Tudtad? Ezeken a betegségeken csak még többet ront a hideg idő

A hideg idő több betegség tüneteit is felerősítheti.

Télen a szív-, légzőszervi, lelki és bőrpanaszok is gyakrabban romlanak.

Ezek az egészségügyi problémák fokozott odafigyelést igényelnek.

Jó, ha tisztában vagyunk vele, mely egészségügyi problémák igényelnek fokozott odafigyelést a fagyos hónapokban. A szervezetünk ilyenkor keményebben dolgozik, a megszokottnál nagyobb terhelést kap, és nem mindig reagál úgy, ahogy azt enyhébb időben megszoktuk. Ez sokszor csak fáradtságként jelentkezik, bizonyos betegségek esetén viszont komolyabb gondokat is okozhat a hideg idő.

A hideg idő megviseli a bőrünket, a kezünk is könnyen kiszáradhat.

Fotó: 123RF

A hideg idő hatása a szervezetre – ezért viselnek meg minket a mínuszok

Amikor hideg van, a testünk elsődleges feladata a hő megtartása. Ennek érdekében az erek összehúzódnak, a keringés átrendeződik és a testünk több energiát fordít az alapvető működés fenntartására. Egy egészséges szervezet ezt többnyire gond nélkül megoldja, krónikus betegségek mellett azonban veszélyessé válhat ez az állapot. A kevesebb napfény a hormonrendszerünkre is hatással van, ami az alvásunkat és a hangulatunkat is befolyásolja. Hideg időben az immunrendszerünk védekezőképessége gyengül, így a fertőzések könnyebben utat találnak hozzánk.

Így terheli meg a szívünket

Az ereink összehúzódása miatt a vérnyomás hideg időben könnyebben megemelkedik, hiszen a szívünknek erősebben kell dolgoznia. Ez fejfájást, mellkasi szorítást vagy rossz közérzetet okozhat, szívbetegeknél pedig komolyabb panaszokat is előidézhet. A hideg idő különösen megterhelő lehet azok számára, akik koszorúér-betegséggel vagy szívelégtelenséggel élnek. Ilyenkor a szívizom kevesebb oxigénhez jut, ami növeli a keringési zavarok és a szívinfarktus kialakulásának kockázatát. Nem véletlen, hogy télen több a hirtelen szívhalál. A hosszabb kinti tartózkodás és a megerőltető fizikai munka ilyenkor különös óvatosságot igényel.

A lelkünket is megviselheti

A rövid nappalok, a kevés napfény és a bezártság érzése sokunk hangulatára rányomja a bélyegét. Télen gyakrabban vagyunk fáradtak, nehezebben koncentrálunk, és könnyebben elveszítjük a lendületünket, főleg akkor, ha eleve érzékenyebbek vagyunk ezekre a változásokra. A téli depresszió többnyire enyhébb formában jelentkezik, mégis érdemes komolyan venni. Sokat segíthet, ha rendszeresen mozgunk, kimozdulunk a friss levegőre, és tudatosan keressük a napfényt. Az is fontos, hogy ne hagyjuk teljesen beszűkülni a mindennapjainkat.