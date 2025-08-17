UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Kezeljük megfelelően az akut sebeket – Gyorssegély égési sérülésekre

égési sérülések
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 17:45
elsősegélynyújtásgyorssegély
A kerti partik és grillezések szezonja nemcsak örömteli, de akár fájdalmas pillanatokat is tartogathat, például, ha megégetjük magunkat. Az ilyen égési sérülés kezelését érdemes mihamarabb elkezdeni, egyrészt, hogy ne sajogjon annyira, másrészt, hogy minél kevésbé maradjon látható helye.

A leggyakoribb háztartási balesetek közé tartoznak az égési sérülések, főleg nyáron, amikor a szabadtéri sütések és főzések a középpontba kerülnek. Ha megtörténik a baj, a súlyosságától függően azonnali cselekvésre van szükség. Az égési sérülés gyors kezelésével ugyanis megakadályozhatjuk, hogy komolyabb állapotok álljanak elő, sőt, lerövidíthetjük a gyógyulási időt, és hozzájárulhatunk a szebb hegesedéshez.

égési sérülések kerti grillezés közben
Egy egyszerű, élményekkel teli kerti grillezés is okozhat bajt. Az égési sérülés kezelését mihamarabb kezdjük el! Fotó: riopatuca /  Shutterstock 

Több dologra kell figyelni az égési sérülés kezelése kapcsán

Égési sérülést kiválthat a közvetlen nyílt láng mellett a forró tárgyakkal, gőzzel vagy gázzal történő érintkezés, súrlódás, de például az áramütés vagy az UV-sugárzás is. A folyadékok okozta sérülést forrázásnak nevezzük. Ez, illetve a forró sütőhöz való hozzáérés következményei otthon is kezelhetők, a mélyebb és kiterjedtebb égési sérülések azonnali orvosi ellátást igényelnek. Ha valaki megégette magát a környezetünkben, nulladik lépésként áramtalanítsuk a sérülést okozó eszközt, tárgyat, majd mérjük fel, a többi jelenlévő jól van-e. Amennyiben súlyos a sérülés, és másnak kell ellátnia, ajánlott a steril gumikesztyű használata.

Ezért annyira fontos a hűtés

Az erőteljes hőhatás után a szövetkárosodás még percekig tarthat, ezért is kell azonnal hűteni az érintett felületet, vagyis a jól ismert módszer szerint folyó hideg víz alá tenni. A trükk lejjebb viheti a duzzanatot, enyhítheti az égő érzést, redukálhatja a fertőzésveszélyt, valamint a sérülés mélyebbre terjedését. Fontos, hogy csak az égéssel érintett területet hűtsük, miután eltávolítottuk róla, illetve a közeléből a ruházatot, ékszereket. A hideg vízzel való áztatás további célja a szövetek hőmérsékletének csökkentése, a fájdalom- és a lehetséges gyulladás csökkentése. A hőfokra figyeljünk oda: az ideális hőmérséklet 10-20 között van, az ennél hidegebb folyadékot mellőzzük, mert akár fagyási sérüléseket is előidézhetünk. Ha olyan helyen tartózkodunk, ahol nincs folyóvíz, tisztított vizű hideg borogatás is megfelelő lehet.

hűtés hideg, folyó víz alatt
Az égési sérüléseket tartsuk minél több ideig hideg víz alatt Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Előzzük meg a fertőzéseket!

A sérült bőrfelület nyitott kapu a baktériumok számára, a gyors és higiénikus ellátás azonban segít elkerülni a fertőzéseket, amelyek súlyosabb szövődményeket is okozhatnak. Második lépésként ezért fertőtlenítsük a bőrfelületet, majd tegyünk rá fedőkötést vagy égési kötszert. A különféle házi és népi praktikákat inkább kerüljük: semmiképpen se tegyünk a sebre hintőport, krémet, se tejfölt vagy más zsiradékot. Ha hólyagok is megjelentek, ezeket ne szúrjuk ki, és a jeget is felejtsük el, mert a bőrrel érintkezve ronthatja a keringést és tovább károsíthatja a szöveteket. Amennyiben nagyobb kiterjedésű, például tenyérnyi vagy ennél nagyobb a sérülés, amint lehet forduljunk orvoshoz.

égési sérülések orvosi kezeléssel
Súlyosabb égési sérülések esetén keressünk fel orvost Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Legyünk körültekintőek!

Érdemes a szabadtéri, nyílt tűz és forró olaj használatát igénylő események során elsősorban a prevencióra törekedni, hiszen ezzel nemcsak a jó hangulatot, de bőrünk egészségét is megőrizhetjük, miközben elkerüljük a fájdalmas állapotokat. Különösen fontos ez a gyerekek és idős személyek tekintetében. A következőkkel sokat tehetünk:

  • Álljon stabil helyen a sütőalkalmatosság, távol a gyúlékony anyagoktól.
  • Az eszköz közelében ne legyen olyan tárgy, ami könnyen lángra lobbanhat.
  • Sose használjunk alkoholt a begyújtásra, a forró olajat pedig ne hagyjuk felügyelet nélkül.
  • A kerti sütőt se hagyjuk őrizetlenül, mindig tartózkodjon mellette valaki.
  • Használjunk hosszú nyelű eszközöket, és ne viseljünk bő, műszálas ruhákat.
  • Vegyünk fel kötényt és grillkesztyűt, ha mi vagyunk a séfek.
  • A gyerekek számára jelöljünk ki egy grill körüli „tiltott” területet.
  • Ismerjük az elsősegélynyújtás alapjait, és legyen otthon elsősegély csomag, ha mégis baj történne.
  • Jó, ha van a közelben valamilyen tűzoltó készülék.

A következő videóban láthatod, milyen lépésekről van szó:

