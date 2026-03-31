Családi programajánlónk a tavaszi szünetre.

Tavaszi szünet fillérekből: itt a lista, aminek a gyerekek és a pénztárcád is örülni fog

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 08:15
Ne maradjatok otthon a jó időben, hiszen fillérekből is felejthetetlen élményeket szerezhettek. Mutatjuk a legjobb belföldi úti célokat, ahol garantáltan szuperül eltölthetitek az idei tavaszi szünetet.
Etédi Alexa
Végre itt a jó idő, és a nyakunkon a tavaszi szünet, ami tökéletes alkalom arra, hogy a családdal, a gyerekekkel együtt egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból. Szerencsére még tartalmas programokért, emlékezetes élményekért sem kell mélyen a zsebünkbe nyúlni, hiszen az ország számtalan pontján vár ránk egy-egy pénztárcabarát kirándulás.

A Normafán kiránduló gyerekek a tavaszi szünet idején.
A tavaszi szünet számos izgalmas programot kínál a Normafán, vagy a Velencei-tó környékén való kirándulástól egészen a játékos kalandokig.
  • Pénztárcabarát tippek: ingyenes tanösvények, piknikezőhelyek és kilátók országszerte.
  • Változatos programok: a libegőzéstől a lovagi várakon át az interaktív játszóházakig.
  • Időjárásbiztos ötletek: szuper benti helyszínek arra az esetre, ha eleredne az eső.

Hová menjünk a tavaszi szünet idején gyerekekkel?

A természet ilyenkor, tavasszal, rügyfakadás, virágzás idején mutatja a legszebb arcát, így érdemes felkeresni a leglátványosabb helyi tanösvény útvonalakat, lombkorona sétányokat. Akik a kultúrát, vagy a történelmet kedvelik, azoknak valamelyik patinás kastély kertje nyújthat békés kikapcsolódást a napsütésben. A családosok számára egy állatkert lakói vagy egy hangulatos gyermekvasút zötykölődő kocsijai garantálják a felhőtlen jókedvet. Ha pedig madártávlatból szemlélnénk a tájat, valamelyik magasba repítő libegő teheti teljessé a tavaszi kalandot.

A kesthelyi Festetics-kastély elülső homlokzata.
Magyarország kastélyai is izgalmas programokat kínálnak a tavaszi szünetre.

Alábbi összeállításunkban a legizgalmasabb, legtartalmasabb úti célokat vesszük górcső alá, amelyek kicsiknek, nagyoknak életre szóló élményeket nyújtanak. Gondoltunk azokra is, akik egy-egy konkrét helyszínt keresnek, és azokra is, akik inkább tematikus programok közül válogatnának a tavaszi szünet legteljesebb kihasználásához.

A Velencei-tó környéke tavasszal igazi paradicsom a családoknak, hiszen a part menti kerékpárút tökéletes választás egy közös, napsütéses biciklizéshez. Érdemes ellátogatni a dinnyési Várparkba, ahol az ország híres erődítményeinek kicsinyített másait lehet megnézni, melyek történelmi hűséggel mutatják be a múltat.

A természet szerelmeseinek a dinnyési Madárdal tanösvény kínál izgalmas felfedeznivalót a nádas és a tópart élővilágával. Aki pedig egy kis panorámára vágyik, a Bence-hegyi kilátóból lélegzetelállító kilátás nyílik az egész csillogó víztükörre. A nap végén a pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum tágas terei adnak helyet a gyerekeknek a szaladgáláshoz és az állatok megfigyeléséhez.

A budapesti Normafa a tavaszi szünet egyik legnépszerűbb célpontja, hiszen a friss hegyi levegő és a város feletti panoráma minden korosztályt feltölt, ugyanakkor a város közelsége sem elhanyagolható. A gyerekek legnagyobb kedvence a Széchenyihegy és a Hűvösvölgy között közlekedő Gyermekvasút, amellyel kényelmesen elérhetjük a környék legszebb pontjait, a Vadasparkot, a Virágvölgyet, vagy Makkosmáriát.

Érdemes felsétálni a János-hegy csúcsán álló Erzsébet-kilátóhoz (noha a kilátó jelenleg zárva van). Lefelé menet izgalmas élményt nyújt a völgybe ereszkedő zugligeti libegő, amelynek székeiből nézve a tavaszi erdő lombkoronája karnyújtásnyira kerül. A napot végül egy hatalmas játékkal lehet zárni az Anna-rét tágas játszóterén, a híres normafai rétest pedig semmiképpen nem szabad elfelejteni megkóstolni.

Zöldellő kilátás a Normafáról.
A Normafa a városhoz való közelségének és a programokban való bőségének köszönheti népszerűségét. Ráadásul a kilátás sem utolsó.

A Dunakanyar tavasszal vibráló színeivel és a hegyekből nyíló kilátással rántja ki a családot a lakásból. Visegrádon a Fellegvár fala között sétálva a gyerekek igazi lovagoknak érezhetik magukat, miközben a falak hitelesen idézik meg a múltat. Érdemes bejárni a Mogyoró-hegyi tanösvény útvonalait, ahol a vadaspark kerítései mögött őzeket és vaddisznókat is meg lehet figyelni.

Aki pedig egy kis extra adrenalinra vágyik, a bobpálya száguldása vagy a közeli kalandparkok garantáltan lekötik a felesleges energiákat. A napot érdemes a zebegényi Duna-parton zárni, ahol lehet a kavicsos parton köveket a vízbe dobálni, miközben a túlparti hegyek sziluettjében gyönyörködtök.

Történelmi falak között kalandozni a tavaszi szünetben legalább akkora élmény, mint az erdőben kirándulni. Keszthelyen a Festetics-kastély hatalmas parkjában és a hintómúzeumban a gyerekek is beleélhetik magukat a főúri életmódba, miközben minden részlet a múltbeli hitelességet sugározza. Fertődön az Esterházy-kastély barokk pompája varázsolja el a családot, ahol a felújított terek és a zenetörténeti érdekességek várnak rátok. Aki pedig valami igazán különlegesre vágyik, annak a tiszadobi Andrássy-kastély növénylabirintusa kínál felejthetetlen fogócskázást a szabadban.

A szabadtéri néprajzi múzeumok, azaz a skanzenek pedig azért szuperek, mert a gyerekek itt végre nem csak a távolból nézhetik a régi házakat, hanem aktívan kipróbálhatják a népi mesterségeket is. Skanzenek az ország számos pontján találhatók, így Szentendrén, Zalaegerszegen, Szennán, az Őrségben (Szalafő-Pityerszer), Szombathelyen, Ópusztaszeren, vagy akár a nyíregyházi Sóstón.

A szentendrei skanzen paraszti épületei napsütéses időben.
A skanzenek mindig izgalmas kulturális programoka kínálnak, miközben a környező természetben is gyönyörködhetünk.

A természet ébredésekor a legjobb választás egy erdei kaland, ahol a tavaszi szünet minden napjára jut valamilyen különleges élmény. Érdemes felfedezni a makói Hagymatikum közelében található lombkorona sétányt vagy a pannonhalmi lombkorona ösvényt, hiszen ezek a magasból mutatják meg az erdő megújulását. A tanösvények közül a tatai Fényes-, a gyadai, vagy a jági tanösvények a legizgalmasabbak.

A látványos panorámáért érdemes célba venni a balatonboglári Gömbkilátót, vagy meghódítani a Badacsony tetején álló Kisfaludy-kilátót. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút zakatoló kocsijai vagy a Mátrában suhanó sástói libegő szintén izgalmas, de mégis pihentető szórakozást nyújtanak. A napot pedig érdemes a budapesti Füvészkertben vagy a szegedi botanikus kertben megkoronázni, ahol a történelmi pálmaházak és a virágzó magnóliák között sétálva a természet csodáit láthatjátok.

Ha a tavaszi szünet alatt az időjárás közbeszólna, a beltéri kalandbirodalmak akkor is gondoskodnak a felhőtlen kikapcsolódásról. A budapesti MiniPoliszban a gyerekek a felnőttek bőrébe bújva, történelmi hitelességgel felépített kisvárosi díszletek között próbálhatják ki a különböző szakmákat. A tudományok iránt fogékonyabbaknak a Csodák Palotája nyújt interaktív és látványos kísérleteket, ahol a fizika törvényei játékos formában válnak érthetővé.

Aki pedig a vízi élményeket keresi, az Aquaworld óriáscsúszdái vagy a nagyobb vidéki termálfürdők családi medencéi között biztosan megtalálja a számítását. Végezetül egy napsütéses délutánon az állatkert lakói, például a Fővárosi Állat- és Növénykert patinás épületei és egzotikus állatai nyújtanak felejthetetlen közös programot. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
