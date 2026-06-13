Testi-lelki feltöltődés a Tisza-tónál: 6 hely, ahol megáll az idő

A Tisza-tó, olyan hely, ahol a víz és az erdő találkozása nem csupán szép látvány, de egyfajta természetes terápia is. Hazánk egyik legizgalmasabb, legélőbb tája, ahol a modern kényelem és az érintetlen vadon tökéletes harmóniában van.
A Tisza-tó 127 négyzetkilométeres területe az ország legváltozatosabb vízitúra-helyszíne, ahol nádasszigetek, belső tavak és ártéri erdők alkotnak különleges ökolabirintust. A tó arca minden évszakban más: az őszi vízszintcsökkentés után akár 170 centiméterrel is alacsonyabb lehet a víz, így ahol nyáron még eveztél, ott télen akár sétálhatsz is. Ez a vidék mára a fenntartható ökoturizmus jelképévé vált, madárrezervátuma pedig a Hortobágyi Nemzeti Park részeként az UNESCO Világörökség listáján is szerepel. Ha valódi kikapcsolódásra vágysz, íme a legjobb programok a Tisza-tó felfedezéséhez
A tó legeldugottabb részeit csak kenuval vagy SUP-pal érheted el. Érdemes célba venni a Tiszavalki-medencében található három különleges építményt: a Bölömbika, a Fattyúszerkő és a Tiszavalki kilátót. Ezek az úgynevezett vízi kilátók közvetlenül a mederben állnak, cölöpökön, egészen különleges látványt nyújtva. A Bölömbika kilátó nem véletlenül lett az év kilátója: a tetejéről belátni az egész vízi rezervátumot, és ha csendben maradsz, meglesheted a fészkelő szürke gémeket vagy a vízen pihenő kárókatonákat is.
Pattanj nyeregbe, és biciklizd be a tó körüli gátrendszert! A klasszikus kiskör nagyjából 65 kilométer, ami teljesen aszfaltozott, autómentes és végig sík a terep. A legnagyobb élmény Poroszló és Tiszafüred között vár, ahol speciális, hullámvonalat formázó kerékpáros hidakon haladhatsz át az élő Tisza és az öblítőcsatornák felett. Útközben érdemes megállni a gát melletti pihenőhelyeken, vagy beugrani egy frissítőre a sarudi Kalandpartra.
Ha szereted érezni a talajt a lábad alatt, de mégis a víz közepén lennél, a poroszlói Vízi Sétány másfél kilométeres pallóútja neked való. Ide kishajó visz be a kikötőből, majd a nádfalak között kanyargó faösvényeken sétálva fedezheted fel a mocsári élővilágot. De ha ennél is vadregényesebb élményre vágysz, irány Tiszaörvény! Itt a Tiszavirág ártéri tanösvény mellett találod a Pákász tanösvényt, ahol nincs aszfalt: gumicsizmát húzva, néhol sárban gázolva, belső tavakon kábelcsónakkal átkelve ismerheted meg a régi mocsárjárók életét.
Poroszlón találod Európa legnagyobb édesvízi akváriumrendszerét, ami szó szerint beszippant a víz alatti világba. Egy hatalmas üvegalagútban sétálhatsz át a halak között, ahol a fejed felett úsznak el a méteres vizák és tokhalak – azok az ősi halóriások, amik egykor a Tiszát uralták. Az Ökocentrum kertjében vidrákat is láthatsz etetés közben, a kilátótoronyból pedig madártávlatból is rálátsz a tó egészére.
Kisköre felé járva mindenképpen nézd meg a Hallépcsőt, ami egy mérnöki és természetvédelmi bravúr. Ez a több mint egy kilométer hosszú mesterséges csatorna biztosítja, hogy a halak szabadon vándorolhassanak a duzzasztómű két oldala között. Olyan, mint egy sebes folyású hegyi patak az Alföld közepén, kis vízesésekkel és bukókkal tarkítva. A partján sétálva vagy a pihenőpadokon ülve a víz állandó zúgása meditatív állapotba hoz, és ha szerencséd van, láthatod a vízben cikázó halrajokat is.
Ha a vízi kalandok után egy kis hűvös, erdei nyugalomra vágysz, látogass el Tiszaigarra. Ez a különleges arborétum igazi ékszerdoboz: a 19. században alapított kertben hatalmas mocsáriciprusok, mamutfenyők és több száz éves tölgyek között sétálhatsz. Itt olyan mély a csend, hogy szinte harapni lehet. Tökéletes helyszín egy sétára, ahol végre tényleg csak magadra és a természet neszeire figyelhetsz.
Nézd meg videón a Tisza-tó írott és íratlan szabályait:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.