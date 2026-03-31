Tavaszi szünet fillérekből: itt a lista, aminek a gyerekek és a pénztárcád is örülni fog

Végre itt a jó idő, és a nyakunkon a tavaszi szünet, ami tökéletes alkalom arra, hogy a családdal, a gyerekekkel együtt egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból. Szerencsére még tartalmas programokért, emlékezetes élményekért sem kell mélyen a zsebünkbe nyúlni, hiszen az ország számtalan pontján vár ránk egy-egy pénztárcabarát kirándulás.

A tavaszi szünet számos izgalmas programot kínál a Normafán, vagy a Velencei-tó környékén való kirándulástól egészen a játékos kalandokig.

Fotó: Olga Koberidze / Shutterstock

Pénztárcabarát tippek: ingyenes tanösvények, piknikezőhelyek és kilátók országszerte.

ingyenes tanösvények, piknikezőhelyek és kilátók országszerte. Változatos programok: a libegőzéstől a lovagi várakon át az interaktív játszóházakig.

a libegőzéstől a lovagi várakon át az interaktív játszóházakig. Időjárásbiztos ötletek: szuper benti helyszínek arra az esetre, ha eleredne az eső.

Hová menjünk a tavaszi szünet idején gyerekekkel?

A természet ilyenkor, tavasszal, rügyfakadás, virágzás idején mutatja a legszebb arcát, így érdemes felkeresni a leglátványosabb helyi tanösvény útvonalakat, lombkorona sétányokat. Akik a kultúrát, vagy a történelmet kedvelik, azoknak valamelyik patinás kastély kertje nyújthat békés kikapcsolódást a napsütésben. A családosok számára egy állatkert lakói vagy egy hangulatos gyermekvasút zötykölődő kocsijai garantálják a felhőtlen jókedvet. Ha pedig madártávlatból szemlélnénk a tájat, valamelyik magasba repítő libegő teheti teljessé a tavaszi kalandot.

Magyarország kastélyai is izgalmas programokat kínálnak a tavaszi szünetre. Fotó: zedspider / Shutterstock

Alábbi összeállításunkban a legizgalmasabb, legtartalmasabb úti célokat vesszük górcső alá, amelyek kicsiknek, nagyoknak életre szóló élményeket nyújtanak. Gondoltunk azokra is, akik egy-egy konkrét helyszínt keresnek, és azokra is, akik inkább tematikus programok közül válogatnának a tavaszi szünet legteljesebb kihasználásához.

Velencei-tó

A Velencei-tó környéke tavasszal igazi paradicsom a családoknak, hiszen a part menti kerékpárút tökéletes választás egy közös, napsütéses biciklizéshez. Érdemes ellátogatni a dinnyési Várparkba, ahol az ország híres erődítményeinek kicsinyített másait lehet megnézni, melyek történelmi hűséggel mutatják be a múltat.

A természet szerelmeseinek a dinnyési Madárdal tanösvény kínál izgalmas felfedeznivalót a nádas és a tópart élővilágával. Aki pedig egy kis panorámára vágyik, a Bence-hegyi kilátóból lélegzetelállító kilátás nyílik az egész csillogó víztükörre. A nap végén a pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum tágas terei adnak helyet a gyerekeknek a szaladgáláshoz és az állatok megfigyeléséhez.