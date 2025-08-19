UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Mutatjuk melyik város lett Magyarország történelmi fővárosa

Eger
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 09:54
legszebbváros
Elkészült a rangsor, döntöttek és szavaztak a magyarok. Szerintük ez a város, Magyarország történelmi fővárosa

Eddig kellett rá várni, hogy kiderüljön, melyik a legszebb történelmi városunk. Lehet sokaknak meglep döntés született. 

Eger
Döntöttek a magyarok. Eger lett a történelmi fővárosunk.
Fotó: T.W. van Urk /  Shutterstock 

Történelmi bodvidéke és hamisítatlan barokk belvárosáról is ismert Egerre szavazott a magyarok többsége. 

Eger városát Visegrád és Pécs követi

A heves vármegyei várost követi, Visegrád és Pécs – írja a Pénzcentrum a Csodásmagyarország.hu legfrissebb online felmérése alapján. Eger óriási fölénnyel nyer. Visegrád – ahol a középkori királyi palota és a Fellegvár őrzi a múlt emlékeit – második lett, míg a gazdag római kori örökséggel és világörökségi helyszínekkel büszkélkedő Pécs a harmadik helyen végzett.

A negyedik helyen az ország legnagyobb egyházi épületének otthont adó Esztergom szerepel. Ötödik lett Szentendre, a művészek városa.

A hatodik helyet Szeged szerezte meg, a hetediken pedig Sopron végzett. Őt követi Tata, a festő tavaival, majd a gyógyvizeiről híres Gyula, és végül a legjobb 10 hely listáját Balatonfüred települése zárja. 

