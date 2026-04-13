Várkastélyok és lombkoronasétányok – Tavaszi bakancslista kisgyermekes családoknak

Nincs is jobb, mint egy tavaszi kirándulás a gyerekekkel, amikor végre kiszabadulhatunk a négy fal közül a friss levegőre. Ahogy hosszabbodnak a nappalok és lágyabbá válnak a fények, az ország számos pontján bódító virágillat fogadja a családokat.

Tavaszi kirándulás a gyerekekkel? A sárospataki vár garantáltan jó móka lesz

Fotó: SzepesiT / shutterstock

Interaktív tanösvények és vadregényes várak.

Lombkoronasétányok és állatos kalandok.

Családbarát útvonalak az ország minden pontján.

Tavaszi kirándulás a gyerekekkel? Ezekből az úti célokból válassz!

Érdemes már most megtervezni a közös programokat, legyen szó egy nagy családi kirándulásról, vagy egy kutyás erdei túráról, várakról, tanösvényekről, lombkoronasétányokról, vagy falusi látnivalókról. A tavaszi fáradtság helyett inkább a feltöltődésre és a közös pihenésre szánjatok időt, hiszen a természet újjáéledése tökéletes alkalmat ad a kikapcsolódásra. Összeállítottunk egy listát a legjobb úti célokról: válasszátok ki a legjobbakat, hogy a szabadban töltött időből igazi közös kaland váljon. Ne halogassátok az indulást, hiszen a tavasz sajnos hamar elszáll, és máris jönnek a meleg napok!

Bakonybél

Bakonybél igazi mesebeli falu, ahol a Pannon Csillagda modern planetáriuma és izgalmas űrkutatási kiállítása mellett a Bakonyi Erdők Háza interaktív bemutatói is várják a kíváncsi gyerekeket. A környék vadregényes tanösvényein és a Szentkút-kápolna környéki tavacskánál a kisebbekkel is kényelmesen felfedezhetitek az erdő titkait. A faluból induló kirándulások során olyan barlangokat és szurdokokat járhattok be, mint a Kőris-hegy, az Odvaskői barlang vagy a Kerteskő-szurdok, így a természet újjáéledése garantáltan emlékezetes élmény lesz az egész családnak.

Az apró Bakonybél és környéke számtalan izgalmas programmal vár

Fotó: shutterstock

A Gyadai tanösvény és a Katalinpusztai Kirándulóközpont

A Naszály-hegy lábánál fekvő Katalinpusztai Kirándulóközpont igazi gyerekparadicsom, ahol a legkisebbeket tóparti kiserdész-tanösvény, a nagyobbakat pedig a madárvilágot bemutató útvonal várja. A környék legizgalmasabb kalandja a Gyadai tanösvény, ahol cölöpsétányon, pallósoron és egy 25 méter hosszú függőhídon átkelve fedezhetitek fel a természetet, a túra végén pedig az Óriások pihenőjénél piknikezhettek. Bár a Hangyavasút és a játszótér állapota miatt érdemes előre tájékozódni, a tölgyfa életét bemutató interaktív kiállítás és a méhészeti bemutató így is tartalmas kikapcsolódást ígér a Dunakanyar közelében.