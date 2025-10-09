Izgalmas erdei kihívást keresel? Járd végig a Rám-szakadék útvonalát

A Dömös közeli, Visegrádi-hegységben található szurdok az egyik legnépszerűbb hazai turistalátványosság, amit évente több tízezren keresnek fel aktív kikapcsolódás céljával. A Rám-szakadék természetes módon kialakult, jól járható útvonala nem mindennapi kalandokat rejt magában, itt ráadásul valóban úgy érezheti az ember, hogy az erdő részévé vált.

A Rám-szakadék kanyarulataiban sok szempontból megéri elveszni.

Fotó: Gergo Csorba / Shutterstock

Különleges hely a Rám-szakadék

Nemcsak a kihívás, de a természet szerelmeseinek is jó választás lehet a Rám-szakadék meglátogatása, amit szinte minden jó idős évszakban megtehetünk. A csapadékos és téli időjárásban nem feltétlenül megfelelőek a körülmények. Éppen ezért, mielőtt útnak indulnánk, mindenképpen tájékozódjunk a járhatóságról a Pilisi Parkerdő oldalain keresztül, hiszen a terület az erdőgazdálkodási vállalat fennhatósága alá tartozik.

Magát a szurdokot egy könnyű, ám annál hangulatosabb természetjárással érhetjük el Dömöstől indulva a zöld túrajelzést követve. A mesebeli erdőben könnyű megfeledkezni a mindennapokról: az égig érő fák, a különleges, földből kitörő, hullámzó gyökerek és a felfestett jelzések mindenki szívét képesek megdobogtatni.

Mesebeli tájon át juthatunk el a Rám-szakadék kezdeti pontjához.

Fotó: Gergo Csorba / Shutterstock

Tudtad? a Rám-szakadék egy vulkáni eredetű szurdokvölgy összeszűkülő sziklafalakkal

mélysége bizonyos helyeken meghaladja a 35 métert

szélessége változó: van, ahol a 3 métert sem éri el

a szurdok bejárása során 112 méternyi szintkülönbséget tehetünk meg

a sziklamederben folyamatosan víz csörgedezik

a szakadék legkritikusabb szakaszait évente ellenőrzik a szakértők

a szurdokvölgyben 4 helyen is elérhető jó térerővel rendelkező segélyhívó pont

Körtúra a természet ölében

A népszerű körtúra mintegy 9,5 km-es, és nagyjából 3,5-4 óra alatt teljesíthető. Az első szakasz Dömöstől egy kellemes erdei úton vezet el a Rám-szakadék kezdetéig. Itt indul a mintegy 1 km hosszú szurdok, ahol nemcsak a „túlélésre” ajánlott játszani: csodás vízesések, elképesztő sziklák és növényzet, és olyan járatok tárulnak a szemünk elé, ahol érdemes megállni egy-egy percre, belehallgatni a nagy csendbe és a víz csordogálásába, sőt, megörökíteni a számunkra leginkább tetsző részeket. A szurdokban fontos odafigyelni a többi túrázóra is, vagyis elengedni a gyorsabban haladókat, és megvárni, amíg a lépcsőkön, létrákon feljutnak az előttünk állók. A szakadék végigjárása után megpihenhetünk, ezután pedig a sárga jelzésen, a Lukács-árkon keresztül visz vissza a túránk a kezdeti szakaszhoz. Ha valaki érez még magában erőt, szintén a sárga jelzésen, de felfelé indulva Dobogókőre is felkapaszkodhat.