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Testi-lelki feltöltődés a Tisza-tónál: 6 hely, ahol megáll az idő

Testi-lelki feltöltődés a Tisza-tónál: 6 hely, ahol megáll az idő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Tisza-tó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 11:45
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Keresel egy helyet, ahol végre nem a telefonodat nyomkodod, hanem természetközeli programok várnak? A Tisza-tó az a hely, ahol kenuval, bringával vagy egy stégen ülve a naplementében visszanyered a lelki békédet. Megmutatjuk, merre indulj!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A Tisza-tó azoknak való, akik vízen, gáton vagy erdei ösvényen kapcsolódnának ki.
  • Mutatunk 6 helyet a Tisza-tónál, ahol tényleg lelassul körülötted minden.
  • Vízi kilátók, hallépcső, tanösvény és arborétum is felkerült a listára.

A Tisza-tó, olyan hely, ahol a víz és az erdő találkozása nem csupán szép látvány, de egyfajta természetes terápia is. Hazánk egyik legizgalmasabb, legélőbb tája, ahol a modern kényelem és az érintetlen vadon tökéletes harmóniában van.

Tisza-tó környékén a Tiszaigar arborétum
A Tisza-tó egyszerre ad vízparti nyugalmat, aktív programokat és olyan csendet, amiért érdemes útra kelni.
Fotó: Nagy Balázs / Új Néplap

Tisza-tó: az ezerarcú ökolabirintus

A Tisza-tó 127 négyzetkilométeres területe az ország legváltozatosabb vízitúra-helyszíne, ahol nádasszigetek, belső tavak és ártéri erdők alkotnak különleges ökolabirintust. A tó arca minden évszakban más: az őszi vízszintcsökkentés után akár 170 centiméterrel is alacsonyabb lehet a víz, így ahol nyáron még eveztél, ott télen akár sétálhatsz is. Ez a vidék mára a fenntartható ökoturizmus jelképévé vált, madárrezervátuma pedig a Hortobágyi Nemzeti Park részeként az UNESCO Világörökség listáján is szerepel. Ha valódi kikapcsolódásra vágysz, íme a legjobb programok a Tisza-tó felfedezéséhez

1. Kenuval a vízi kilátókhoz

A tó legeldugottabb részeit csak kenuval vagy SUP-pal érheted el. Érdemes célba venni a Tiszavalki-medencében található három különleges építményt: a Bölömbika, a Fattyúszerkő és a Tiszavalki kilátót. Ezek az úgynevezett vízi kilátók közvetlenül a mederben állnak, cölöpökön, egészen különleges látványt nyújtva. A Bölömbika kilátó nem véletlenül lett az év kilátója: a tetejéről belátni az egész vízi rezervátumot, és ha csendben maradsz, meglesheted a fészkelő szürke gémeket vagy a vízen pihenő kárókatonákat is.

Tisza-tó kenuval
A tó legeldugottabb részeit csak kenuval vagy SUP-pal érheted el.
Fotó: Huszár Márk /  Heves Megyei Hírlap

2. Bringával a gáton

Pattanj nyeregbe, és biciklizd be a tó körüli gátrendszert! A klasszikus kiskör nagyjából 65 kilométer, ami teljesen aszfaltozott, autómentes és végig sík a terep. A legnagyobb élmény Poroszló és Tiszafüred között vár, ahol speciális, hullámvonalat formázó kerékpáros hidakon haladhatsz át az élő Tisza és az öblítőcsatornák felett. Útközben érdemes megállni a gát melletti pihenőhelyeken, vagy beugrani egy frissítőre a sarudi Kalandpartra.

3. Vízi Sétány és Pákász tanösvény

Ha szereted érezni a talajt a lábad alatt, de mégis a víz közepén lennél, a poroszlói Vízi Sétány másfél kilométeres pallóútja neked való. Ide kishajó visz be a kikötőből, majd a nádfalak között kanyargó faösvényeken sétálva fedezheted fel a mocsári élővilágot. De ha ennél is vadregényesebb élményre vágysz, irány Tiszaörvény! Itt a Tiszavirág ártéri tanösvény mellett találod a Pákász tanösvényt, ahol nincs aszfalt: gumicsizmát húzva, néhol sárban gázolva, belső tavakon kábelcsónakkal átkelve ismerheted meg a régi mocsárjárók életét. 

Pákász tanösvény
Pákász tanösvényt gumicsizmával lehet csak bejárni.
Fotó: Szabad Föld

4. Tisza-tavi Ökocentrum

Poroszlón találod Európa legnagyobb édesvízi akváriumrendszerét, ami szó szerint beszippant a víz alatti világba. Egy hatalmas üvegalagútban sétálhatsz át a halak között, ahol a fejed felett úsznak el a méteres vizák és tokhalak – azok az ősi halóriások, amik egykor a Tiszát uralták. Az Ökocentrum kertjében vidrákat is láthatsz etetés közben, a kilátótoronyból pedig madártávlatból is rálátsz a tó egészére. 

Tisza-tavi Ökocentrum
Tisza-tavi Ökocentrumban vidrákat is láthatsz.
Fotó: Huszár Márk /  Heves Megyei Hírlap

5. A kiskörei Hallépcső

Kisköre felé járva mindenképpen nézd meg a Hallépcsőt, ami egy mérnöki és természetvédelmi bravúr. Ez a több mint egy kilométer hosszú mesterséges csatorna biztosítja, hogy a halak szabadon vándorolhassanak a duzzasztómű két oldala között. Olyan, mint egy sebes folyású hegyi patak az Alföld közepén, kis vízesésekkel és bukókkal tarkítva. A partján sétálva vagy a pihenőpadokon ülve a víz állandó zúgása meditatív állapotba hoz, és ha szerencséd van, láthatod a vízben cikázó halrajokat is.

kiskörei Hallépcső
A kiskörei Hallépcső természetvédelmi látványosság.
Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

6. Tiszaigari Arborétum

Ha a vízi kalandok után egy kis hűvös, erdei nyugalomra vágysz, látogass el Tiszaigarra. Ez a különleges arborétum igazi ékszerdoboz: a 19. században alapított kertben hatalmas mocsáriciprusok, mamutfenyők és több száz éves tölgyek között sétálhatsz. Itt olyan mély a csend, hogy szinte harapni lehet. Tökéletes helyszín egy sétára, ahol végre tényleg csak magadra és a természet neszeire figyelhetsz.

Tiszaigari Arborétum
A Tiszaigari Arborétum igazi ékszerdoboz.
Fotó: Nagy Balázs / Új Néplap

Nézd meg videón a Tisza-tó írott és íratlan szabályait:

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