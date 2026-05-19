Szörnyű csónakbaleset: 5 ember meghalt az engedély nélküli csónakázásban

Felborult egy légcsavaros csónak a Bajkál-tavon, öten meghaltak - közölte az orosz vészhelyzeti minisztérium sajtószolgálata a RIA Novosztyi hírügynökséggel kedden.

5 ember életébe került a csónak-tragédia

"A légcsavaros csónakban 18 ember tartózkodott. 13 embert kimentettek, köztük egy gyermeket. Egy nő szakadásos sebet szenvedett a lábán, kórházba szállították" - állt a közleményben.

A kelet-szibériai közlekedési ügyészség szerint a Krisztalnij Bajkal utazásszervező hajója Burjátföldön, Turka község közelében borult fel. A járműnek utasszállításra nem volt engedélye. A Life hírportál szerint a baleset oka túlterhelés volt. Az utasok nem kaptak mentőmellényt.

A hajón a moszkvai régió lakosai utaztak. A bajkáli kirándulás ára a RIA Novosztyi szerint fejenként 16 500 rubel (mintegy 72 ezer forint) volt.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) eljárást indított a biztonsági követelményeknek meg nem felelő szolgáltatásnyújtás címén - írja az MTI.