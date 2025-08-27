Türbék, fürdők, dzsámik – Fedezd fel velünk Magyarország legszebb török kori műemlékeit

A török hódoltság korszaka 1541-ben kezdődött Magyarországon, amikor I. Szulejmán elfoglalta Budát, és egészen 1699-ig, a karlócai békéig tartott. Ez a több mint másfél évszázad nemcsak hadjáratokat és véres összecsapásokat hozott, hanem mély nyomot hagyott a kultúrában és az építészetben is. Cikkünkben Magyarország török kori műemlékeinek nyomába eredünk.

Török kori műemlékek Magyarországon: minden bizonnyal a pécsi Gázi Kászim pasa dzsámija mind közül a legismertebb

Fotó: Thaler Tamás / wikipedia

Történelem testközelből – 8 török kori műemlék, amit a turisták is imádnak

A törökök a megszállt területeken városokat szerveztek át, mecseteket, fürdőket és türbéket emeltek – sok esetben felhasználva a már meglévő középkori magyar épületeket. Sok közülük ma is látható, látogatható, de szimbolikusan is fontosak: a keleti és nyugati kultúra találkozását, sőt időnként együttélését is jelképezik.

A megmaradt török kori épületek többsége Dél- és Közép-Magyarországon található, ahol az oszmán jelenlét huzamosabb ideig fennmaradt. Az alábbiakban a legismertebb és legjobban megőrzött helyszínek közül mutatunk be néhányat, amelyek révén a mai látogató is betekintést nyerhet ebbe az összetett történelmi korszakba.

Gül Baba türbéje (Budapest)

Gül Baba, vagyis „a rózsák atyja” a bektási dervisek rendjének tagja volt, és már életében szentként tisztelték. A legenda szerint a budai vár elfoglalásakor hunyt el, és a Rózsadombon temették el. Türbéje (sírkápolnája) az egyik legfontosabb iszlám zarándokhely Magyarországon, és a mai napig kiemelt helyszín a török–magyar kapcsolatok szimbolikus térképén. A környezetét modern parkkal és kilátóval rendezték be, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a fővárosra.

Gül Baba türbéje Budapest egyik legszebb helyén található, a II. kerületi Mecset utcában.

Fotó: Loránd Péter / wikipedia

Király fürdő (Budapest)

A budai Király fürdőt, más néven Arszlán pasa fürdőjét a XVI. század végén kezdték el építeni, eredetileg hamamként, hogy akkor is biztosított legyen a gyógyvízhez való hozzáférés, ha a város ostrom alá kerül. Ezért nem közvetlenül a forrásnál, hanem a városfalon belül alakították ki. A fürdő klasszikus török fürdőépítészeti jegyeket visel: középen nyolcszögletű medence, fölötte kupola, oldalain félhomályos, gőzzel telített helyiségek. Bár az évszázadok alatt többször felújították, az eredeti oszmán hangulat máig érzékelhető, így ez a fürdő egyszerre történelmi műemlék és működő gyógyhely.