Kimozdulnál, de nincs ötleted, merre menj? Lenyűgöző látnivalók a Tisza mentén, amelyekért érdemes útra kelni

Egyik legnagyobb folyónk bővelkedik hangulatos városokban, természeti kincsekben és aktív kikapcsolódási lehetőségekben, ahová már egy rövid hétvégére is érdemes kiruccanni. Ha megismernéd a Tisza látnivalóit, akkor maradj velünk, ugyanis most elkalauzolunk erre a mesés vidékre.

Belvárosi híd Szegeden, mint a Tisza látnivalója

A Tisza rengeteg látnivalót tartogat.

Akár a gasztronómiáért, akár a természetért, akár a kultúráért rajongsz, biztosan megtalálod a legjobb úti célt.

A Tisza környékén mesés városokra és természeti kincsekre bukkanhatsz.

Hova érdemes utazni Magyarországon? A Tisza látnivalói, amik örökre a szívedbe lopják magukat

A Tisza vidéke egy olyan célpont, ami egyszerre nyújt aktív kikapcsolódást és mély feltöltődést, hiszen sokszínű élővilág, vadregényes ártéri erdők és hangulatos városok várják az ide látogatókat. Ismerd meg velünk a Tisza élővilágának emléknapja alkalmából hazánk egyik legnagyobb folyójának környékét.

A Tisza élővilágának emléknapja február 1-jére esik, ami egy ökológiai katasztrófa után lett emléknappá nyilvánítva. 2000 januárjában ugyanis Romániában egy bányavállalat ülepítő tavának gátja átszakadt, a szerencsétlenség következtében pedig mérgező szennyvíz ömlött a Tiszába, ezzel hatalmas pusztítást okozva.

Tisza-tó, ahol a természet életre kel

Bár a Tisza-tó hazánk második legnagyobb tava, közel sem olyan népszerű, mint a Balaton, pedig számtalan élménnyel kecsegtet. Élővilága páratlan, amit a Tisza-tavi Ökocentrumban, illetve a Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény pallóin sétálva jobban is megismerhetsz. Két legnagyobb városa Tiszafüred és Poroszló, ahol kellemes hétvégét tölthetsz el.

Tisza tó télen

Szeged, ahol egy perced sem lesz unatkozni

A gyönyörű egyetemi városban számtalan látnivaló található, miközben hangulatos utcákon járhatod be a belvárost. Szegeden a pezsgő éjszakai élet és a kultúra egyszerre van jelen, azonban a városról szinte mindenkinek azonnal a vörös téglás Szegedi Dóm jut eszébe. Emellett füvészkert, vadaspark és megannyi építészeti kincs várja az ide látogatókat.

Szegedi Dóm, Szeged

Tiszadob, ahol mesevilágba csöppensz

Szeretnéd mesevilágban érezni magad, ahol minden olyan szürreálisnak tűnik? Akkor látogass el Tiszadobra, ahol a Sissi tiszteletére emelt gótikus Andrássy-kastély a középkori lovagi várakat idézi. Mögötte pedig egy gyönyörűen gondozott angol kert terül el, amit bátran bebarangolhatsz.