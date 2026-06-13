Testi-lelki feltöltődés a Tisza-tónál: 6 hely, ahol megáll az idő

A Tisza-tó azoknak való, akik vízen, gáton vagy erdei ösvényen kapcsolódnának ki.

Mutatunk 6 helyet a Tisza-tónál, ahol tényleg lelassul körülötted minden.

Vízi kilátók, hallépcső, tanösvény és arborétum is felkerült a listára.

A Tisza-tó, olyan hely, ahol a víz és az erdő találkozása nem csupán szép látvány, de egyfajta természetes terápia is. Hazánk egyik legizgalmasabb, legélőbb tája, ahol a modern kényelem és az érintetlen vadon tökéletes harmóniában van.

A Tisza-tó egyszerre ad vízparti nyugalmat, aktív programokat és olyan csendet, amiért érdemes útra kelni.

Fotó: Nagy Balázs / Új Néplap

Tisza-tó: az ezerarcú ökolabirintus

A Tisza-tó 127 négyzetkilométeres területe az ország legváltozatosabb vízitúra-helyszíne, ahol nádasszigetek, belső tavak és ártéri erdők alkotnak különleges ökolabirintust. A tó arca minden évszakban más: az őszi vízszintcsökkentés után akár 170 centiméterrel is alacsonyabb lehet a víz, így ahol nyáron még eveztél, ott télen akár sétálhatsz is. Ez a vidék mára a fenntartható ökoturizmus jelképévé vált, madárrezervátuma pedig a Hortobágyi Nemzeti Park részeként az UNESCO Világörökség listáján is szerepel. Ha valódi kikapcsolódásra vágysz, íme a legjobb programok a Tisza-tó felfedezéséhez

1. Kenuval a vízi kilátókhoz

A tó legeldugottabb részeit csak kenuval vagy SUP-pal érheted el. Érdemes célba venni a Tiszavalki-medencében található három különleges építményt: a Bölömbika, a Fattyúszerkő és a Tiszavalki kilátót. Ezek az úgynevezett vízi kilátók közvetlenül a mederben állnak, cölöpökön, egészen különleges látványt nyújtva. A Bölömbika kilátó nem véletlenül lett az év kilátója: a tetejéről belátni az egész vízi rezervátumot, és ha csendben maradsz, meglesheted a fészkelő szürke gémeket vagy a vízen pihenő kárókatonákat is.

A tó legeldugottabb részeit csak kenuval vagy SUP-pal érheted el.

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

2. Bringával a gáton

Pattanj nyeregbe, és biciklizd be a tó körüli gátrendszert! A klasszikus kiskör nagyjából 65 kilométer, ami teljesen aszfaltozott, autómentes és végig sík a terep. A legnagyobb élmény Poroszló és Tiszafüred között vár, ahol speciális, hullámvonalat formázó kerékpáros hidakon haladhatsz át az élő Tisza és az öblítőcsatornák felett. Útközben érdemes megállni a gát melletti pihenőhelyeken, vagy beugrani egy frissítőre a sarudi Kalandpartra.