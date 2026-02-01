Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Tiszadob, a Tisza látnivalója.

Kimozdulnál, de nincs ötleted, merre menj? Lenyűgöző látnivalók a Tisza mentén, amelyekért érdemes útra kelni

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 10:15
Nem kell messzire utaznunk ahhoz, hogy mesés helyekre bukkanjunk, hiszen hazánk bővelkedik gyöngyszemekben. Cikkünkben ezért a Tisza élővilágának emléknapja alkalmából bemutatjuk a Tisza látnivalói közül azokat, amiket legalább egyszer az életben érdemes felfedezned.
Kelle Fanni
Egyik legnagyobb folyónk bővelkedik hangulatos városokban, természeti kincsekben és aktív kikapcsolódási lehetőségekben, ahová már egy rövid hétvégére is érdemes kiruccanni. Ha megismernéd a Tisza látnivalóit, akkor maradj velünk, ugyanis most elkalauzolunk erre a mesés vidékre.

A Tisza látnivalói között szerepel Szeged is.
Belvárosi híd Szegeden, mint a Tisza látnivalója
Fotó: Mantis Pictures /  Shutterstock 
  • A Tisza rengeteg látnivalót tartogat.
  • Akár a gasztronómiáért, akár a természetért, akár a kultúráért rajongsz, biztosan megtalálod a legjobb úti célt.
  • A Tisza környékén mesés városokra és természeti kincsekre bukkanhatsz.

Hova érdemes utazni Magyarországon? A Tisza látnivalói, amik örökre a szívedbe lopják magukat 

A Tisza vidéke egy olyan célpont, ami egyszerre nyújt aktív kikapcsolódást és mély feltöltődést, hiszen sokszínű élővilág, vadregényes ártéri erdők és hangulatos városok várják az ide látogatókat. Ismerd meg velünk a Tisza élővilágának emléknapja alkalmából hazánk egyik legnagyobb folyójának környékét.

A Tisza élővilágának emléknapja február 1-jére esik, ami egy ökológiai katasztrófa után lett emléknappá nyilvánítva. 2000 januárjában ugyanis Romániában egy bányavállalat ülepítő tavának gátja átszakadt, a szerencsétlenség következtében pedig mérgező szennyvíz ömlött a Tiszába, ezzel hatalmas pusztítást okozva.

Tisza-tó, ahol a természet életre kel

Bár a Tisza-tó hazánk második legnagyobb tava, közel sem olyan népszerű, mint a Balaton, pedig számtalan élménnyel kecsegtet. Élővilága páratlan, amit a Tisza-tavi Ökocentrumban, illetve a Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény pallóin sétálva jobban is megismerhetsz. Két legnagyobb városa Tiszafüred és Poroszló, ahol kellemes hétvégét tölthetsz el.

A jeges Tisza-tó, mint a Tisza látnivalója.
Tisza tó télen
Fotó: Balázs Attila / MTI

Szeged, ahol egy perced sem lesz unatkozni

A gyönyörű egyetemi városban számtalan látnivaló található, miközben hangulatos utcákon járhatod be a belvárost. Szegeden a pezsgő éjszakai élet és a kultúra egyszerre van jelen, azonban a városról szinte mindenkinek azonnal a vörös téglás Szegedi Dóm jut eszébe. Emellett füvészkert, vadaspark és megannyi építészeti kincs várja az ide látogatókat.

Szegedi Dóm, mint a Tisza látnivalója.
Szegedi Dóm, Szeged
Fotó: Tibor Tomasoczki

Tiszadob, ahol mesevilágba csöppensz

Szeretnéd mesevilágban érezni magad, ahol minden olyan szürreálisnak tűnik? Akkor látogass el Tiszadobra, ahol a Sissi tiszteletére emelt gótikus Andrássy-kastély a középkori lovagi várakat idézi. Mögötte pedig egy gyönyörűen gondozott angol kert terül el, amit bátran bebarangolhatsz.

Tiszadobi Andrássy-kastély, mint a Tisza látnivalója.
Andrássy kastély, Tiszadob
Fotó: A great shot of

Szolnok, ahol számtalan élmény vár

Szolnok nevezetességeit még felsorolni is nehéz lenne, hiszen többek között múzeumok, templomok és kiállítások várják a kultúra szerelmeseit. Emellett a város jelképének számító Tiszavirág híd köti össze a városközpontot Tiszaligettel, ami az aktív kikapcsolódás kedvelőinek számtalan lehetőséggel kecsegtet.

Szolnoki Tiszavirág híd, ami a Tisza látnivalói közé tartozik.
Tiszavirág híd, Szolnok
Fotó: Lehotka László

Tokaj, ahol a szőlőstőkék mesélnek

Ha gasztronómia rajongók táborát erősíted, akkor vétek lenne kihagynod Tokajt – hazánk egyik legcsodálatosabb tájának, a Tokaj-Hegyaljának központját –, amit a legtöbben kiváló borai miatt keresnek fel. A híres borvidék emellett remek kirándulóhelyeket tartogat az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek, akik például a Finánc-dombi kilátóhoz felmászva gyönyörködhetnek a szőlőskertek tengerében és a Bodrog látványában.

Toka, mint a Tisza látnivalója.
Tokaj télen
Fotó: Richard Semik

Ha különleges élményre vágysz, akkor számodra kihagyhatatlan a tiszavirágzás, amire egy évben csak egyszer van lehetőség. A különleges természeti jelenséget, melynek során násztáncot járó kérészeket láthatsz, általában június 10. és 20. között a kora esti órákban figyelheted meg.

Az alábbi videóban a tiszavirágzást tekintheted meg:

