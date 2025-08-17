Kezeljük megfelelően az akut sebeket – Gyorssegély égési sérülésekre

A leggyakoribb háztartási balesetek közé tartoznak az égési sérülések, főleg nyáron, amikor a szabadtéri sütések és főzések a középpontba kerülnek. Ha megtörténik a baj, a súlyosságától függően azonnali cselekvésre van szükség. Az égési sérülés gyors kezelésével ugyanis megakadályozhatjuk, hogy komolyabb állapotok álljanak elő, sőt, lerövidíthetjük a gyógyulási időt, és hozzájárulhatunk a szebb hegesedéshez.

Egy egyszerű, élményekkel teli kerti grillezés is okozhat bajt. Az égési sérülés kezelését mihamarabb kezdjük el! Fotó: riopatuca / Shutterstock

Több dologra kell figyelni az égési sérülés kezelése kapcsán

Égési sérülést kiválthat a közvetlen nyílt láng mellett a forró tárgyakkal, gőzzel vagy gázzal történő érintkezés, súrlódás, de például az áramütés vagy az UV-sugárzás is. A folyadékok okozta sérülést forrázásnak nevezzük. Ez, illetve a forró sütőhöz való hozzáérés következményei otthon is kezelhetők, a mélyebb és kiterjedtebb égési sérülések azonnali orvosi ellátást igényelnek. Ha valaki megégette magát a környezetünkben, nulladik lépésként áramtalanítsuk a sérülést okozó eszközt, tárgyat, majd mérjük fel, a többi jelenlévő jól van-e. Amennyiben súlyos a sérülés, és másnak kell ellátnia, ajánlott a steril gumikesztyű használata.

Ezért annyira fontos a hűtés

Az erőteljes hőhatás után a szövetkárosodás még percekig tarthat, ezért is kell azonnal hűteni az érintett felületet, vagyis a jól ismert módszer szerint folyó hideg víz alá tenni. A trükk lejjebb viheti a duzzanatot, enyhítheti az égő érzést, redukálhatja a fertőzésveszélyt, valamint a sérülés mélyebbre terjedését. Fontos, hogy csak az égéssel érintett területet hűtsük, miután eltávolítottuk róla, illetve a közeléből a ruházatot, ékszereket. A hideg vízzel való áztatás további célja a szövetek hőmérsékletének csökkentése, a fájdalom- és a lehetséges gyulladás csökkentése. A hőfokra figyeljünk oda: az ideális hőmérséklet 10-20 között van, az ennél hidegebb folyadékot mellőzzük, mert akár fagyási sérüléseket is előidézhetünk. Ha olyan helyen tartózkodunk, ahol nincs folyóvíz, tisztított vizű hideg borogatás is megfelelő lehet.

Az égési sérüléseket tartsuk minél több ideig hideg víz alatt Fotó: New Africa / Shutterstock

Előzzük meg a fertőzéseket!

A sérült bőrfelület nyitott kapu a baktériumok számára, a gyors és higiénikus ellátás azonban segít elkerülni a fertőzéseket, amelyek súlyosabb szövődményeket is okozhatnak. Második lépésként ezért fertőtlenítsük a bőrfelületet, majd tegyünk rá fedőkötést vagy égési kötszert. A különféle házi és népi praktikákat inkább kerüljük: semmiképpen se tegyünk a sebre hintőport, krémet, se tejfölt vagy más zsiradékot. Ha hólyagok is megjelentek, ezeket ne szúrjuk ki, és a jeget is felejtsük el, mert a bőrrel érintkezve ronthatja a keringést és tovább károsíthatja a szöveteket. Amennyiben nagyobb kiterjedésű, például tenyérnyi vagy ennél nagyobb a sérülés, amint lehet forduljunk orvoshoz.