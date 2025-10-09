Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Izgalmas erdei kihívást keresel? Járd végig a Rám-szakadék útvonalát

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 15:15
Ameddig kitart az idei jó idő, érdemes a természetbe látogatni, és minél több szabadtéri élményt bezsebelni. Ehhez kiváló program lehet a népszerű Rám-szakadék felkeresése, valamint a hozzá kapcsolódó jelzett turistaútvonal bejárása. Eláruljuk, miért lesz örök emlék!
A Dömös közeli, Visegrádi-hegységben található szurdok az egyik legnépszerűbb hazai turistalátványosság, amit évente több tízezren keresnek fel aktív kikapcsolódás céljával. A Rám-szakadék természetes módon kialakult, jól járható útvonala nem mindennapi kalandokat rejt magában, itt ráadásul valóban úgy érezheti az ember, hogy az erdő részévé vált.

Rám-szakadék
A Rám-szakadék kanyarulataiban sok szempontból megéri elveszni. 
Fotó: Gergo Csorba /  Shutterstock 

Különleges hely a Rám-szakadék

Nemcsak a kihívás, de a természet szerelmeseinek is jó választás lehet a Rám-szakadék meglátogatása, amit szinte minden jó idős évszakban megtehetünk. A csapadékos és téli időjárásban nem feltétlenül megfelelőek a körülmények. Éppen ezért, mielőtt útnak indulnánk, mindenképpen tájékozódjunk a járhatóságról a Pilisi Parkerdő oldalain keresztül, hiszen a terület az erdőgazdálkodási vállalat fennhatósága alá tartozik.
Magát a szurdokot egy könnyű, ám annál hangulatosabb természetjárással érhetjük el Dömöstől indulva a zöld túrajelzést követve. A mesebeli erdőben könnyű megfeledkezni a mindennapokról: az égig érő fák, a különleges, földből kitörő, hullámzó gyökerek és a felfestett jelzések mindenki szívét képesek megdobogtatni. 

Rám-szakadék, erdő
Mesebeli tájon át juthatunk el a Rám-szakadék kezdeti pontjához. 
Fotó: Gergo Csorba /  Shutterstock 

Tudtad? 

  • a Rám-szakadék egy vulkáni eredetű szurdokvölgy összeszűkülő sziklafalakkal
  • mélysége bizonyos helyeken meghaladja a 35 métert
  • szélessége változó: van, ahol a 3 métert sem éri el
  • a szurdok bejárása során 112 méternyi szintkülönbséget tehetünk meg
  • a sziklamederben folyamatosan víz csörgedezik
  • a szakadék legkritikusabb szakaszait évente ellenőrzik a szakértők
  • a szurdokvölgyben 4 helyen is elérhető jó térerővel rendelkező segélyhívó pont

Körtúra a természet ölében

A népszerű körtúra mintegy 9,5 km-es, és nagyjából 3,5-4 óra alatt teljesíthető. Az első szakasz Dömöstől egy kellemes erdei úton vezet el a Rám-szakadék kezdetéig. Itt indul a mintegy 1 km hosszú szurdok, ahol nemcsak a „túlélésre” ajánlott játszani: csodás vízesések, elképesztő sziklák és növényzet, és olyan járatok tárulnak a szemünk elé, ahol érdemes megállni egy-egy percre, belehallgatni a nagy csendbe és a víz csordogálásába, sőt, megörökíteni a számunkra leginkább tetsző részeket. A szurdokban fontos odafigyelni a többi túrázóra is, vagyis elengedni a gyorsabban haladókat, és megvárni, amíg a lépcsőkön, létrákon feljutnak az előttünk állók. A szakadék végigjárása után megpihenhetünk, ezután pedig a sárga jelzésen, a Lukács-árkon keresztül visz vissza a túránk a kezdeti szakaszhoz. Ha valaki érez még magában erőt, szintén a sárga jelzésen, de felfelé indulva Dobogókőre is felkapaszkodhat.

Rám-szakadék, vízesés, létra
A Rám-szakadék egyik leglátványosabb része, a vízesés melletti létra, ami egyben kedvelt fotózási pont is. 
Fotó: Gergo Csorba /  Shutterstock 

Van mire támaszkodni a túrán

A Pilisi Parkerdő határozata szerint kizárólag alulról felfelé, azaz Dömös felől Dobogókő irányába lehet haladni. Az egyirányú közlekedés nemcsak biztonságosabb, de a szűkebb helyeken is lehetővé teszi, hogy ne a szembejövő forgalommal, hanem a látvánnyal, és persze a lépteinkkel foglalkozzunk, amiket néha tudatosan kell megtervezni. Habár sokak számára ijesztő lehet a sziklás útvonal, a Rám-szakadék valójában egy kifejezetten biztonságos, nyomvonallal jelölt és kiépített szakasz, ahol alumínium korlátok, létrák és lépcsők teszik lehetővé a haladást. Ezek még a legfélelmetesebb terepen is tökéletes kapaszkodót nyújtanak, és nem csak a szó szoros értelmében. Segítségükkel a vizes, sáros, köves és sziklákon való át- és feljutás is könnyebbé válik. 

Fontos részletek

A hely meglátogatása, és az útvonal végigjárása rejthet magában kihívást, főleg, hogy itt teljes mértékben a természet adottságaihoz kell alkalmazkodni. A Rám-szakadékot ezért mindenki a saját felelősségére látogathatja, főleg, ha gyerekekkel vágunk neki a kalandos túrának. Rájuk nézve a Pilisi Parkerdő a 10 éves korhatárt ajánlja. Mielőtt elindulunk, érdemes tájékozódni a fogadóépületnél található tábla segítségével. 

Ne csak fejben készüljünk fel

A változatos és nem mindennapi terepviszonyok miatt gondoskodjunk az optimális túrafelszerelésről, főként a lábbeliről és ruházatról. A sziklás, sok helyen nedves, saras részekre érdemes egy terepnek megfelelő túracipőt választani, és az sem árt, ha kényelmes túrázásra alkalmas vágunk neki a kalandnak. A hátizsákunkban mindenképpen legyen folyadék, némi energiaforrás, és egy esetleges sérülés esetére sebtapasz, fásli. 

Szeretnél még többet megtudni? Nézd meg ezt a videót is:

