Kezeljük megfelelően az akut sebeket – Gyorssegély égési sérülésekre

A leggyakoribb háztartási balesetek közé tartoznak az égési sérülések, főleg nyáron, amikor a szabadtéri sütések és főzések a középpontba kerülnek. Ha megtörténik a baj, a súlyosságától függően azonnali cselekvésre van szükség. Az égési sérülés gyors kezelésével ugyanis megakadályozhatjuk, hogy komolyabb állapotok álljanak elő, sőt, lerövidíthetjük a gyógyulási időt, és hozzájárulhatunk a szebb hegesedéshez.
Égési sérülést kiválthat a közvetlen nyílt láng mellett a forró tárgyakkal, gőzzel vagy gázzal történő érintkezés, súrlódás, de például az áramütés vagy az UV-sugárzás is. A folyadékok okozta sérülést forrázásnak nevezzük. Ez, illetve a forró sütőhöz való hozzáérés következményei otthon is kezelhetők, a mélyebb és kiterjedtebb égési sérülések azonnali orvosi ellátást igényelnek. Ha valaki megégette magát a környezetünkben, nulladik lépésként áramtalanítsuk a sérülést okozó eszközt, tárgyat, majd mérjük fel, a többi jelenlévő jól van-e. Amennyiben súlyos a sérülés, és másnak kell ellátnia, ajánlott a steril gumikesztyű használata.
Az erőteljes hőhatás után a szövetkárosodás még percekig tarthat, ezért is kell azonnal hűteni az érintett felületet, vagyis a jól ismert módszer szerint folyó hideg víz alá tenni. A trükk lejjebb viheti a duzzanatot, enyhítheti az égő érzést, redukálhatja a fertőzésveszélyt, valamint a sérülés mélyebbre terjedését. Fontos, hogy csak az égéssel érintett területet hűtsük, miután eltávolítottuk róla, illetve a közeléből a ruházatot, ékszereket. A hideg vízzel való áztatás további célja a szövetek hőmérsékletének csökkentése, a fájdalom- és a lehetséges gyulladás csökkentése. A hőfokra figyeljünk oda: az ideális hőmérséklet 10-20 között van, az ennél hidegebb folyadékot mellőzzük, mert akár fagyási sérüléseket is előidézhetünk. Ha olyan helyen tartózkodunk, ahol nincs folyóvíz, tisztított vizű hideg borogatás is megfelelő lehet.
A sérült bőrfelület nyitott kapu a baktériumok számára, a gyors és higiénikus ellátás azonban segít elkerülni a fertőzéseket, amelyek súlyosabb szövődményeket is okozhatnak. Második lépésként ezért fertőtlenítsük a bőrfelületet, majd tegyünk rá fedőkötést vagy égési kötszert. A különféle házi és népi praktikákat inkább kerüljük: semmiképpen se tegyünk a sebre hintőport, krémet, se tejfölt vagy más zsiradékot. Ha hólyagok is megjelentek, ezeket ne szúrjuk ki, és a jeget is felejtsük el, mert a bőrrel érintkezve ronthatja a keringést és tovább károsíthatja a szöveteket. Amennyiben nagyobb kiterjedésű, például tenyérnyi vagy ennél nagyobb a sérülés, amint lehet forduljunk orvoshoz.
Érdemes a szabadtéri, nyílt tűz és forró olaj használatát igénylő események során elsősorban a prevencióra törekedni, hiszen ezzel nemcsak a jó hangulatot, de bőrünk egészségét is megőrizhetjük, miközben elkerüljük a fájdalmas állapotokat. Különösen fontos ez a gyerekek és idős személyek tekintetében. A következőkkel sokat tehetünk:
