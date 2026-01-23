Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Újra látogatható a Pannonhalmi Főapátság egyik csodája

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 17:15
Nyolc hónapig tartó, példaértékű állományvédelmi munka zárult le Pannonhalmán, amelynek eredményeként ismét látogatható a bencés főapátság egyik ikonikus helyisége. A Pannonhalmi Főapátság egyik legfontosabb kulturális tere a kenyérbogár-fertőzés teljes felszámolása után végre ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt.
A Pannonhalmi Főapátság klasszicista teremkönyvtárát 2025 júniusában kellett bezárni, miután kiderült, hogy a mintegy százezer kötetes állományt kenyérbogár-fertőzés veszélyezteti. A bezárás ideje alatt az országban egyedülálló mértékű beavatkozás zajlott: ekkora kiterjedésben itt alkalmazták először az anoxiás, vagyis oxigénmentes környezetre épülő könyvmentő technológiát. A munkálatok végén az utolsó megtisztított kötetek visszakerülésével szimbolikusan is újra használatba adták a könyvtárat.

A Pannonhalmi Főapátság gyönyörű klasszicista könyvtára szobrokkal és ablakkal.
A Pannonhalmi Főapátság lenyűgöző könyvtára ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt / Fotó: Tainar /  Shutterstock 
  • Újra látogatható a klasszicista teremkönyvtár a fertőzés felszámolása után
  • Példa nélküli anoxiás eljárással mentették meg a százezer kötetes állományt
  • Hosszú távú műtárgyvédelmi rendszer óvja a Pannonhalmi Főapátság kincseit

Miért nem volt látogatható a Pannonhalmi Főapátság könyvtára?

A nyár folyamán a könyvtár teljes állományát eltávolították a polcokról: a közel százezer kötetet háromezer ládába csomagolták, majd speciális fóliazsákokban, hat héten át kezelték oxigénmentes környezetben. Az eljárás célja a rovarok és lárvák maradéktalan elpusztítása volt, vegyszerek alkalmazása nélkül. A szakemberek szerint nincs menthetetlenül sérült könyv, ugyanakkor a gyűjtemény több mint felét az elmúlt kétszáz év során különféle károsító hatások érték.

A munkálatok során a polcokat is teljesen fertőtlenítették, megelőzve az esetleges visszafertőződést. Ezzel párhuzamosan egy régi szerkezeti problémát is orvosoltak: az 1830-as években épített, túl széles polcok a könyvek súlya alatt meghajlottak, ezért 400 egyedi alátámasztást építettek be. Összesen 1600 négyzetméternyi fa felületet kezeltek biocid tartalmú faanyagvédő szerrel, amely hosszú távú védelmet nyújt gombák, penész és rovarok ellen.

A Pannonhalmi Főapátság gyönyörű klasszicista könyvtára, előtérben régi földgömbbel és látogatókkal.
A könyvtár épületét Engel Ferenc és Packh János tervezte az 1820-as években, belső díszítése az osztrák Josef Kliebert munkája / Fotó: Ondrej Bucek /  Shutterstock 

A Pannonhalmi Főapátság legértékesebb, legrégebbi kötetei végig biztonságban voltak, mivel ezeket eleve külön helyszínen őrzik, így a fertőzés nem érintette őket. A jövőben szigorúbb ellenőrzési rendszer működik: negyedéves restaurátori vizsgálatok, feromoncsapdák, rendszeres mélytisztítás, valamint hő- és páratartalom-érzékelők segítik az állomány védelmét. Tavasszal bővíthető légtechnikai rendszer kiépítése is megkezdődik, hosszabb távon pedig egy zsilipkapu kialakítása szerepel a tervek között.

Az újranyitás amellett, hogy egy műemlék könyvtár megmentését jelenti, egyben visszahozza azt a látogatható kulturális teret, amely Pannonhalma egyik legfontosabb turisztikai vonzereje. 

Nézd meg a Pannonhalmi Főapátság felbecsülhetetlen értékű könyvtárát videón is:

