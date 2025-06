Amikor a világűr a hidegháború legnagyobb csatatere volt – A szovjet–amerikai űrverseny legsötétebb titka

De az űrverseny nem csak a Holdról szólt. Volt itt minden: az első űrséta (Alekszej Leonov, 1968. március 18, Voszhod-2), az első nő az űrben (Valentyina Tyereskova, 1963. június 16, Vosztok-6), az első többfős személyzet (1964: Vlagyimir Komarov, Konsztantyin Feoktyisztov, Borisz Jegorov a Voszhod-1 fedélzetén), sőt, az első űrállomás is szovjet kézbe került (Szaljut-1, 1971).

Gagarin és Tyereskova Nyikita Szergejevics Hruscsovval

Fotó: AFP / AFP

Titkok, kémek és a baráti kézfogás az űrben

A szovjet programokat szigorú titoktartás övezte. A kudarcokat elhallgatták, a sikereket felnagyították, mintha mi sem történt volna. Amerikában viszont minden lépést élőben közvetített a tévé, így a sikerek mellett a kudarcok is a világ szeme előtt zajlottak. Az űrverseny nemcsak tudományos, hanem hatalmas propagandaharc is volt: minden siker egyben politikai üzenet is lett.

Szerencsére a hetvenes évek közepére a feszültség enyhülni kezdett. Az űrverseny végső aktusa 1975-ben jött el, amikor az amerikai Apollo és a szovjet Szojuz űrhajók a világűrben dokkoltak, a két ország űrhajósai pedig kezet ráztak egymással az űrben! Ez volt az első közös nemzetközi űrmisszió, ami egy korszak végét jelentette. Megmutatta, hogy a rivalizálás mellett az együttműködés is lehetséges, még az űrben is.

A híres találkozó az amerikai Apollo és a szovjet Szojuz űrhajók legénysége között (Thomas P. Stafford és Alekszej Leonov)

Fotó: Wikipédia/közkincs

A szovjet–amerikai űrverseny nemcsak arról szólt, ki jut előbb a Holdra. Olyan technológiák, tudományos eredmények és emberi történetek születtek, amelyek ma is hatással vannak ránk. Az űrverseny lendítette előre a számítástechnikát, a műholdas kommunikációt, sőt, a mindennapi életünkben is érezzük a hatását.

