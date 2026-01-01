SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hasnyálmirigyrák: a betegség, amit sokáig nem veszünk észre – Tünetek amiket nem vehetsz félvállról

hasnyálmirigyrák
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 19:15
betegségrák
Vannak betegségek, amiket hamar felismerünk, míg más kóros állapotokat már csak előrehaladott állapotban diagnosztizálnak. A hasnyálmirigyrák sajnos az utóbbiak közé tartozik. Sokáig nem okoz feltűnő tüneteket, mégis az egyik legkomolyabb kimenetelű daganatos betegség. Következzenek a tünetek, amikre igen is oda kell figyelni, mert az életedet menthetik meg!
A hasnyálmirigyrák esetében, az orvosok az esetek nagyrészében az utolsó, negyedik stádiumban képesek megállapítani a betegség jelenlétét. Ezekre figyelj, oda, hogy felismerd, ha baj van!

Egy orvos a hasnyálmirigyrák tüneteit magyarázza.
Hasnyálmirigyrák: a betegség, amit sokáig nem veszünk észre - Tünetek amiket nem vehetsz félvállról!
Fotó: 123RF
  • A hasnyálmirigyrák tünetei.
  • Kik vannak nagyobb veszélyben.
  • Kezelési lehetőségek. 

A hasnyálmirigyrák tünetei: tünetek, amiket nem hagyhatsz figyelmen kívül!

A hasnyálmirigy kicsi szerv, mégis kulcsszereplő: segít az emésztésben és a vércukorszint szabályozásában. Amikor itt alakul ki daganat, a test sokáig próbál alkalmazkodni. Néha túl jól teszi...

Miért alattomos a hasnyálmirigyrák?

A hasnyálmirigyrák korai stádiumban alig ad jelet. Nincs tipikus, azonnal felismerhető tünete, és gyakran csak akkor derül ki, hogy baj van, amikor már előrehaladott állapotban jár a kór. A hasi diszkomfort, az enyhe fájdalom vagy az emésztési panaszok könnyen betudhatók stressznek, gyomorproblémának – ki rohan ezekkel rögtön orvoshoz?  

Tünetek, amiket nem érdemes félvállról venni

Ahogy a betegség halad előre, egyre egyértelműbb jelek jelenhetnek meg. Ezek nem kizárólag hasnyálmirigyrákra utalnak, de együtt vagy tartósan mindenképp jelezhetnek, hogy baj van:

  • makacs, hátba sugárzó hasi fájdalom
  • megmagyarázhatatlan fogyás
  • étvágytalanság, hányinger
  • sárgás bőr- és szemszín
  • állandó fáradtság, gyengeség

Ha ezek közül több is fennáll, különösen 50 év felett, érdemes kivizsgáltatni a panaszokat.

Egy hasnyálmirigyrákos nő.
Ismerd fel a hasnyálmirigy rák tüneteit!
Fotó: Photographee.eu / 123RF

Kik vannak nagyobb veszélyben?

A hasnyálmirigyrák kialakulásának pontos oka nem ismert, de vannak kockázati tényezők. A dohányzás, a túlsúly, a mozgáshiány, a krónikus hasnyálmirigy-gyulladás és a cukorbetegség is növeli az esélyt. Bizonyos esetekben genetikai hajlam is szerepet játszhat, ezért családi érintettségnél különösen fontos az orvosi kontroll.

Mit lehet tenni? Kezelés és kilátások

A hasnyálmirigyrák kezelése összetett. Ha a daganat korán felismerhető és operálható, a műtét adja a legnagyobb esélyt. Ezt gyakran kemoterápia vagy sugárkezelés egészíti ki. Előrehaladott esetekben a cél sokszor a tünetek enyhítése és az életminőség javítása – ez is fontos, még ha kevesebbet is beszélünk róla. 

Nézd meg az alábbi videót a hasnyálmirigyrák figyelmeztető jeleiről:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

