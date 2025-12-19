Ha ezt látod a körmödön, súlyos betegséged lehet

A körmök állapota sokszor korán jelzi, ha valami nincs rendben a szervezetben.

Bizonyos körömelváltozások komoly betegségekre hívhatják fel a figyelmet.

Nem minden jel utal betegségre, de tartós vagy feltűnő változások esetén érdemes orvost felkeresni.

A körmön megjelenő ideiglenes elváltozások sok esetben teljesen ártalmatlanok, és a legtöbbször a házimunka vagy a körömápolási szokások a felelősek értük. Ha a körmeid feltűnően vékonyak vagy puhák, könnyen törnek, akkor a sok vegyszer, például a különféle tisztítószerek vagy a körömlakklemosó lehet a bűnös. Ugyanakkor szóba jöhet B-vitamin-, vas- vagy kalciumhiány is, illetve olyan tünetek is feltűnhetnek a körmökön, amelyek komolyabb kórságokat jelezhetnek. A köröm betegségei képekkel jól illusztrálhatók, így cikkünkben most ellenőrizheted, te tapasztalod-e bármelyik elváltozást magadon!

A köröm betegségei képekkel kiválóan illusztrálhatók.

Fotó: Evgeniya Krasnova / GettyImages

Köröm betegségei képekkel

Alább megmutatjuk azokat a körömelváltozásokat, amelyekre különösen érdemes figyelned. Ezek a jelek segíthetnek felismerni, mikor van szó ártalmatlan eltérésről és mikor utalhat komolyabb betegségre a körmöd állapota.

Kanál alakú körmök

Ha a körmeid középen beesettek és kanál formájúvá váltak, nem egyszerű esztétikai problémával van dolgod. Ez a jelenség utalhat vérszegénységre, pajzsmirigy-alulműködésre, de akár komoly májbetegségek jele is lehet. Ilyenkor mielőbb keresd fel az orvosod, hiszen ezek az állapotok súlyos következményekkel járhatnak, ha nem veszed komolyan azokat.

A kanál alakú köröm gyakran vashiányra, pajzsmirigy-alulműködésre vagy májbetegségre utalhat.

Fotó: Luci pics / shutterstock

Dobverő ujjak

Az úgynevezett „dobverő ujjak” úgy alakulnak ki, hogy a köröm fokozatosan begörbül, az ujjbegyek pedig megvastagodnak. Ez a folyamat nemcsak genetikai eredetű lehet, hanem tüdőbetegségek, szívproblémák vagy krónikus májbetegségek kísérő tünete. Ezek a betegségek gyakran lassan fejlődnek ki, ezért fontos, hogy időben felismerd a jeleit. Ha ilyen változást tapasztalsz a körmödön, mielőbb fordulj szakemberhez.

Sötét vonalak a körmök alatt

Különösen ijesztők lehetnek a köröm alatti sötét csíkok vagy vonalak, amelyek ritka esetben melanomára, vagyis rosszindulatú bőrrákra utalhatnak. Ha ilyesmit tapasztalsz, azonnal keress fel bőrgyógyászt, hogy minél előbb kizárják vagy megerősítsék a súlyos betegséget, és utóbbi esetén időben megkezdhessék a szükséges kezelést.