KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Tökéletes bőrápolási rutint követő gyönyörű nő télen

Téli bőrápolás mesterfokon: a bőrgyógyászok szerint ezeket a praktikákat vesd be a mesés bőrért

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 08:15
télbőrproblémaarcápolási rutinbőrápolás
Ahogy a hőmérő higanyszála lejjebb kúszik, a bőrödnek nagyobb odafigyelésre és védelemre van szüksége ahhoz, hogy megőrizze természetes szépségét. A szakértők felfedték a téli bőrápolás titkát, ami sokat segít abban, hogy semmit se veszíts a fényedből.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Amint beköszöntenek a hideg hónapok, amikor számtalan vírus terjed, a legtöbben azon vannak, hogy megerősítsék az immunrendszerüket. Sokaknak eszébe sem jut, hogy nemcsak a belső, hanem a külső védekezőrendszert is fel kellene vértezni a behatolók ellen. Ezt pedig egy jól bevált bőrápolási rutinnal és életmódbeli változtatással könnyedén meg is tehetjük.

Bőrápolásra nagy hangsúlyt fektető középkorú nő
A szakértők felfedték a téli bőrápolás titkát
Fotó: Maria Korneeva /   GettyImages
  • Télen elengedhetetlen a megfelelő bőrápolási rutin.
  • Több módszert is bevethetsz annak érdekében, hogy megóvd bőröd védőrétegét.
  • Ezzel a 4 egyszerű módszerrel megőrizheted az arcod szépségét.

Ezért fontos a megfelelő bőrápolás télen

A bőr védőrétegét különösen próbára teszik a téli időjárási viszonyok, ugyanakkor a megfelelő bőrápolási rutinnal nemcsak a bőröd szépségét, hanem tested egészségét is megőrizheted.

Ezekkel a szokásokkal növelheted a bőröd védekezőképességét

Számtalan dolgot tehetsz annak érdekében, hogy felvértezd a bőröd a különféle stresszfaktorokkal szemben. A mindennapi szokásaid és az életmódod hatalmas szerepet játszik abban, hogy mennyire lesz ellenálló a bőröd. Amennyiben mesés megjelenésre vágysz, a következőket tartsd be!

  • Felejtsd el a bonyolult bőrápolási rutinokat

Az első és legfontosabb, hogy engedd el a millió lépésből álló bőrápolási rutinokat és a méregdrága kencéket. Egyszerűen térj vissza az alapokhoz és tisztítsd meg gyengéden a bőrödet. Részesítsd előnyben a ceramidot és a niacinamidot tartalmazó hidratálókat.

Arctisztítás tükör előtt
A szép bőr könnyedén elérhető egy jól bevált bőrápolási rutinnal és pár életmódbeli változtatással
Fotó: Sergey Mironov / GettyImages
  • Azonnal távolíts el minden szennyeződést, ha hazaérsz

Különösen azok, akik nagyobb városban élnek, nagy mennyiségű kipufogógáznak és légszennyezésnek vannak kitéve, ami a bőrt is megviselheti. Annak érdekében, hogy a szennyeződések ne gyengítsék a bőr védőrétegét, mosd meg az arcod, amint hazaérsz.

  • Tartsd szem előtt a bőröd mikrobiomját

Amennyiben lehetséges, kerüld el azokat a termékeket, amelyek sok savat vagy antibakteriális összetevőt tartalmaznak. Inkább tedd le a voksod olyan készítmények mellett, amelyek prebiotikumokban vagy fermentált kivonatokban gazdagok.  

  • Fektess hangsúlyt az életmódodra is  

Az egészséggel foglalkozó szakértők nem győzik elégszer hangsúlyozni a pihentető alvás jelentőségét, ami szinte mindenre hatással van, köztük a bőrünkre is, hiszen befolyásolja a szervezetben lévő gyulladás szintjét. Emellett építs be az étrendedbe elegendő zöldséget, gyümölcsöt, fehérjét és teljes kiőrlésű gabonaféléket, amelyek antioxidáns- és aminosav-tartalmuknak köszönhetően támogatják az immunsejtek egészségét.

Az alábbi videóban egy orvos a bőr védőrétege sérülésének 3 jelét fedi fel:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu