetnek vérszegénységet, pangásos szívelégtelenséget vagy májbetegséget.
Nem minden körömelváltozás jelez komoly betegséget. A körmök törékenysége, enyhe barázdái vagy fehér foltjai általában ártalmatlan, életmódbeli problémák következményei. Ha ezek a változások csak átmenetiek és nem járnak egyéb tünettel, valószínűleg nincs komoly okod aggódni. Ha azonban nem érzed magad jól és a körömproblémáid tartósak vagy súlyosbodnak, mindenképpen keresd fel a háziorvosod!
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
