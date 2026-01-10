Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Orrot fújó férfi hideg időben a téli természetben

Tudtad? Ezeken a betegségeken csak még többet ront a hideg idő

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 06:15
A tartós mínuszok nemcsak a hangulatunkat teszik próbára, hanem a szervezetünket is. A hideg idő hatására testünk folyamatos alkalmazkodásra kényszerül, ami bizonyos betegségek esetén komolyabb tüneteket, sőt akár veszélyes állapotokat is előidézhet.
Porosz Viktória
  • A hideg idő több betegség tüneteit is felerősítheti.
  • Télen a szív-, légzőszervi, lelki és bőrpanaszok is gyakrabban romlanak.
  • Ezek az egészségügyi problémák fokozott odafigyelést igényelnek.

Jó, ha tisztában vagyunk vele, mely egészségügyi problémák igényelnek fokozott odafigyelést a fagyos hónapokban. A szervezetünk ilyenkor keményebben dolgozik, a megszokottnál nagyobb terhelést kap, és nem mindig reagál úgy, ahogy azt enyhébb időben megszoktuk. Ez sokszor csak fáradtságként jelentkezik, bizonyos betegségek esetén viszont komolyabb gondokat is okozhat a hideg idő.

Kiszáradt kéz hideg időben
A hideg idő megviseli a bőrünket, a kezünk is könnyen kiszáradhat.
A hideg idő hatása a szervezetre – ezért viselnek meg minket a mínuszok

Amikor hideg van, a testünk elsődleges feladata a hő megtartása. Ennek érdekében az erek összehúzódnak, a keringés átrendeződik és a testünk több energiát fordít az alapvető működés fenntartására. Egy egészséges szervezet ezt többnyire gond nélkül megoldja, krónikus betegségek mellett azonban veszélyessé válhat ez az állapot. A kevesebb napfény a hormonrendszerünkre is hatással van, ami az alvásunkat és a hangulatunkat is befolyásolja. Hideg időben az immunrendszerünk védekezőképessége gyengül, így a fertőzések könnyebben utat találnak hozzánk. 

Így terheli meg a szívünket

Az ereink összehúzódása miatt a vérnyomás hideg időben könnyebben megemelkedik, hiszen a szívünknek erősebben kell dolgoznia. Ez fejfájást, mellkasi szorítást vagy rossz közérzetet okozhat, szívbetegeknél pedig komolyabb panaszokat is előidézhet. A hideg idő különösen megterhelő lehet azok számára, akik koszorúér-betegséggel vagy szívelégtelenséggel élnek. Ilyenkor a szívizom kevesebb oxigénhez jut, ami növeli a keringési zavarok és a szívinfarktus kialakulásának kockázatát. Nem véletlen, hogy télen több a hirtelen szívhalál. A hosszabb kinti tartózkodás és a megerőltető fizikai munka ilyenkor különös óvatosságot igényel.

A lelkünket is megviselheti

A rövid nappalok, a kevés napfény és a bezártság érzése sokunk hangulatára rányomja a bélyegét. Télen gyakrabban vagyunk fáradtak, nehezebben koncentrálunk, és könnyebben elveszítjük a lendületünket, főleg akkor, ha eleve érzékenyebbek vagyunk ezekre a változásokra. A téli depresszió többnyire enyhébb formában jelentkezik, mégis érdemes komolyan venni. Sokat segíthet, ha rendszeresen mozgunk, kimozdulunk a friss levegőre, és tudatosan keressük a napfényt. Az is fontos, hogy ne hagyjuk teljesen beszűkülni a mindennapjainkat.

Légzőszervi betegségek

Nem véletlen, hogy a megfázás, az influenza és az asztmás panaszok is gyakrabban jelentkeznek a hideg hónapokban. Ilyenkor több időt töltünk zárt terekben, a vírusok és baktériumok könnyebben terjednek, miközben az immunrendszerünk is kevésbé hatékonyan védekezik. Az asztmával élők számára a hideg levegő különösen irritáló hatású. A téli időszakban az érzékeny, sokszor gyulladt hörgőrendszer még intenzívebben reagál a hideg, száraz levegő belélegzésére. A hideg levegő a légutak kiszáradását és beszűkülését okozhatja, ezáltal köhögést és légszomjat vált ki. Ilyenkor sokat számít, ha sállal védjük a légutainkat, így felmelegítve a belélegzett levegőt. Az alapos kézmosás, a rendszeres szellőztetés és a vitaminpótlás mindannyiunk számára fontos megelőző lépések.

A bőrünk sem ússza meg a fagyos hónapokat

A hideg, szeles idő és a fűtött lakások száraz levegője a bőrünket is megviseli. Az érzékeny bőr kifejezetten rosszul reagál ezekre a körülményekre, de olyan krónikus problémák is fellángolhatnak, mint az ekcéma, a rosacea vagy a pikkelysömör. A kevés napfény, a vastag ruházat és a fokozott vízvesztés tovább rontja a helyzetet. Természetes anyagú ruhákkal, rendszeres hidratálással és kíméletes kozmetikumokkal sokat tehetünk a tünetek enyhítéséért. Ha mégsem javul a helyzet, érdemes szakember segítségét kérnünk.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

