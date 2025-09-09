Az 1552-es egri diadal: amikor a várkapuk mögött egy egész nemzet állt

A XVI. század derekára a Magyar Királyság a terjeszkedő török birodalom és a Habsburg-uralom közé szorult, és minden újabb ostrom létkérdéssé vált. 1552 őszén Eger várának sorsa nem csupán egyetlen városról, hanem az egész ország jövőjéről szólt. Az év nyarán Ali budai pasa és Ahmed, a temesvári pasa egyesített hadserege közelítette meg Egert, amely az Oszmán Birodalom terjeszkedésének kulcsa volt. A szultán hadjáratának célja az volt, hogy megnyissa az utat a Felvidék, majd Bécs felé. Az egri diadal nélkül a magyar történelem másképp íródott volna.

Székely Bertalan az egri diadal egyik kulcspillanatát ábrázolta 1867-es festményén: az egri nők bátor áldozatvállalását.

Fotó: wikipedia

Így kezdődött az egri diadal: a vár védői és a túlerő árnyéka

Az egri vár védelmét Dobó István kapitány vezette, mellette Bornemissza Gergely és több száz katona, valamint paraszt, kézműves és asszony. Nagyjából kétezer védő állt szemben a török hadtörténet egyik legnagyobb, 40–50 ezres ostromló seregével. A számok önmagukért beszélnek: a küzdelem első pillanattól esélytelennek tűnt. Mégis, az elkövetkező hetekben az egri falak mögött olyan ellenállás bontakozott ki, amelynek emlékét a krónikások, majd a nemzeti irodalom - mint Gárdonyi Géza az Egri csillagokban - is örökre megőrizte.

Portyázó szpáhik, vagyis török lovaskatonák a Codex Vindobonensis-ből

Fotó: wikipedia

A török ostrom előkészítése szeptember 9-én kezdődött. A janicsárok árkokat ástak, sáncokat emeltek, s egyre közelebb férkőztek a falakhoz. A nehéztüzérség megállás nélkül lőtte a bástyákat, a falak kövei szanaszét repültek, s az egri vár, és védőinek léte minden áldott nap a pusztulás szélén táncolt. Dobó azonban rendíthetetlen maradt: a védők minden támadást visszavertek, és minden rombolást igyekeztek éjszaka kijavítani.

Bornemissza és az asszonyok leleményes bátorsága

A harc nem csupán fegyverekkel zajlott. Bornemissza Gergely híres találmánya, a puskaporos szerkezetek, hordókba rejtett gyújtóbombák félelmet és zűrzavart keltettek az ostromlók között. A magyar védők kreativitása, a lelemény és a kétségbeesett bátorság minden formája előkerült. A kortárs feljegyzések szerint forró szurokkal, vízzel és kövekkel öntötték le a falakat mászó janicsárokat. Az asszonyok nem tétlen szemlélői voltak az ostromnak, hanem edényekkel hordták a követ és a vizet, részt vettek a védelemben, sőt a harcban is.