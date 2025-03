Hepatitis A járvány: megszólalt a virológus a fertőzés rohamos terjedéséről

Amíg a korábbi években nagyjából 70 és 100 közötti hepatitis A vírus okozta fertőzéses eset volt évente, addig most márciusig bezárólag már 300 felett járunk. Az aggodalom nem is elsősorban a vírus okozta betegség miatt jogos, hanem inkább azért, mert ezúttal nem igazán tudják megmondani a szakemberek, hogy mi okozza a fertőzésszám ilyen drasztikus emelkedését. Míg a korábbi években a fertőzésszám megugrása mindig köthető volt valamilyen veszélyhelyzethez – például árvízhez vagy háborúhoz – most ilyet nem tudunk azonosítani