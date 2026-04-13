Ezek a legjobb családi programok gyerekekkel tavasszal.

Várkastélyok és lombkoronasétányok – Tavaszi bakancslista kisgyermekes családoknak

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 17:15
Ne maradjatok otthon, fedezzétek fel az ország legszebb tájait a legkisebbekkel is! Mutatjuk a legjobb úti célokat, hogy életre szóló élmény legyen valamennyi tavaszi kirándulás a gyerekekkel.
Nincs is jobb, mint egy tavaszi kirándulás a gyerekekkel, amikor végre kiszabadulhatunk a négy fal közül a friss levegőre. Ahogy hosszabbodnak a nappalok és lágyabbá válnak a fények, az ország számos pontján bódító virágillat fogadja a családokat.

tavaszi kirándulás a gyerekekkel: irány a sárospataki vár.
Tavaszi kirándulás a gyerekekkel? A sárospataki vár garantáltan jó móka lesz
  • Interaktív tanösvények és vadregényes várak.
  • Lombkoronasétányok és állatos kalandok.
  • Családbarát útvonalak az ország minden pontján.

Tavaszi kirándulás a gyerekekkel? Ezekből az úti célokból válassz!

Érdemes már most megtervezni a közös programokat, legyen szó egy nagy családi kirándulásról, vagy egy kutyás erdei túráról, várakról, tanösvényekről, lombkoronasétányokról, vagy falusi látnivalókról. A tavaszi fáradtság helyett inkább a feltöltődésre és a közös pihenésre szánjatok időt, hiszen a természet újjáéledése tökéletes alkalmat ad a kikapcsolódásra. Összeállítottunk egy listát a legjobb úti célokról: válasszátok ki a legjobbakat, hogy a szabadban töltött időből igazi közös kaland váljon. Ne halogassátok az indulást, hiszen a tavasz sajnos hamar elszáll, és máris jönnek a meleg napok! 

Bakonybél

Bakonybél igazi mesebeli falu, ahol a Pannon Csillagda modern planetáriuma és izgalmas űrkutatási kiállítása mellett a Bakonyi Erdők Háza interaktív bemutatói is várják a kíváncsi gyerekeket. A környék vadregényes tanösvényein és a Szentkút-kápolna környéki tavacskánál a kisebbekkel is kényelmesen felfedezhetitek az erdő titkait. A faluból induló kirándulások során olyan barlangokat és szurdokokat járhattok be, mint a Kőris-hegy, az Odvaskői barlang vagy a Kerteskő-szurdok, így a természet újjáéledése garantáltan emlékezetes élmény lesz az egész családnak.

Kilátás Bakonybélre egy kilátópontról.
Az apró Bakonybél és környéke számtalan izgalmas programmal vár
A Gyadai tanösvény és a Katalinpusztai Kirándulóközpont

A Naszály-hegy lábánál fekvő Katalinpusztai Kirándulóközpont igazi gyerekparadicsom, ahol a legkisebbeket tóparti kiserdész-tanösvény, a nagyobbakat pedig a madárvilágot bemutató útvonal várja. A környék legizgalmasabb kalandja a Gyadai tanösvény, ahol cölöpsétányon, pallósoron és egy 25 méter hosszú függőhídon átkelve fedezhetitek fel a természetet, a túra végén pedig az Óriások pihenőjénél piknikezhettek. Bár a Hangyavasút és a játszótér állapota miatt érdemes előre tájékozódni, a tölgyfa életét bemutató interaktív kiállítás és a méhészeti bemutató így is tartalmas kikapcsolódást ígér a Dunakanyar közelében.

A Zemplén várai

A Zemplén várai között járva megelevenedik a történelem: Füzéren Magyarország első magánbirtokú kővárát csodálhatjátok meg, míg Regécen és Sárospatakon II. Rákóczi Ferenc nyomába eredhettek a korhű kiállítások és a híres Vörös-torony segítségével. Boldogkőváralján ólomkatona-gyűjtemény és középkori étterem várja a családot, Szerencsen pedig a nemzetközi hírű képeslapgyűjtemény és a hegyaljai múlt interaktív bemutatása teszi teljessé a látogatást. A kaland Sátoraljaújhelyen folytatódik egy izgalmas ásatás megtekintésével, végül pedig a Sajó menti Ónodi vár bástyái között fedezhetitek fel a végvárak egykori fontos szerepét és küzdelmes életét.

Élőszereplős korabeli történelmi rendezvény a sárospataki várban.
A sárospataki várban valóban megelevenedik a múlt: itt még élőszereplős történelmi rendezvények is akadnak, ha a megfelelő időben mentek
A hévízi Tavirózsa tanösvény

A világ legnagyobb termálvizű tava mellett a 2,5 kilométeres Tavirózsa tanösvény is különleges kalandokat tartogat, ahol egy 15 méter magas lombkoronasétányról és kilátóból csodálhatjátok meg a tó környékét. Az útvonal izgalmas állomásain, így a cölöpsétányon és a hangulatos hidakon átkelve békák kuruttyolása és virágzó tündérrózsák kísérik az utatokat. A gyerekekkel is könnyen bejárható, árnyas erdei ösvényen a különleges támasztógyökerű égerfák titkait is megismerhetitek, a végén pedig a Dr. Schulhof Vilmos sétányon pihenhettek meg a „tó tündérének” szobra mellett. Érdemes a tanösvény felfedezését összekötni a környék látnivalóival, hiszen Keszthely vagy a Kis-Balaton közelsége miatt Hévíz tökéletes kiindulópont egy családi kiránduláshoz.

A Tisza-tavi Vízi Sétány

A poroszlói Tisza-tavi Vízi Sétányra már az odaút is izgalmas, hiszen a pallósorhoz hangulatos motoros csónakkal juthattok el a nádasok mentén. Az 1500 méter hosszú cölöpsétányon interaktív játékok, rejtvények és megfigyelőtornyok segítenek megismerni a madárvilágot, a 15 méter magas kilátóból pedig beláthatjátok az egész környéket. A túra során a Görbe-tó tiszta vize és a népes békakórus kísér titeket, a pihenőszigeteknél pedig érdemes megállni, és hagyni, hogy a természet ritmusa teljesen magával ragadja a családot.

A Tisza-tó, előtérben az Ökocentrum a magasból fotózva.
A Tisza-tó az év minden időszakában izgalmas, de a tavaszi megújulás idején különösen érdekes úti cél 
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu