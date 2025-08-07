Báthory Erzsébet legendája – Véres grófnő vagy karaktergyilkosság áldozata?

A „véres grófnő" neve mára egyet jelent a kegyetlenséggel – legalábbis, ha hiszünk a legendának. A történelem egyik legellentmondásosabb magyar alakja nem más, mint Báthory Erzsébet. Az a nő, akiről sokáig azt suttogták, hogy szűzlányok vérében fürdött, hogy megőrizze fiatalságát. De mi az igazság? Tényleg egy ördögi gyilkos volt, vagy csak rosszkor volt rossz helyen… és túl sok hatalommal bírt? Lehet, hogy az egész csak egy jól felépített karaktergyilkosság volt? Olvass tovább, és tudd meg a történelmi tényeket a legenda mögött!

Legenda: Báthory Erzsébet – Véres grófnő vagy irigy pletykák áldozata?

Legenda: Báthory Erzsébet – Az igazság nyomában

Ősidők óta kering a történet a csejtei vár véres falairól, ahol állítólag fiatal lányokat kínoztak halálra. Aztán ott van az ikonikus jelenet: Báthory Erzsébet épp pofon vág egy szolgálót, akinek a vére a grófnő kezére fröccsen – és a legenda szerint ekkor döbben rá, hogy a vér fiatalít. Na persze. Olyan ez, mintha egy horrorfilm forgatókönyvéből szedték volna.

De ha félretesszük a legendákat, és megnézzük, mi az, amit a történészek valójában tudnak – egészen más kép rajzolódik ki. A bírósági iratok, a tanúk vallomásai és a politikai háttér meglepően emberi, sőt… szinte hétköznapi képet festenek a „véres grófnőről”.

Báthory Erzsébet a 16-17. század fordulóján élt, és nem akármilyen családba született. Nemes, gazdag, és házassága révén egy igazi végvári hős, Nádasdy Ferenc oldalán élt harminc éven át. Az ő történetükben sokkal több a politikai intrika és hatalmi játszma, mint a horrorisztikus legendákban.

Báthory Erzsébet – A csejtei vár egy befalazott szobájában érte a halál 1614-ben

Báthory Erzsébet – özvegy főnemes

Erzsébet férje, Nádasdy Ferenc, a török elleni harcokban igazi legendának számított, a „Fekete bég” néven emlegették. Amikor 1604-ben meghalt, Erzsébet egyedül maradt, özvegyként kellett igazgatnia a hatalmas birtokot. Nem volt egyszerű helyzetben, de ő a saját módján próbált jót tenni: vára kórházként működött, és segített az özvegyeken, árvákon, akik a török hódításai miatt nehéz sorsra jutottak.

Vádak és igazságtalanság – egy történelmi dráma

A legenda szerint Erzsébet több száz szolgálóját kínozta meg, ám a valóságban ezek a vádak erősen megkérdőjelezhetők voltak. A 1610-es évek elején a nádor, Thurzó György tartóztatta le, valószínűleg azért, mert a nemesi társadalom szemében már „kényelmetlen” volt. Nem felelt meg a korban elvárt női szerepnek, egy özvegy volt, hatalmas birtokkal, hatalommal és befolyással.