Kimozdulnál, de nincs ötleted, merre menj? Lenyűgöző látnivalók a Tisza mentén, amelyekért érdemes útra kelni

Egyik legnagyobb folyónk bővelkedik hangulatos városokban, természeti kincsekben és aktív kikapcsolódási lehetőségekben, ahová már egy rövid hétvégére is érdemes kiruccanni. Ha megismernéd a Tisza látnivalóit, akkor maradj velünk, ugyanis most elkalauzolunk erre a mesés vidékre.
A Tisza vidéke egy olyan célpont, ami egyszerre nyújt aktív kikapcsolódást és mély feltöltődést, hiszen sokszínű élővilág, vadregényes ártéri erdők és hangulatos városok várják az ide látogatókat. Ismerd meg velünk a Tisza élővilágának emléknapja alkalmából hazánk egyik legnagyobb folyójának környékét.
A Tisza élővilágának emléknapja február 1-jére esik, ami egy ökológiai katasztrófa után lett emléknappá nyilvánítva. 2000 januárjában ugyanis Romániában egy bányavállalat ülepítő tavának gátja átszakadt, a szerencsétlenség következtében pedig mérgező szennyvíz ömlött a Tiszába, ezzel hatalmas pusztítást okozva.
Bár a Tisza-tó hazánk második legnagyobb tava, közel sem olyan népszerű, mint a Balaton, pedig számtalan élménnyel kecsegtet. Élővilága páratlan, amit a Tisza-tavi Ökocentrumban, illetve a Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény pallóin sétálva jobban is megismerhetsz. Két legnagyobb városa Tiszafüred és Poroszló, ahol kellemes hétvégét tölthetsz el.
A gyönyörű egyetemi városban számtalan látnivaló található, miközben hangulatos utcákon járhatod be a belvárost. Szegeden a pezsgő éjszakai élet és a kultúra egyszerre van jelen, azonban a városról szinte mindenkinek azonnal a vörös téglás Szegedi Dóm jut eszébe. Emellett füvészkert, vadaspark és megannyi építészeti kincs várja az ide látogatókat.
Szeretnéd mesevilágban érezni magad, ahol minden olyan szürreálisnak tűnik? Akkor látogass el Tiszadobra, ahol a Sissi tiszteletére emelt gótikus Andrássy-kastély a középkori lovagi várakat idézi. Mögötte pedig egy gyönyörűen gondozott angol kert terül el, amit bátran bebarangolhatsz.
Szolnok nevezetességeit még felsorolni is nehéz lenne, hiszen többek között múzeumok, templomok és kiállítások várják a kultúra szerelmeseit. Emellett a város jelképének számító Tiszavirág híd köti össze a városközpontot Tiszaligettel, ami az aktív kikapcsolódás kedvelőinek számtalan lehetőséggel kecsegtet.
Ha gasztronómia rajongók táborát erősíted, akkor vétek lenne kihagynod Tokajt – hazánk egyik legcsodálatosabb tájának, a Tokaj-Hegyaljának központját –, amit a legtöbben kiváló borai miatt keresnek fel. A híres borvidék emellett remek kirándulóhelyeket tartogat az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek, akik például a Finánc-dombi kilátóhoz felmászva gyönyörködhetnek a szőlőskertek tengerében és a Bodrog látványában.
Ha különleges élményre vágysz, akkor számodra kihagyhatatlan a tiszavirágzás, amire egy évben csak egyszer van lehetőség. A különleges természeti jelenséget, melynek során násztáncot járó kérészeket láthatsz, általában június 10. és 20. között a kora esti órákban figyelheted meg.
Az alábbi videóban a tiszavirágzást tekintheted meg:
